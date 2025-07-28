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Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора

От истории города к сиянию знакового храма (билеты включены)
Отправляемся в трип сквозь века! Петербург — не только памятники, но и ожившая история трёх столетий.

Рассмотрите символы имперского размаха, узнаете, как формировался облик города, прогуляетесь по знаковым местам, а финалом станет Исаакиевский собор — величественный и многогранный.
4
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Легендарный памятник Петру I Медный всадник, который вдохновил Пушкина на бессмертные строки
  • Величественные площади — Исаакиевскую, Сенатскую, Троицкую. Каждая из них — с своей историей и уникальной архитектурой
  • Стрелку Васильевского острова — символ имперского размаха и изящества
  • Крейсер «Аврора», который был свидетелем революционных событий

Посетите Исаакиевский собор — один из самых дорогих и впечатляющих храмов Европы.

И узнаете:

  • Как строили Петербург: от болота к Северной Венеции
  • Почему Исаакиевский собор — инженерное чудо — и сколько раз его перестраивали
  • Что увидели 7000 ленинградцев в пасхальную ночь 1931 года

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, вход в собор
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — по ссылке организатору за 2 дня до экскурсии
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2350 ₽
Пенсионеры2100 ₽
Школьники2100 ₽
Студенты2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 251 туриста
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
А
Были на экскурсии с мужем. Гид рассказывал интересно, с любовью к городу и отличным знанием истории.

Исаакиевский собор внутри такой же впечатляющий, что и снаружи. Была в нем давно и самостоятельно,
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в этот раз специально искала именно экскурсию по собору. И определенно не зря - узнали много нового. Кроме того, нам повезло с погодой, и после мы самостоятельно поднялись на колоннаду - увидели потрясающий вид на Петербург.

В общем, только приятные впечатления. Спасибо экскурсоводу. Всем очень рекомендую.

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Павел
Бывал в Петербурге и раньше, но именно эта экскурсия позволила взглянуть на город по-новому. Насыщенная программа — проехались по самым знаковым местам, узнал много интересных фактов. Особое впечатление, конечно, оставил
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Исаакиевский собор! Снаружи он и так грандиозен, но внутри просто поражает масштабами и деталями!
Спасибо гиду за увлекательный рассказ и живой стиль подачи. Отдельная благодарность организатору тура — всё было чётко, удобно, без лишней суеты, и день прошёл легко и интересно!

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О
Очень не понравилось организация экскурсии, нам прислали сообщение об одном месте начала экскурсии, по факту оказалось, что в другом конце города, конечно, спасибо за то, что прислали такси, но для
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нас стало шоком оказаться в неизвестном месте в непонятной ситуации. Организаторы говорят, что звонили и сообщили об изменении, но звонок был абсолютно невнятен, да и должны были письменно отправить сообщение заранее. В общем, гид была прекрасна, но настроение испорчено изначально.

Александра
Александра
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга!

Простите наше долгое молчание. Собирали наиболее точную информацию о данном туре и заезде, чтобы дать более полный ответ.

Во-первых, конечно,
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благодарим за подробный и полезный для нас отзыв, и Вас за доверие и понимание. Мы действительно очень внимательно относимся к обратной связи, и теперь ещё лучше знаем, что нам стоит усовершенствовать.

Насколько мы поняли, не оправдались ожидания относительно места сбора на экскурсию. К сожалению, так как продажа была за короткое время до начала самой экскурсии, место встречи может быть изменено. В связи с изменением места встречи, утром в день экскурсии наш менеджер связалась с вами и объяснила, что место встречи изменено с гостиницы "Достоевский" до гостиницы "Россия", и что к новому месту встречи на экскурсию подвезет такси за счет нашей компании, а также менеджер уточнила у вас, устроит ли вас такой вариант.

В телефонном разговоре вы подтвердили, что согласны на такой вариант. После чего вы позвонили и не поняли, почему такси привезло вас к гостинице "Россия", хотя это было согласовано.

Экскурсия не отличалась от заявленной, изменилось только место встречи.
Приносим извинения, что изменили место начала экскурсии. Но обращаем внимание, что это было согласовано и до нового места начала экскурсии было вызвано такси.

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