На комфортабельном теплоходе вы отправитесь на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Петербурга. Увидите Эрмитаж, крейсер «Аврора», дворцы и музеи, пройдёте под разводными мостами. Город с воды — совсем другой, и мы откроем его для вас!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш маршрут проходит по двум главным рекам Санкт-Петербурга — Фонтанке и Неве, а также по Кронверкской протоке, огибающей Петропавловскую крепость. По пути мы:

Рассмотрим крейсер «Аврора» практически на расстоянии вытянутой руки

Изучим всю парадную часть города

Полюбуемся видом на Эрмитаж и другие музеи и дворцы на набережной

Пройдём под разводными мостами

Наши опытные гиды расскажут вам увлекательные истории о каждом месте, которое вы увидите, и поделятся интересными фактами о Северной столице.

Организационные детали

Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды

На катере будете только вы и ваша компания

Наши теплоходы оснащены всем необходимым для вашего отдыха: удобной закрытой палубой со всеми удобствами и просторной открытой палубой с панорамным обзором

По запросу можем организовать для вас мобильный фуршет и профессиональную фотосъёмку. Стоимость уточняйте в переписке.

Особенности формата