Во время нашей экскурсии мы погрузимся в праздничные традиции Петербурга. Узнаем как зарождался этот волшебный праздник. Кто и когда впервые поставил и украсил новогоднюю елку. Какими были первые елочные украшения. Как проходили народные гуляния и какие блюда подавались на праздничный стол.
Мы проследим за тем, как менялся праздник в разные эпохи, какие традиции сохранились, а какие ушли в прошлое.
Мы проследим за тем, как менялся праздник в разные эпохи, какие традиции сохранились, а какие ушли в прошлое.
Описание экскурсииМагия Нового года Вы узнаете, как зарождались традиции этого волшебного праздника. Мы расскажем, когда впервые украсили новогоднюю ёлку, какими были первые игрушки и как в Петербурге проходили народные гуляния. Вы услышите увлекательные истории о том, что подавали к праздничному столу, какие традиции сохранились до наших дней, а какие остались в прошлом. Мы посетим места, которые жители города связывали с исполнением желаний. Узнаем, почему Петербург называют городом чудес. Какие легенды и обычаи помогают обрести удачу и благополучие, и как Новый год объединяет поколения, позволяя заглянуть в будущее с надеждой. Вдохновляющие рассказы, праздничные виды и атмосфера Петербурга помогут вам настроиться на праздник и поверить в исполнение ваших самых заветных желаний. Присоединяйтесь к нашему новогоднему путешествию и откройте для себя магию города, где чудеса становятся реальностью!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Искусств
- Манежная площадь
- Невский проспект
- Казанский собор
- Исаакиевская площадь
- Дворцовая площадь
- Фонтанка и памятник Чижику-Пыжику
- Большая Морская улица
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств
Завершение: Никольские ряды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Пройти по Эрмитажу особым новогодним маршрутом и узнать всё о Рождестве в императорской семье
Начало: У Иорданской лестницы
Сегодня в 11:00
21 ноя в 11:00
от 6600 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Последний год Пушкина (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга 1836 года, узнав о последних месяцах жизни великого поэта. Интересные факты и исторические места ждут вас
Начало: Возле Дома-музея Пушкина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по тайнам Петербурга
Откройте для себя волшебный Петербург: дворы Капеллы, Чижик-Пыжик и первый памятник Петру Великому ждут вас на экскурсии
Начало: У Михайловского замка
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
3 янв в 15:00
4 янв в 11:00
2500 ₽ за человека