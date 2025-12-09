Мои заказы

Новогоднее волшебство Петербурга

Ощутить атмосферу праздника в столице Российской империи
Город в подсветке новогодних огней завораживает своей красотой. Ёлки, шарики, хлопушки — как в беззаботном детстве. Вы узнаете, кто ввёл обычай встречать Новый год, в каких дворцах проходили балы и маскарады. Кто возродил традицию украшать жилище ёлкой, как накрывали стол и что дарили на праздник.
Новогоднее волшебство Петербурга© Станислав
Новогоднее волшебство Петербурга© Станислав
Новогоднее волшебство Петербурга© Станислав

Описание экскурсии

Невский проспект в волшебном сиянии огней. Вы увидите, где находился главный ёлочный базар, ярмарка с игрушками и подарками. Узнаете, где можно было купить шампанское и шоколад, как украшали ёлку и куда приглашали гостей.

Исаакиевская площадь: Исаакиевский собор и Синий мост. Новогодняя инсталляция на мосту — идеальное место для новогодних фотографий.

Николо-Богоявленский морской собор: рождественский ангел и Семимостье. Место, где можно загадать желание и выяснить, кто такой Никола Зимний.

Стрелка Васильевского острова: сияющее здание Биржи. Вспомним, какие развлечения устраивали на льду реки Невы и куда доставляли шампанское.

Дворцовая площадь. По традиции каждый год из Ленинградской области привозят самое красивое дерево — главную ёлку города.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • На маршруте сделаем 4 остановки с выходами для фото и одну техническую. Окончание экскурсии на Дворцовой площади
  • Все объекты осмотрим снаружи
  • Можем организовать экскурсию для вашей мини-группы. Подробности уточняйте в личной переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1170 ₽
Дети 8-18 лет930 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1050 ₽
Студенты1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 76 туристов
Наша команда лицензированных гидов покажет вам Санкт-Петербург во всей его красе. Ваша экскурсия превратиться в увлекательное путешествие. Мы подарим яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Начало: У церкови Святой Марии
Сегодня в 10:00
12 дек в 18:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
«Треугольник смерти» в центре Петербурга
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Треугольник смерти» в центре Петербурга
Обсудить трагические судьбы Александра II и Павла I и их влияние на историю Российской империи
Начало: У Спаса на Крови
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 12:30
13 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге