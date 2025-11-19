Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во время нашей экскурсии мы погрузимся в праздничные традиции Петербурга. Узнаем как зарождался этот волшебный праздник. Кто и когда впервые поставил и украсил новогоднюю елку. Какими были первые елочные украшения. Как проходили народные гуляния и какие блюда подавались на праздничный стол.



Описание экскурсии Магия Нового года Вы узнаете, как зарождались традиции этого волшебного праздника. Мы расскажем, когда впервые украсили новогоднюю ёлку, какими были первые игрушки и как в Петербурге проходили народные гуляния. Вы услышите увлекательные истории о том, что подавали к праздничному столу, какие традиции сохранились до наших дней, а какие остались в прошлом. Мы посетим места, которые жители города связывали с исполнением желаний. Узнаем, почему Петербург называют городом чудес. Какие легенды и обычаи помогают обрести удачу и благополучие, и как Новый год объединяет поколения, позволяя заглянуть в будущее с надеждой. Вдохновляющие рассказы, праздничные виды и атмосфера Петербурга помогут вам настроиться на праздник и поверить в исполнение ваших самых заветных желаний. Присоединяйтесь к нашему новогоднему путешествию и откройте для себя магию города, где чудеса становятся реальностью!

