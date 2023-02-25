Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Эксклюзивность мероприятия
Особняк мецената Половцева сохранил свои исторические интерьеры, над которыми в 19 веке работали архитекторы Месмахер, Брюлло и Боссе. Здание не является музеем, здесь нет свободного посещения — только для групп, забронировавших визит заранее. Поэтому экскурсия, кроме прочего, подарит приятное ощущение эксклюзивности.
История памятника
Вы узнаете интересные факты из истории особняка, которая причудливо смешалась с линиями жизни южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой и хозяйки дома — Надежды Половцовой, приёмной дочери придворного банкира Штиглица.
Восхитительные интерьеры
Дом архитекторов, как его стали называть с 40-х годов 20 века, умеет удивлять! Гуляя по его изысканным залам и, возможно, представляя себя гостями знатной петербуржской семьи, вы оцените эффект, который производят нарядные интерьеры особняка. Вы посетите Дубовую библиотеку, Белый (бальный) и Бронзовый залы, парадный будуар с эркером, отделанную кожей и орехом столовую. В каждом помещении гид расскажет о богатом убранстве здания и его архитектурных деталях из разных стилей и эпох.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет — билет включён в стоимость
С вами могут пойти дети от 6 лет
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Большой Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 307 экскурсий для 424 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!