Побывать на самых интересных участках питерского метро и узнать, как оно развивалось
Метро — очень интересное городское пространство. Это отражение культуры, политики и достижений страны в целом. Приглашаю вас на экскурсию по петербургскому метро, одному из самых глубоких в мире. Его история напрямую связана с развитием отечественной инженерной мысли. Об этом и многом другом мы подробно поговорим на нашей подземной прогулке.
Ближайшие даты:
18
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янв
19
янв
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20
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янв
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даты
Описание
Что вас ожидает
Во время экскурсии по станциям 1 и 5 линий петербургского метрополитена вы:
- Узнаете историю развития метро от идеи до современного состояния
- Побываете на необычных станциях питерского метрополитена, например, «Автово», «Кировский завод», «Балтийская», «Нарвская» и других
- Выясните, каким темам они посвящены и почему
- Познакомитесь с инженерными ноу-хау, которыми гордятся создатели петербургского метро
- Отыщете в декоре станций символы Петербурга, промышленности, спорта, победы и революции
- Найдёте сходства и отличия московского и питерского метрополитенов
Организационные детали
- Стоимость проезда на метро оплачивается дополнительно
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 7 лет. Родители несут ответственность за безопасность детей.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 643 туристов
Здравствуйте. Я родился и вырос в Петербурге. Моя любовь к истории, путешествиям и чтению переросла в работу гидом. Провожу экскурсии в разном формате и делаю это нескучно:) Люблю показывать необычные локации и помогаю делать хорошие фотографии. Считаю, что экскурсия не должна быть похожа на занудный поход в антикварный магазин с большим количеством утомляющей информации. Предпочитаю экскурсионный формат с увлекательными историческими фактами и народным фольклором. Провожу экскурсии вместе со своими коллегами-гидами.
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