Экскурсии в Александро-Невскую лавру

Найдено 11 экскурсий в категории «Александро-Невская лавра» в Санкт-Петербурге, цены от 869 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743 за всё до 3 чел.
По православным храмам Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
110 отзывов
По православным храмам Петербурга
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300 за человека
По Петербургу на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
46 отзывов
По Петербургу на мотоцикле
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 000 за человека
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 850 за всё до 4 чел.
Тайны и мистика Никольского кладбища
🚶 Пешая
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Тайны и мистика Никольского кладбища
Погрузиться в историю атмосферного некрополя - на групповой экcкурсии
Начало: На площади Александра Невского
Расписание: в четверг в 13:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
13 июня в 13:00
1580869 за человека
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Узнать об истории и значении лавры в судьбе Петербурга и услышать о подвигах святого князя
Начало: Ст. метро «пл. Александра Невского - 1» (на выходе...
11 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1 100 за человека
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Исследовать загадочную воронку времени, образовавшуюся между Невой, Обводным каналом и Монастыркой
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 10:30
9 июня в 16:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500 за всё до 3 чел.
В конном экипаже по Невскому проспекту
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
В конном экипаже по Невскому проспекту
Прокатиться на карете и прикоснуться к атмосфере царского Петербурга
Начало: на площади Александра Невского
Завтра в 17:00
12 июня в 18:00
10 000 за всё до 4 чел.
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
41 отзыв
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000 за всё до 4 чел.
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Ludmila
    31 мая 2024
    Тайны и мистика Никольского кладбища
    Рекомендую посетить данную экскурсию. Новые впечатления и информация.
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    Тайны и мистика Никольского кладбища
    Все было супер! Виктория настоящий профессионал своего дела!
  • Г
    Галина
    14 мая 2024
    Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
    Здравствуйте. Искренне признательны Алексею за великолепную экскурсию, можно сказать -"под ключ": с дочерью были в Питере одним днем, Алексей "забрал"
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    нас от театра после спектакля после экскурсии - любезно доставил в аэропорт. Узнали много нового и интересного о прошлом, настоящем и даже будущем, вернулись домой практически "экспертами" в лучших традициях отечественной и европейских техник организации городской подсветки. Особо ценно, что в рамках этой ночной экскурсии наметили себе следующие маршруты. Отдельной похвалы заслуживает поэтический дар Алексея и творческий, вовлеченный подход к делу. Рекомендуем всем, ночной Питер, в сопровождении рассказов Алексея- восхитителен.

  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
    Изумительная получилась прогулка, посетили огромное количество мест, Алексей отлично знает свой материал, много интересных моментов рассказал и показал. Самостоятельно никогда
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    бы не разобрались в старинном освещении. Были с детьми 7 и 11 лет, дети пребывают в восторге до сих пор, спасибо еще раз за подаренные эмоции и знания. Авторский стих о Петербурге, как вишенка на торте) очень украсил нашу экскурсию. Рекомендую к посещению однозначно!

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  • М
    Майя
    11 мая 2024
    В конном экипаже по Невскому проспекту
    Огромное спасибо Екатерине за такую замечательную прогулку в день моего рождения! Мы в восторге! Было здорово даже несмотря на то,
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    что на улице был небольшой дождь. Карета крытая, есть тёплые пледы. Всё предусмотрено до мелочей. И отдельное спасибо за сладкий подарок… очень неожиданно и так приятно. Рекомендуем прогулку в конном экипаже однозначно, не пожалеете!

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
    У нас была гид Наталья,замечательный приятный человек,грамотно и душевно построила всю информацию -обязательно вернемся к ней за другими экскурсиями!
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Тайны и мистика Никольского кладбища
    Благодаря Виктории узнали судьбы многих замечательных русских людей. А также прошлое и современность Никольского кладбища. Виктория - отличная рассказчица!
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    По православным храмам Петербурга
    Отличный гид, хороший маршрут с посещением чудотворных икон. Понравилось всё. Спасибо!
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
    Виктор тактичен и внимателен, отлично владеет материалом, заботится о комфорте гостей. Рекомендую тем, кто хочет погрузиться в историю с акцентом на архитектуру знаковых мест Петербурга.
  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    По православным храмам Петербурга
    Спасибо за экскурсии!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александро-Невская лавра»

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  1. Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
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  3. По Петербургу на мотоцикле
  4. По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
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  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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