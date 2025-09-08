Кронштадт привлекает своими ухоженными парками и историческими местами. Здесь можно узнать о морской славе России, увидеть Морской собор и посетить Якорную площадь.
Прогулка по парку «Остров фортов» с тематической экспозицией и арт-объектами подарит незабываемые впечатления.
Экскурсия на автомобиле позволяет комфортно исследовать город и его окрестности, наслаждаясь живописными видами и увлекательными рассказами гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на авто
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌳 Ухоженные парки и аллеи
- 🗺 Увлекательные рассказы гида
- ⚓ Морская слава России
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Морской собор
- Якорная площадь
- Парк «Остров фортов»
- Синий мост
- Петровский док
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Едем в Кронштадт мимо «архипелага Кировских островов», буддийского дацана, башни Газпрома, небоскрёба «Лахта-центр» — с трассовой экскурсией.
В Кронштадте смотрим парк «Остров фортов» с аллеей героев Российского флота, маяком памяти, тематической экспозицией «От парохода до атомохода» и интересными арт-объектами. А также любуемся с берега фортами.
Перебираемся в центр города к Синему мосту: обсуждаем нивелирную систему, рыбку колюшку, «пуп земли», а также Итальянский дворец, Голландскую кухню и «деревянный маяк», который и не маяк, и не деревянный.
Едем мимо Купеческой гавани, Петровского парка и памятника Петру к Кронштадтскому доковому Адмиралтейству и Якорной площади, где возвышается Морской собор, горит Вечный огонь и стоит памятник адмиралу Макарову.
Гид расскажет:
- почему у города такое необычное название.
- почему на его гербе изображены котёл и маяк.
- как и зачем создавали форты.
- в чём Кронштадт был первым.
- почему у этого небольшого города такая большая значимость.
- что такое створные знаки и в чём их отличие от маяков.
- что за рыба колюшка и как она спасала жителей города в войну.
- почему фашисты не смогли захватить Ораниенбаум.
- где служил «дядя Стёпа».
- в честь кого был зажжён Вечный огонь.
- почему у ног адмирала Макарова распластался дракон.
Организационные детали
- Автомобиль — Exeed LX (2024) или другие комфортабельные автомобили.
- Бустер или кресло предоставляется по запросу.
- Дорога в Кронштадт занимает около часа.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
8 сен 2025
Отличная организация- встретили с вокзала, а после экскурсии отвезли в отель. Экскурсовод Юлия очень вовлеченная, интересно раскрывает. На машине очень комфортно посещать Кронштадт, успеваешь посмотреть много интересного
И
Ирина
23 авг 2025
Спасибо большое Юлии за чудесную экскурсию по Кронштадту! Очень интересная и познавательная экскурсия. Много что успели посмотреть и узнать нового.
Г
Галина
20 авг 2025
Все было замечательно, интересно, не занудно, не утомительно, такая поездка в Кронштадт подойдет всем интересующимся
практически для любого возраста. Кронштадт развивается, удивляет, рекомендуем всем посетить остров Котлин вместе с гидом Елизаветой и водителем Игорем. Высокий профессионализм, богатый и разносторонний арсенал знаний и располагающая манера общения являются отличительными чертами данного дуэта.
И
Ирина
11 авг 2025
Были на экскурсии с Евгением. Бабушка и внук 13 лет. Очень понравилось! В Кронштадте были в первый раз. В парке "Остров фортов" рассматривали форты через бинокли, которые вручил нам гид. Много познавательной информации и для пожилого человека, и для подростка. Рекомендую!
К
Константин
10 авг 2025
С нами была Наталья! Супер гид! Умница! Огромная благодарность! Легко, непринуждённо, глубоко по знаниям! Очень рекомендую 👍
А
Алексей
6 авг 2025
Большое спасибо гиду Любе. Очень познавательный рассказ о Кронштадте. Было очень интересно. Узнали много нового. Обязательно ещё приедем в этот чудесный город.
Л
Любовь
20 июл 2025
Ездили с гидом Юлия, очень понравилось! Гид замечательная, очень много, интересно и досконально обо всем рассказывает, легкая и приятная в общении. Многое рассказала про Петербург пока были в дороге. В
И
Ирина
17 июл 2025
Выражаем огромную благодарность организаторам нашей экскурсии, которая состоялась 13 июля! Благодарность за индивидуальный подход, за внимание к мелочам и желаниям младшего участника экскурсии. Отдельное спасибо за великолепного гида Наталью! Прекрасный рассказчик, интересная с изюминкой информация, чудесный человек! Будем рады встрече снова!
Н
Наталья
15 июл 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Елизавете. Было интересно и познавательно. Рекомендую!
Н
Николай
10 июн 2025
Остались очень довольны экскурсией. Все информативно, хороший маршрут и приятная атмосфера. Гид Юлия Огромное спасибо за вашу работу.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
