Отправляемся в трип сквозь века! Петербург — не только памятники, но и ожившая история трёх столетий.
Рассмотрите символы имперского размаха, узнаете, как формировался облик города, прогуляетесь по знаковым местам, а финалом станет Исаакиевский собор — величественный и многогранный.
Рассмотрите символы имперского размаха, узнаете, как формировался облик города, прогуляетесь по знаковым местам, а финалом станет Исаакиевский собор — величественный и многогранный.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Легендарный памятник Петру I Медный всадник, который вдохновил Пушкина на бессмертные строки
- Величественные площади — Исаакиевскую, Сенатскую, Троицкую. Каждая из них — с своей историей и уникальной архитектурой
- Стрелку Васильевского острова — символ имперского размаха и изящества
- Крейсер «Аврора», который был свидетелем революционных событий
Посетите Исаакиевский собор — один из самых дорогих и впечатляющих храмов Европы.
И узнаете:
- Как строили Петербург: от болота к Северной Венеции
- Почему Исаакиевский собор — инженерное чудо — и сколько раз его перестраивали
- Что увидели 7000 ленинградцев в пасхальную ночь 1931 года
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, вход в собор
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — по ссылке организатору за 2 дня до экскурсии
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2350 ₽
|Пенсионеры
|2100 ₽
|Школьники
|2100 ₽
|Студенты
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 251 туриста
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии с мужем. Гид рассказывал интересно, с любовью к городу и отличным знанием истории.
Исаакиевский собор внутри такой же впечатляющий, что и снаружи. Была в нем давно и самостоятельно,
Исаакиевский собор внутри такой же впечатляющий, что и снаружи. Была в нем давно и самостоятельно,
Вам был полезен этот отзыв?
Бывал в Петербурге и раньше, но именно эта экскурсия позволила взглянуть на город по-новому. Насыщенная программа — проехались по самым знаковым местам, узнал много интересных фактов. Особое впечатление, конечно, оставил
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень не понравилось организация экскурсии, нам прислали сообщение об одном месте начала экскурсии, по факту оказалось, что в другом конце города, конечно, спасибо за то, что прислали такси, но для
Александра
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга!
Простите наше долгое молчание. Собирали наиболее точную информацию о данном туре и заезде, чтобы дать более полный ответ.
Во-первых, конечно,
Простите наше долгое молчание. Собирали наиболее точную информацию о данном туре и заезде, чтобы дать более полный ответ.
Во-первых, конечно,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора»
Билеты
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
Начало: Возле памятника Пушкину на пл. Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
6 авг в 11:00
7 авг в 15:00
2500 ₽ за билет
Групповая
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Увидеть главное и побывать в одном из крупнейших соборов мира
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:30
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Большая прогулка по Петербургу с посещением Казанского и Исаакиевского соборов (билеты включены)
Истории и легенды улиц + знаменитые храмы: взглянуть на центр Петербурга по-новому
Начало: На пл. Искусств
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
6 авг в 15:00
7 авг в 11:00
3570 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Петербургом: обзорная экскурсия + Эрмитаж (билеты включены)
Увидеть главные достопримечательности города и посетить великолепный музей
Начало: На площади Искусств или в любом удобном месте в це...
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 24 700 ₽ за всё до 3 чел.
2350 ₽ за человека