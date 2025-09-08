Что вас ожидает

Едем в Кронштадт мимо «архипелага Кировских островов», буддийского дацана, башни Газпрома, небоскрёба «Лахта-центр» — с трассовой экскурсией.

В Кронштадте смотрим парк «Остров фортов» с аллеей героев Российского флота, маяком памяти, тематической экспозицией «От парохода до атомохода» и интересными арт-объектами. А также любуемся с берега фортами.

Перебираемся в центр города к Синему мосту: обсуждаем нивелирную систему, рыбку колюшку, «пуп земли», а также Итальянский дворец, Голландскую кухню и «деревянный маяк», который и не маяк, и не деревянный.

Едем мимо Купеческой гавани, Петровского парка и памятника Петру к Кронштадтскому доковому Адмиралтейству и Якорной площади, где возвышается Морской собор, горит Вечный огонь и стоит памятник адмиралу Макарову.

Гид расскажет:

почему у города такое необычное название.

почему на его гербе изображены котёл и маяк.

как и зачем создавали форты.

в чём Кронштадт был первым.

почему у этого небольшого города такая большая значимость.

что такое створные знаки и в чём их отличие от маяков.

что за рыба колюшка и как она спасала жителей города в войну.

почему фашисты не смогли захватить Ораниенбаум.

где служил «дядя Стёпа».

в честь кого был зажжён Вечный огонь.

почему у ног адмирала Макарова распластался дракон.

Организационные детали