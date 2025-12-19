Одной из самых масштабных промышленных зон Петербурга положил начало сам Пётр I. Сегодня бывшие цеха обретают новую жизнь: один из резидентов последних лет — фабрика «Ленигрушка» — распахнёт для вас свои двери.
Вы побываете на производстве ёлочных игрушек из стекла, раскроете секреты мастерства и разрисуете свой личный праздничный шедевр!
Описание мастер-класса
Во время экскурсии вы увидите:
- исторические корпуса «Арсенала»
- чугунную плитку с клеймом завода
- сохранившиеся подъёмные краны
А ещё вы узнаете:
- как развивалось артиллерийское дело в России — с 14 века до легендарной Царь-пушки
- как менялась организация производства со времён Петра I
- почему «Арсенал» был перенесен с Литейного проспекта на Выборгскую сторону
- какие технологии использовали для строительства промышленных зданий
И конечно
- Вы погрузитесь в историю ёлочных украшений на примере коллекции старинных российских и советских игрушек
- Увидите полный цикл создания волшебства: как стеклодув выдувает игрушку из раскаленного стекла, а художники вручную расписывают её красками
- И своими руками распишете праздничное украшение!
Организационные детали
- В стоимость включено посещение фабрики «Ленигрушка» с мастер-классом по росписи
- Мы предоставим вам радиогиды и наушники. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём Mini Jack 3.5 mm)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Финляндского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1209 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
