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благодарим за подробный и полезный для нас отзыв, и Вас за доверие и понимание. Мы действительно очень внимательно относимся к обратной связи, и теперь ещё лучше знаем, что нам стоит усовершенствовать.



Насколько мы поняли, не оправдались ожидания относительно места сбора на экскурсию. К сожалению, так как продажа была за короткое время до начала самой экскурсии, место встречи может быть изменено. В связи с изменением места встречи, утром в день экскурсии наш менеджер связалась с вами и объяснила, что место встречи изменено с гостиницы "Достоевский" до гостиницы "Россия", и что к новому месту встречи на экскурсию подвезет такси за счет нашей компании, а также менеджер уточнила у вас, устроит ли вас такой вариант.



В телефонном разговоре вы подтвердили, что согласны на такой вариант. После чего вы позвонили и не поняли, почему такси привезло вас к гостинице "Россия", хотя это было согласовано.



Экскурсия не отличалась от заявленной, изменилось только место встречи.

Приносим извинения, что изменили место начала экскурсии. Но обращаем внимание, что это было согласовано и до нового места начала экскурсии было вызвано такси.