1836-й год был самым тяжёлым в жизни Пушкина.
Огромные денежные долги, разгромные статьи литературных врагов и завистников, смерть матери — я раскрою подробности из жизни величайшего русского поэта, подводившие его к неминуемой гибели. И помогу расшифровать символичные детали на прогулке по местам, где прошли последние его месяцы.
Огромные денежные долги, разгромные статьи литературных врагов и завистников, смерть матери — я раскрою подробности из жизни величайшего русского поэта, подводившие его к неминуемой гибели. И помогу расшифровать символичные детали на прогулке по местам, где прошли последние его месяцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В стремлении разобраться в хитросплетениях линий судьбы и отличить закономерности от случайностей мы:
- Обсудим причины трагической дуэли поэта и посетим места, связанные с ней
- Рассмотрим дома близких друзей Пушкина и поговорим о их роли в его жизни
- Вспомним о том, как проходило прощание с погибшим поэтом и увидим храм, где его отпевали
Мы посетим:
- Двор Дома-музея Пушкина на Мойке (дом осматриваем снаружи)
- Певческий мост
- Дворцовую площадь
- Кондитерскую «Вольф и Беранже»
- Дворы Капеллы
- Площадь Искусств
- Храм Спаса Нерукотворного Образа
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле Дома-музея Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Я не совсем обычный гид-экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже «известным» вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.Задать вопрос
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