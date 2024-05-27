1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Особняк Половцова в Санкт-Петербурге: путешествие в историю и архитектуру
Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Начало: На Большой Морской улице
9 июня в 14:00
25 июня в 13:00
2 000₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадами
Оценить интерьеры одного из самых пышных домов Петербурга и познакомиться с его историей
Начало: на Большой Морской
9 июня в 12:30
26702 403₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Сохранить свою любовь к городу на профессиональных снимках и послушать истории прошлого
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4 898₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: на Сенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Петербург аристократический
Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе)
Начало: у Исаакиевского собора
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ммарина27 мая 2024Экскурсия понравилась. Впечатлили интерьеры. Спасибо тем людям, которые сохранили все до наших дней. Замечательный экскурсовод. Много интересного узнали. Рекомендую к посещению.
- ТТатьяна20 мая 2024Неожиданно, за скромным фасадом скрывается такая красота. Захотелось посетить все доступные к экскурсиям особняки и узнать истории их владельцев.
- ЕЕкатерина7 мая 2024Все было великолепно
- ДДарья3 мая 2024Очень понравилась прогулка с Никитой! Интересная информация, легкая подача, ненапряжно делали фотографии по пути, красивые локации. Ещё подарил очень милый подарок, спасибо большое!
- ИИрина15 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Оксаной! Прогулялись по пути героев Достаевского, Оксана интересно преподносит материал, с юмором, не скучно, очень информативно! Большое спасибо за проведенное время!
- ККомиссарова1 апреля 2024Фотопрогулка удалась!!! Огромное удовольствие и море эмоций! Моим фотографом был Евгений! Интересная беседа, истории, параллельно располагали к доверия во время
- ЕЕлена18 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, интересный рассказ о владельцах особняков по маршруту экскурсии, много исторических деталей. Людмила, историк по образованию,
- ВВалентина29 февраля 2024Спасибо, Никите за прекрасную память о нашем путешествии в город)) прекрасные фото и знание истори города
- ССветлана23 января 2024Отличная прогулка, нереально красивые и качественные фото. Огромное спасибо Евгению за его работу. Фотографировал нас без ограничения времени, без ограничения количества кадров. Видно, что человек любит то, чем занимается! Всем рекомендую 👍
- ВВладимир7 января 2024Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадамиОдин из красивейших внутри особняков Санкт-Петербурга. Замечательные интерьеры и рассказ экскурсовода. Обязательно стоит посетить.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Половцева»
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