1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
По Петербургу на мотоцикле
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
Тайны и мистика Никольского кладбища
Погрузиться в историю атмосферного некрополя - на групповой экcкурсии
Начало: На площади Александра Невского
Расписание: в четверг в 13:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
13 июня в 13:00
1580869₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Узнать об истории и значении лавры в судьбе Петербурга и услышать о подвигах святого князя
Начало: Ст. метро «пл. Александра Невского - 1» (на выходе...
11 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Исследовать загадочную воронку времени, образовавшуюся между Невой, Обводным каналом и Монастыркой
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 10:30
9 июня в 16:00
от 3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
В конном экипаже по Невскому проспекту
Прокатиться на карете и прикоснуться к атмосфере царского Петербурга
Начало: на площади Александра Невского
Завтра в 17:00
12 июня в 18:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLudmila31 мая 2024Рекомендую посетить данную экскурсию. Новые впечатления и информация.
- ДДенис27 мая 2024Все было супер! Виктория настоящий профессионал своего дела!
- ГГалина14 мая 2024Здравствуйте. Искренне признательны Алексею за великолепную экскурсию, можно сказать -"под ключ": с дочерью были в Питере одним днем, Алексей "забрал"
- ООксана13 мая 2024Изумительная получилась прогулка, посетили огромное количество мест, Алексей отлично знает свой материал, много интересных моментов рассказал и показал. Самостоятельно никогда
- ММайя11 мая 2024Огромное спасибо Екатерине за такую замечательную прогулку в день моего рождения! Мы в восторге! Было здорово даже несмотря на то,
- ООльга10 мая 2024У нас была гид Наталья,замечательный приятный человек,грамотно и душевно построила всю информацию -обязательно вернемся к ней за другими экскурсиями!
- ЕЕкатерина9 мая 2024Благодаря Виктории узнали судьбы многих замечательных русских людей. А также прошлое и современность Никольского кладбища. Виктория - отличная рассказчица!
- ММарина9 мая 2024Отличный гид, хороший маршрут с посещением чудотворных икон. Понравилось всё. Спасибо!
- ССергей6 мая 2024Виктор тактичен и внимателен, отлично владеет материалом, заботится о комфорте гостей. Рекомендую тем, кто хочет погрузиться в историю с акцентом на архитектуру знаковых мест Петербурга.
- ЛЛюдмила5 мая 2024Спасибо за экскурсии!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александро-Невская лавра»
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