Дорога в Кронштадт проходит мимо «архипелага Кировских островов», буддийского дацана, башни Газпрома, небоскрёба «Лахта-центр» гид рассказывает о важных объектах, которые вы проезжаете. В самом Кронштадте вы осмотрите парк «Остров фортов» с аллеей героев Российского флота, маяком памяти, тематической экспозицией «От парохода до атомохода» и интересными арт-объектами. Издалека полюбуетесь на форты. Далее вы направитесь в центр города к Синему мосту: обсудите нивелирную систему, рыбку колюшку, «пуп земли», а также Итальянский дворец, Голландскую кухню и «деревянный маяк», который и не маяк, и не деревянный. Во время тура по городу вы проедете мимо Купеческой гавани, Петровского парка и памятника Петру к Кронштадтскому доковому Адмиралтейству и Якорной площади, где возвышается Морской собор, горит Вечный огонь и стоит памятник адмиралу Макарову. Что вам предстоит узнать на экскурсии:

откуда взялось такое необычное название • что означают на его гербе котёл и маяк • зачем были созданы форты • почему этот небольшой город так важен для всей страны • что такое створные знаки и в чём их отличие от маяков • что за рыба колюшка, и как она спасала жителей города в войну • почему фашисты не смогли захватить Ораниенбаум • где служил «дядя Стёпа» • в честь кого был зажжён Вечный огонь • почему у ног адмирала Макарова распластался дракон Важная информация: Дорога в Кронштадт занимает около часа.