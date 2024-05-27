Экскурсии в Особняк Половцева

Найдено 6 экскурсий в категории «Особняк Половцева» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Особняк Половцова в Санкт-Петербурге: путешествие в историю и архитектуру
Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Начало: На Большой Морской улице
9 июня в 14:00
25 июня в 13:00
2 000 за человека
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
49 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695 за всё до 2 чел.
Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадами
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
6 отзывов
Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадами
Оценить интерьеры одного из самых пышных домов Петербурга и познакомиться с его историей
Начало: на Большой Морской
9 июня в 12:30
26702 403 за человека
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
🚗 На машине
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Сохранить свою любовь к городу на профессиональных снимках и послушать истории прошлого
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4 898 за всё до 3 чел.
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: на Сенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
5 000 за всё до 6 чел.
Петербург аристократический
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Петербург аристократический
Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе)
Начало: у Исаакиевского собора
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    марина
    27 мая 2024
    Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась. Впечатлили интерьеры. Спасибо тем людям, которые сохранили все до наших дней. Замечательный экскурсовод. Много интересного узнали. Рекомендую к посещению.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
    Неожиданно, за скромным фасадом скрывается такая красота. Захотелось посетить все доступные к экскурсиям особняки и узнать истории их владельцев.
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
    Все было великолепно
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
    Очень понравилась прогулка с Никитой! Интересная информация, легкая подача, ненапряжно делали фотографии по пути, красивые локации. Ещё подарил очень милый подарок, спасибо большое!
  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
    Очень понравилась экскурсия с Оксаной! Прогулялись по пути героев Достаевского, Оксана интересно преподносит материал, с юмором, не скучно, очень информативно! Большое спасибо за проведенное время!
  • К
    Комиссарова
    1 апреля 2024
    Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
    Фотопрогулка удалась!!! Огромное удовольствие и море эмоций! Моим фотографом был Евгений! Интересная беседа, истории, параллельно располагали к доверия во время
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    фотосессии и создавали настрой! Места локаций для Фото прогулки,как мне показалось, известны только местному петербуржцу, и это подкупало!))) Фотографии на выходе просто огонь! Абсолютно тот результат, который я ждала!)) огромное спасибо Евгению за его профессионализм и умение слышать все "хотелки" и пожелания к фото! Одним словом РЕКОМЕНДУЮ!!!

  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Петербург аристократический
    Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, интересный рассказ о владельцах особняков по маршруту экскурсии, много исторических деталей. Людмила, историк по образованию,
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    поражает кругозором и увлекает рассказом о светской жизни Петербурга 18-19-20 веков. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендуем эту экскурсию, особенно тем, кто интересуется историей не только самого города, но и города, который неразрывно связан с судьбами людей из высшего общества дореволюционного времени, владельцев роскошных, некогда, особняков и дворцов в районе Исаакиевского собора, Большой Морской, Фонтанки, улицы Писарева и Новой Голландии! Спасибо!

  • В
    Валентина
    29 февраля 2024
    Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
    Спасибо, Никите за прекрасную память о нашем путешествии в город)) прекрасные фото и знание истори города
  • С
    Светлана
    23 января 2024
    Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
    Отличная прогулка, нереально красивые и качественные фото. Огромное спасибо Евгению за его работу. Фотографировал нас без ограничения времени, без ограничения количества кадров. Видно, что человек любит то, чем занимается! Всем рекомендую 👍
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  • В
    Владимир
    7 января 2024
    Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадами
    Один из красивейших внутри особняков Санкт-Петербурга. Замечательные интерьеры и рассказ экскурсовода. Обязательно стоит посетить.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Половцева»

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  3. Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадами
  4. Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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