Сдвинуть «точку сборки» собственных восприятий и попробовать понять яркое направление искусства
Русский авангард — это чарующий и грозный интеллектуальный мир. Это гении, творившие в эпоху социальных катастроф. Это уникальный вклад русского духа в мировую культуру. На арт-медиации мы рискнём приручить этого непостижимого, мифологизированного «зверя».
Если же формат активного диалога и обмена мыслями вам не близок, я проведу экскурсию в непринуждённом классическом формате показа и рассказа.
Если же формат активного диалога и обмена мыслями вам не близок, я проведу экскурсию в непринуждённом классическом формате показа и рассказа.
Ближайшие даты:
30
авг
авг
31
авг
авг
1
сен
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- На тропинках в таинственном художественном лесу вы узнаете, о чём мечтал мрачный сказочник Врубель и как осмысляли русскую архаику Гончарова и Малевич, а также встретитесь с радикальным и бесцеремонным Ларионовым.
- Мы пролетим над Витебском вместе с трогательным Шагалом.
- «Послушаем» картины Кандинского, превратившего живопись в симфонию.
- Оценим рациональную динамику конструктивистов Родченко и Татлина.
- Проникнем в скрытые глубины материального вместе с Филоновым.
- И не только…
Акцент сделаем на конкретных работах, однако обязательно учтём исторический фон, биографии мастеров, а также их знаменитые концепции и манифесты.
Экскурсия подойдёт тем, кто
- готов удивляться и размышлять;
- хочет сдвинуть «точку сборки» собственных восприятий;
- лоялен к искусству и терпим к его резким порывам;
- устал от классики и желает взбодриться модерном.
Организационные детали
Билеты на экспозицию (в корпус Бенуа) вы приобретаете самостоятельно онлайн на сайте Русского музея или в кассе. Взрослые — 450 руб., студенты 220 руб. Билет для гида не нужен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Гостиный двор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 93 туристов
Коренной петербуржец, филолог, магистр философии, муж и отец. Последние 12 лет руковожу бизнесом в сфере высоких технологий. Работаю гидом на острове Валаам. Я опираюсь только на авторитетные, серьёзные источники (в том числе редкие). Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Лекционный формат монолога, на мой взгляд, неэффективен. Конечно, со своей стороны я гарантирую компетентный, подробный рассказ, но и приветствую свободу ваших реакций, уточняющих вопросов, актуальных дополнений. Моя цель — не огорошить вас каскадом имён, дат и деталей, а создать пространство общения, в котором у нас состоялась бы живая, экзистенциально значимая встреча с духом Петербурга.
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