Город в подсветке новогодних огней завораживает своей красотой. Ёлки, шарики, хлопушки — как в беззаботном детстве. Вы узнаете, кто ввёл обычай встречать Новый год, в каких дворцах проходили балы и маскарады. Кто возродил традицию украшать жилище ёлкой, как накрывали стол и что дарили на праздник.

Описание экскурсии

Невский проспект в волшебном сиянии огней. Вы увидите, где находился главный ёлочный базар, ярмарка с игрушками и подарками. Узнаете, где можно было купить шампанское и шоколад, как украшали ёлку и куда приглашали гостей.

Исаакиевская площадь: Исаакиевский собор и Синий мост. Новогодняя инсталляция на мосту — идеальное место для новогодних фотографий.

Николо-Богоявленский морской собор: рождественский ангел и Семимостье. Место, где можно загадать желание и выяснить, кто такой Никола Зимний.

Стрелка Васильевского острова: сияющее здание Биржи. Вспомним, какие развлечения устраивали на льду реки Невы и куда доставляли шампанское.

Дворцовая площадь. По традиции каждый год из Ленинградской области привозят самое красивое дерево — главную ёлку города.

