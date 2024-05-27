м марина Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия Экскурсия понравилась. Впечатлили интерьеры. Спасибо тем людям, которые сохранили все до наших дней. Замечательный экскурсовод. Много интересного узнали. Рекомендую к посещению.

Т Татьяна Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия Неожиданно, за скромным фасадом скрывается такая красота. Захотелось посетить все доступные к экскурсиям особняки и узнать истории их владельцев.

Е Екатерина Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия Все было великолепно

Д Дарья Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга» Очень понравилась прогулка с Никитой! Интересная информация, легкая подача, ненапряжно делали фотографии по пути, красивые локации. Ещё подарил очень милый подарок, спасибо большое!

И Ирина Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы Очень понравилась экскурсия с Оксаной! Прогулялись по пути героев Достаевского, Оксана интересно преподносит материал, с юмором, не скучно, очень информативно! Большое спасибо за проведенное время!

К Комиссарова Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше читать дальше фотосессии и создавали настрой! Места локаций для Фото прогулки,как мне показалось, известны только местному петербуржцу, и это подкупало!))) Фотографии на выходе просто огонь! Абсолютно тот результат, который я ждала!)) огромное спасибо Евгению за его профессионализм и умение слышать все "хотелки" и пожелания к фото! Одним словом РЕКОМЕНДУЮ!!! Фотопрогулка удалась!!! Огромное удовольствие и море эмоций! Моим фотографом был Евгений! Интересная беседа, истории, параллельно располагали к доверия во время

Е Елена Петербург аристократический читать дальше поражает кругозором и увлекает рассказом о светской жизни Петербурга 18-19-20 веков. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендуем эту экскурсию, особенно тем, кто интересуется историей не только самого города, но и города, который неразрывно связан с судьбами людей из высшего общества дореволюционного времени, владельцев роскошных, некогда, особняков и дворцов в районе Исаакиевского собора, Большой Морской, Фонтанки, улицы Писарева и Новой Голландии! Спасибо! Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, интересный рассказ о владельцах особняков по маршруту экскурсии, много исторических деталей. Людмила, историк по образованию,

В Валентина Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга» Спасибо, Никите за прекрасную память о нашем путешествии в город)) прекрасные фото и знание истори города

С Светлана Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше Отличная прогулка, нереально красивые и качественные фото. Огромное спасибо Евгению за его работу. Фотографировал нас без ограничения времени, без ограничения количества кадров. Видно, что человек любит то, чем занимается! Всем рекомендую 👍