Описание

Каждую зиму мы радостно встречаем, наверно, самый любимый из всех праздников – Новый год! Мы слушаем стихи детей на утренниках в саду, или рассказываем друг другу смешные казусы из того, как делали это сами. Мы затаскиваем не влезающую по высоте квартиры елку и, крехтя, пилим ее кухонным ножом. Мы накрываем стол так, что он и вправду может сломаться, и судорожно пытаемся доесть это в течении следующей недели. И, наконец, мы зачем-то повторяем все это, правда чуть в более скромных масштабах через 13 дней. Зачем и почему мы так делаем? «Традиция», - чуть подумав, ответите вы… А хотите знать откуда все эти традиции взялись? Да более того, как все они отражают историю нашей страны? Если да – приглашаю всех на новогоднюю экскурсию по Петербургу! Удивительно, но Петербург и есть место, где родились все эти традиции, через него они распространились по всей нашей стране. Петербург до сих пор сохранил места и память о появлении всех эти обычаев. Вы увидите место, где впервые была поставлена елка, откуда, в конце концов, она перекочевала в дом каждому из нас. Вы узнаете, как и когда пришла новогодняя красавица и какой ужас (именно ужас!!!), она наводила при своем появлении. Узнаете, когда вообще появился праздник Новый год! Узнаете древнюю и весьма необычную, а порой и пугающую историю главной новогодней гостьи. Конечно же познакомитесь и с биографией Деда Мороза. И все это в ходе увлекательного путешествия, по украшенному прекрасными новогодними огнями, одному из красивейших городов мира – Петербургу. По Вашему желанию (а я очень советую!), можно добавить к экскурсии: запуск фейерверков, шампанское, и даже провести ее в компании самого настоящего Дедушки Мороза, в красивом костюме для Ваших фотосессий, который и расскажет эту экскурсию для Вас. Экскурсия рассчитана как на детей от самых маленьких (для них проводятся конкурсы), так и для взрослых - узнаете очень много интересной информации. Так же она отлично подходит для проведения корпоративов, возможен заказ Party Bus Lux класса с караоке! Возможно ее проведение на машине, как на Вашей, так и на заказной: мерседес минивэн Е класса. Одеваться стоит максимально комфортно. Также возможно проведение экскурсии в хорошем костюме Деда Мороза, с соответствующей актерской игрой, раздачей подарков и т. п., за дополнительную плату. Также возможно проведение экскурсии в хорошем костюме Деда Мороза, с соответствующей актерской игрой, раздачей подарков и т. п., за дополнительную плату.