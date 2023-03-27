Новый год – это: Стихотворение у Елки, сама Елка, подарки, ворожба, Старый-Новый год, гирлянды.
А вы никогда не задумывались откуда появились эти и другие традиции? Откуда пришла елка и традиция ее украшать? Сколько лет Новому году, кто такой Дед Мороз? Давайте пройдем по тем местам, где родились эти традиции. Улыбаясь, и ужасаясь узнаем истоки части традиций. Увидим лучшие световые скульптуры. И оставим все в памяти благодаря фотосессии которую я Вам подарю используя свою проф. фототехнику.
А вы никогда не задумывались откуда появились эти и другие традиции? Откуда пришла елка и традиция ее украшать? Сколько лет Новому году, кто такой Дед Мороз? Давайте пройдем по тем местам, где родились эти традиции. Улыбаясь, и ужасаясь узнаем истоки части традиций. Увидим лучшие световые скульптуры. И оставим все в памяти благодаря фотосессии которую я Вам подарю используя свою проф. фототехнику.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Новогодние огни Невского проспекта
- Александровский театр
- Малую и Большую Садовые улицы
- Конюшенную улицу
- Казанский собор
- Дворцовую площадь
- Адмиралтейство
- Стрелку Васильевского острова
Описание
Каждую зиму мы радостно встречаем, наверно, самый любимый из всех праздников – Новый год! Мы слушаем стихи детей на утренниках в саду, или рассказываем друг другу смешные казусы из того, как делали это сами. Мы затаскиваем не влезающую по высоте квартиры елку и, крехтя, пилим ее кухонным ножом. Мы накрываем стол так, что он и вправду может сломаться, и судорожно пытаемся доесть это в течении следующей недели. И, наконец, мы зачем-то повторяем все это, правда чуть в более скромных масштабах через 13 дней. Зачем и почему мы так делаем? «Традиция», - чуть подумав, ответите вы… А хотите знать откуда все эти традиции взялись? Да более того, как все они отражают историю нашей страны? Если да – приглашаю всех на новогоднюю экскурсию по Петербургу! Удивительно, но Петербург и есть место, где родились все эти традиции, через него они распространились по всей нашей стране. Петербург до сих пор сохранил места и память о появлении всех эти обычаев. Вы увидите место, где впервые была поставлена елка, откуда, в конце концов, она перекочевала в дом каждому из нас. Вы узнаете, как и когда пришла новогодняя красавица и какой ужас (именно ужас!!!), она наводила при своем появлении. Узнаете, когда вообще появился праздник Новый год! Узнаете древнюю и весьма необычную, а порой и пугающую историю главной новогодней гостьи. Конечно же познакомитесь и с биографией Деда Мороза. И все это в ходе увлекательного путешествия, по украшенному прекрасными новогодними огнями, одному из красивейших городов мира – Петербургу. По Вашему желанию (а я очень советую!), можно добавить к экскурсии: запуск фейерверков, шампанское, и даже провести ее в компании самого настоящего Дедушки Мороза, в красивом костюме для Ваших фотосессий, который и расскажет эту экскурсию для Вас. Экскурсия рассчитана как на детей от самых маленьких (для них проводятся конкурсы), так и для взрослых - узнаете очень много интересной информации. Так же она отлично подходит для проведения корпоративов, возможен заказ Party Bus Lux класса с караоке! Возможно ее проведение на машине, как на Вашей, так и на заказной: мерседес минивэн Е класса. Одеваться стоит максимально комфортно. Также возможно проведение экскурсии в хорошем костюме Деда Мороза, с соответствующей актерской игрой, раздачей подарков и т. п., за дополнительную плату. Также возможно проведение экскурсии в хорошем костюме Деда Мороза, с соответствующей актерской игрой, раздачей подарков и т. п., за дополнительную плату.
Любой день в удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Фотосессия
- Горячий чай! (Сообщаем с лимоном или без)))
- Что не входит
- Возможно покупка шампанского, мандаринов, проведение экскурсия в хорошем костюме Деда Мороза, заказ автомобиля.
- Заказ автомобиля + 3500 к стоимости экскурсии.
- Проведение экскурсии в костюме Деда Мороза с подарками и шампанским + 3000
- Горячий глинтвейн с собой + 600 рублей/литр
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ст. м Гостинный дворЗавершение: Стрелка Васильевского острова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день в удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шестакова
27 мар 2023
Специально приехали из Москвы под Рождество познакомиться с праздничным Питером, экскурсию заказали заранее. В группе 3 взрослых человека. Экскурсия очень понравилась, информативная и интересная. Вернувшись хотелось поделиться с коллегами и знакомыми полученной информацией. Владимир фотографировал на свой фотоаппарат и позже прислал фото. Рекомендую. Кроме того, выберу Владимира гидом для будущей экскурсии.
Е
Екатерина
6 янв 2023
T
Tana_07
18 дек 2022
Всё очень понравилось!!! Дети в восторге. 3 часа пролетели незаметно. Позновательно и при этом ненавязчиво!!! экскурсовод 👍
А
Анна
4 дек 2022
Очень понравилась экскурсия! Узнала новые интересные и шокирующие новые факты связанные с привычным нам Новым Годом! Пересказываю отрывки из экскурсии знакомым и все удивляются, что так мало знали о самом популярном празднике:)
Харизма самого экскурсовода выше всяких оценок! Мы отлично провели время, смеялись и обсуждали все услышанное в живой беседе!
С удовольствием планирую еще на экскурсии к Владимиру! Я теперь хочу гулять по Питеру только с этим гидом:)))
Харизма самого экскурсовода выше всяких оценок! Мы отлично провели время, смеялись и обсуждали все услышанное в живой беседе!
С удовольствием планирую еще на экскурсии к Владимиру! Я теперь хочу гулять по Питеру только с этим гидом:)))
Р
Ромашихина
12 янв 2022
Спасибо большое! Было очень интересно,атмосферно и празднично! А ещё весело и позитивно!
П
Панская
2 янв 2022
К
Колосова
25 дек 2021
Экскурсия интересная, не обычная. Формат тёплого дружественного общения.
А
Анастасия
19 янв 2021
Спасибо за такое подробное изложение истории Нового года. Действительно странно, что история главного праздника так мало известна!
А
Антонина
17 янв 2021
Были на экскурсии в самый снегопад – может и хорошо: ощутили наступление Нового года! Отдельное спасибо за игры с детьми: гадание и сжигание написанного прошлого – узнали интересное о себе и детях!)))
С
София
15 янв 2021
Понравилась и экскурсия и фотографии: в темноте на телефон сложно поймать атмосферу новогоднего города, а тут и мы и здания. В общем все хорошо.
Ю
Юлия
12 янв 2021
Как здорово что можно подойти, увидеть те места, где начались традиции которые я и муж с детства знаем, но не знали как они появились.
I
Irina
11 янв 2021
В
Виктор
10 янв 2021
Брали больше для детей, как преддверие перед Новым годом: не ошиблись – дети поиграли, поводили хоровод, посмеялись, сняли себе на телефон, жена довольна.
Т
Татьяна
8 янв 2021
Хотели про Новый год, но муж историей увлекся, получилось обо всем, но вот ребенок выпал. Может постарше будет – перескажем сами! А так понравилось.
С
Светлана
5 янв 2021
Покружили хоровод, узнали как в Италии старый год провожают, и о себе от детей немного)) Было интересно!
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