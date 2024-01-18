Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Побывать на самых интересных участках питерского метро и узнать, как оно развивалось

Метро — очень интересное городское пространство. Это отражение культуры, политики и достижений страны в целом. Приглашаю вас на экскурсию по петербургскому метро, одному из самых глубоких в мире. Его история напрямую связана с развитием отечественной инженерной мысли. Об этом и многом другом мы подробно поговорим на нашей подземной прогулке.
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Ближайшие даты:
18
янв
19
янв
20
янв
21
янв
22
янв
26
янв
27
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Во время экскурсии по станциям 1 и 5 линий петербургского метрополитена вы:

  • Узнаете историю развития метро от идеи до современного состояния
  • Побываете на необычных станциях питерского метрополитена, например, «Автово», «Кировский завод», «Балтийская», «Нарвская» и других
  • Выясните, каким темам они посвящены и почему
  • Познакомитесь с инженерными ноу-хау, которыми гордятся создатели петербургского метро
  • Отыщете в декоре станций символы Петербурга, промышленности, спорта, победы и революции
  • Найдёте сходства и отличия московского и питерского метрополитенов

Организационные детали

  • Стоимость проезда на метро оплачивается дополнительно
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 7 лет. Родители несут ответственность за безопасность детей.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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