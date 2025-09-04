В последние годы Кронштадт преобразился кардинально, хотя раньше об этом портовом городе не говорили иначе как «забор-собор-казарма». Сегодня это активно развивающийся город с ухоженными парками, аллеями и площадями.
Описание экскурсии
Дорога в Кронштадт проходит мимо «архипелага Кировских островов», буддийского дацана, башни Газпрома, небоскрёба «Лахта-центр» гид рассказывает о важных объектах, которые вы проезжаете. В самом Кронштадте вы осмотрите парк «Остров фортов» с аллеей героев Российского флота, маяком памяти, тематической экспозицией «От парохода до атомохода» и интересными арт-объектами. Издалека полюбуетесь на форты. Далее вы направитесь в центр города к Синему мосту: обсудите нивелирную систему, рыбку колюшку, «пуп земли», а также Итальянский дворец, Голландскую кухню и «деревянный маяк», который и не маяк, и не деревянный. Во время тура по городу вы проедете мимо Купеческой гавани, Петровского парка и памятника Петру к Кронштадтскому доковому Адмиралтейству и Якорной площади, где возвышается Морской собор, горит Вечный огонь и стоит памятник адмиралу Макарову. Что вам предстоит узнать на экскурсии:
откуда взялось такое необычное название • что означают на его гербе котёл и маяк • зачем были созданы форты • почему этот небольшой город так важен для всей страны • что такое створные знаки и в чём их отличие от маяков • что за рыба колюшка, и как она спасала жителей города в войну • почему фашисты не смогли захватить Ораниенбаум • где служил «дядя Стёпа» • в честь кого был зажжён Вечный огонь • почему у ног адмирала Макарова распластался дракон Важная информация: Дорога в Кронштадт занимает около часа.
- Входные билеты в музей Военно-морской славы:/nВзрослый билет - 400 руб. /nДети, учащиеся, пенсионеры - 200 руб.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Дорога в Кронштадт занимает около часа
Очень понравилась поездка,полностью оправдывает свое название. Прекрасеый гид Юлия встретила нас буквально у нашего дома, поездка была на комфортном автомобиле, сама прогулка интересная,насыщенная,как раз подходящая для того,чтобы сложилось общее впечатление о данном месте и чтобы наметить дальнейшие планы. Юлия рассказала много об истории места,символизме, подсказала вкусные местечки для перекуса. В общем,мы остались очень довольны!
