На комфортабельном теплоходе вы отправитесь на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Петербурга. Увидите Эрмитаж, крейсер «Аврора», дворцы и музеи, пройдёте под разводными мостами. Город с воды — совсем другой, и мы откроем его для вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут проходит по двум главным рекам Санкт-Петербурга — Фонтанке и Неве, а также по Кронверкской протоке, огибающей Петропавловскую крепость. По пути мы:
- Рассмотрим крейсер «Аврора» практически на расстоянии вытянутой руки
- Изучим всю парадную часть города
- Полюбуемся видом на Эрмитаж и другие музеи и дворцы на набережной
- Пройдём под разводными мостами
Наши опытные гиды расскажут вам увлекательные истории о каждом месте, которое вы увидите, и поделятся интересными фактами о Северной столице.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
- На катере будете только вы и ваша компания
- Наши теплоходы оснащены всем необходимым для вашего отдыха: удобной закрытой палубой со всеми удобствами и просторной открытой палубой с панорамным обзором
- По запросу можем организовать для вас мобильный фуршет и профессиональную фотосъёмку. Стоимость уточняйте в переписке.
Особенности формата
- Просим быть на причале за 10 минут до начала экскурсии
- Прогулка проводится для компаний до 20 человек. Максимальное количество детей — 5 человек (возраст 2-12 лет).
- Распитие спиртных напитков на корабле не приветствуется: по согласованию, в самом минимальном количестве. В целях вашей безопасности находиться на борту в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещено.
- Возможен перенос прогулки из-за погодных условий, уровня воды или закрытия движения в акватории Невы
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша компания объединяет амбициозных профессионалов, ценителей прошлого и настоящего, увлечённых историей и культурой, страстно влюблённых в своё дело людей. Наша миссия — генерировать яркие впечатления.Задать вопрос
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