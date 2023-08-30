Авангард в Русском музее. Арт-медиация

Сдвинуть «точку сборки» собственных восприятий и попробовать понять яркое направление искусства

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Ответы на вопросы
Русский авангард — это чарующий и грозный интеллектуальный мир. Это гении, творившие в эпоху социальных катастроф. Это уникальный вклад русского духа в мировую культуру. На арт-медиации мы рискнём приручить этого непостижимого, мифологизированного «зверя».

Если же формат активного диалога и обмена мыслями вам не близок, я проведу экскурсию в непринуждённом классическом формате показа и рассказа.
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Ближайшие даты:
30
авг
31
авг
1
сен
3
сен
4
сен
6
сен
8
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • На тропинках в таинственном художественном лесу вы узнаете, о чём мечтал мрачный сказочник Врубель и как осмысляли русскую архаику Гончарова и Малевич, а также встретитесь с радикальным и бесцеремонным Ларионовым.
  • Мы пролетим над Витебском вместе с трогательным Шагалом.
  • «Послушаем» картины Кандинского, превратившего живопись в симфонию.
  • Оценим рациональную динамику конструктивистов Родченко и Татлина.
  • Проникнем в скрытые глубины материального вместе с Филоновым.
  • И не только…

Акцент сделаем на конкретных работах, однако обязательно учтём исторический фон, биографии мастеров, а также их знаменитые концепции и манифесты.

Экскурсия подойдёт тем, кто

  • готов удивляться и размышлять;
  • хочет сдвинуть «точку сборки» собственных восприятий;
  • лоялен к искусству и терпим к его резким порывам;
  • устал от классики и желает взбодриться модерном.

Организационные детали

Билеты на экспозицию (в корпус Бенуа) вы приобретаете самостоятельно онлайн на сайте Русского музея или в кассе. Взрослые — 450 руб., студенты 220 руб. Билет для гида не нужен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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