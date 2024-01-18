Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 643 туристов

Здравствуйте. Я родился и вырос в Петербурге. Моя любовь к истории, путешествиям и чтению переросла в работу гидом. Провожу экскурсии в разном формате и делаю это нескучно:) Люблю показывать необычные локации и помогаю делать хорошие фотографии. Считаю, что экскурсия не должна быть похожа на занудный поход в антикварный магазин с большим количеством утомляющей информации. Предпочитаю экскурсионный формат с увлекательными историческими фактами и народным фольклором. Провожу экскурсии вместе со своими коллегами-гидами.

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