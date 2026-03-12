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«Наш Авангард» в Русском музее

Экскурсия для тех, кто устал от классики: попробовать понять яркое направление искусства
Русский авангард — это чарующий и грозный интеллектуальный мир. Это гении, творившие в эпоху социальных катастроф. Это уникальный вклад русского духа в мировую культуру. На нашей арт-медиации мы рискнём приручить этого непостижимого, мифологизированного «зверя».
5
20 отзывов
«Наш Авангард» в Русском музее
«Наш Авангард» в Русском музее
«Наш Авангард» в Русском музее

Описание экскурсии

  • Мы увидим картины из крупнейшего в мире собрания работ Малевича, в том числе загадочный «Чёрный квадрат».
  • На тропинках в таинственном художественном лесу мы вспомним, чем эпатировали публику художники из «Бубнового валета» и как осмыслили русскую архаику Гончарова и Ларионов.
  • Мы пролетим над Витебском вместе с трогательным Шагалом и постараемся разглядеть в его картинах не только сентиментальность, но и метафизику, и трагический историзм.
  • «Послушаем» картины Кандинского, методично уничтожавшего предметность и превратившего живопись в красочную симфонию.
  • Оценим рациональную динамику конструктивистов Родченко и Татлина, коснёмся их вклада в рождение дизайна и в развитие мировой архитектуры.
  • И конечно, нас ждёт погружение в невероятные, атомизированные вселенные художника-философа Филонова.
  • И не только…

Акцент сделаем на конкретных работах, однако обязательно учтём исторический фон, биографии мастеров, а также их знаменитые концепции и манифесты.

Экскурсия подойдёт тем, кто

  • заинтересован не в монотонной классической «лекции», а в общении и обмене мнениями с гидом
  • готов удивляться и размышлять
  • хочет сдвинуть «точку сборки» собственных восприятий
  • лоялен к искусству и терпим к его резким порывам
  • устал от классики и жаждет ярких впечатлений

Организационные детали

  • Билеты в корпус Бенуа оплачиваются дополнительно: 800 ₽ — взрослые, 300 ₽ — дети до 7 лет, 400 ₽ — школьники, 500 ₽ — студенты
  • Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе вам придётся стоять в очереди в кассу. Ссылку по запросу может прислать гид
  • Гиду билет не нужен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Корпусе Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1043 туристов
В своих медиациях я опираюсь только на авторитетные источники, в том числе весьма редкие. Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Со своей стороны, я гарантирую подробный, компетентный рассказ.
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Однако, в любой момент прогулки я приветствую свободу ваших реакций, уточняющих вопросов, актуальных дополнений. Своим призванием я считаю создание импровизированного пространства для общения, в котором у вас состоялась бы живая, экзистенциально важная встреча с искусством, историей, духом Петербурга.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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Д
Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Дмитрий рассказал много нового про художников русского авангарда, концепцию выставки и остановился на некоторых заинтересовавших нас картинах с подробными комментариями.
Спасибо за интересную экскурсию!
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А
Дмитрий просто удивительный человек! Это великолепный формат для прогулки - именно не экскурсии - а прогулки - диалог на равных - где нужно вместе общаться и анализировать! Для нас все это важно и нужно! Рекомендую на 1000%!
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М
Экскурсия «Наш Авангард» стала для нас потрясающим погружением в мир смелых идей и ярких художественных экспериментов. Благодаря рассказу гида сложные вещи раскрывались легко и живо, а работы авангардистов начинали говорить
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сами за себя.

Особенно поразило, как легко и естественно Дмитрий создаёт ощущение участия: смотришь, рассуждаешь и начинаешь замечать детали, которые никогда не увидел бы самостоятельно.

Время пролетело незаметно. Вышла с ощущением внутреннего подъёма и искренней благодарностью за эту встречу с искусством. С удовольствием рекомендую!

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Евгения
Хочу поблагодарить Дмитрия за прекрасное погружение в арт-медитацию. Очень точное описание этой прогулки,с интересным,образованным собеседником,который плавно и очень грамотно и деликатно вовлекает тебя в искусство авангарда.
Это не просто экскурсия,а интересная
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беседа,диалог с собеседниками,в которых точно понимаешь,почему тебе понятен,любим один художник,а картины другого мастера так далеки.
Спасибо,что открыли для меня мастера аналитического искусства- Павла Филонова совсем с иной стороны.
Всё решает послевкусие… и после этой прогулки оно,как от чашечки прекрасного эспрессо… элегантное,бархатное,с яркой кислинкой.)

Хочу поблагодарить Дмитрия за прекрасное погружение в арт-медитацию. Очень точное описание этой прогулки,с интересным,образованным собеседником,который плавно
Хочу поблагодарить Дмитрия за прекрасное погружение в арт-медитацию. Очень точное описание этой прогулки,с интересным,образованным собеседником,который плавно
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Марина
Посетила с Дмитрием две экскурсии: сначала «Наш авангард» в Русском музее, а потом, вдохновившись первой встречей, решила посмотреть с ним импрессионистов и постимпрессионистов в Главном штабе Эрмитажа (хотя изначально не
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планировала).

Дмитрий глубоко погружён в материал, но при этом рассказывает очень понятно и живо, ориентируясь на уровень слушателя. Мне понравилось, что экскурсия не просто поток информации, а настоящий диалог: можно задавать вопросы, размышлять, делиться впечатлениями. Благодаря этому картины воспринимаются по-новому.

Очень рекомендую экскурсии с Дмитрием всем, кто интересуется искусством и хочет провести время с умным и увлечённым гидом.

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Ксения
Получили огромное удовольствие, спасибо Дмитрию. Два часа на одном дыхании. Интересная структура самой лекции-экскурсии, много смотрели, обсуждали, делали предположений и анализа, созерцали работы мастеров под новым углом. Многие художники для меня открылись вообще с новой стороны. В общем очень рекомендуем!
Получили огромное удовольствие, спасибо Дмитрию. Два часа на одном дыхании. Интересная структура самой лекции-экскурсии, много смотрели,
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