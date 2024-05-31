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бы не разобрались в старинном освещении. Были с детьми 7 и 11 лет, дети пребывают в восторге до сих пор, спасибо еще раз за подаренные эмоции и знания. Авторский стих о Петербурге, как вишенка на торте) очень украсил нашу экскурсию. Рекомендую к посещению однозначно!