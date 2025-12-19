Мои заказы

От пушки до игрушки. Новая жизнь петровского «Арсенала»

Побывать на петербургской фабрике «Ленигрушка» и расписать новогодний шарик своими руками
Одной из самых масштабных промышленных зон Петербурга положил начало сам Пётр I. Сегодня бывшие цеха обретают новую жизнь: один из резидентов последних лет — фабрика «Ленигрушка» — распахнёт для вас свои двери.

Вы побываете на производстве ёлочных игрушек из стекла, раскроете секреты мастерства и разрисуете свой личный праздничный шедевр!
Описание мастер-класса

Во время экскурсии вы увидите:

  • исторические корпуса «Арсенала»
  • чугунную плитку с клеймом завода
  • сохранившиеся подъёмные краны

А ещё вы узнаете:

  • как развивалось артиллерийское дело в России — с 14 века до легендарной Царь-пушки
  • как менялась организация производства со времён Петра I
  • почему «Арсенал» был перенесен с Литейного проспекта на Выборгскую сторону
  • какие технологии использовали для строительства промышленных зданий

И конечно

  • Вы погрузитесь в историю ёлочных украшений на примере коллекции старинных российских и советских игрушек
  • Увидите полный цикл создания волшебства: как стеклодув выдувает игрушку из раскаленного стекла, а художники вручную расписывают её красками
  • И своими руками распишете праздничное украшение!

Организационные детали

  • В стоимость включено посещение фабрики «Ленигрушка» с мастер-классом по росписи
  • Мы предоставим вам радиогиды и наушники. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём Mini Jack 3.5 mm)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Финляндского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1209 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

