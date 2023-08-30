Русский авангард — это чарующий и грозный интеллектуальный мир. Это гении, творившие в эпоху социальных катастроф. Это уникальный вклад русского духа в мировую культуру. На арт-медиации мы рискнём приручить этого непостижимого, мифологизированного «зверя». Если же формат активного диалога и обмена мыслями вам не близок, я проведу экскурсию в непринуждённом классическом формате показа и рассказа.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На тропинках в таинственном художественном лесу вы узнаете, о чём мечтал мрачный сказочник Врубель и как осмысляли русскую архаику Гончарова и Малевич, а также встретитесь с радикальным и бесцеремонным Ларионовым.

Мы пролетим над Витебском вместе с трогательным Шагалом.

«Послушаем» картины Кандинского, превратившего живопись в симфонию.

Оценим рациональную динамику конструктивистов Родченко и Татлина.

Проникнем в скрытые глубины материального вместе с Филоновым.

И не только…

Акцент сделаем на конкретных работах, однако обязательно учтём исторический фон, биографии мастеров, а также их знаменитые концепции и манифесты.

Экскурсия подойдёт тем, кто

готов удивляться и размышлять;

хочет сдвинуть «точку сборки» собственных восприятий;

лоялен к искусству и терпим к его резким порывам;

устал от классики и желает взбодриться модерном.

Организационные детали

Билеты на экспозицию (в корпус Бенуа) вы приобретаете самостоятельно онлайн на сайте Русского музея или в кассе. Взрослые — 450 руб., студенты 220 руб. Билет для гида не нужен.