Ощутить атмосферу праздника в столице Российской империи
Город в подсветке новогодних огней завораживает своей красотой. Ёлки, шарики, хлопушки — как в беззаботном детстве. Вы узнаете, кто ввёл обычай встречать Новый год, в каких дворцах проходили балы и маскарады. Кто возродил традицию украшать жилище ёлкой, как накрывали стол и что дарили на праздник.
Описание экскурсии
Невский проспект в волшебном сиянии огней. Вы увидите, где находился главный ёлочный базар, ярмарка с игрушками и подарками. Узнаете, где можно было купить шампанское и шоколад, как украшали ёлку и куда приглашали гостей.
Исаакиевская площадь: Исаакиевский собор и Синий мост. Новогодняя инсталляция на мосту — идеальное место для новогодних фотографий.
Николо-Богоявленский морской собор: рождественский ангел и Семимостье. Место, где можно загадать желание и выяснить, кто такой Никола Зимний.
Стрелка Васильевского острова: сияющее здание Биржи. Вспомним, какие развлечения устраивали на льду реки Невы и куда доставляли шампанское.
Дворцовая площадь. По традиции каждый год из Ленинградской области привозят самое красивое дерево — главную ёлку города.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
На маршруте сделаем 4 остановки с выходами для фото и одну техническую. Окончание экскурсии на Дворцовой площади
Все объекты осмотрим снаружи
Можем организовать экскурсию для вашей мини-группы. Подробности уточняйте в личной переписке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 76 туристов
Наша команда лицензированных гидов покажет вам Санкт-Петербург во всей его красе. Ваша экскурсия превратиться в увлекательное путешествие. Мы подарим яркие эмоции и незабываемые впечатления.