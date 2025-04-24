Индивидуальные экскурсии в Кронштадт

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные экскурсии в Кронштадт» в Санкт-Петербурге, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне
На микроавтобусе
5 часов
248 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
13 000 ₽ за экскурсию
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
На машине
5 часов
88 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
Завтра в 09:00
10 мая в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
На машине
На микроавтобусе
9 часов
93 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 мая в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    24 апреля 2025
    В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
    Большое спасибо за экскурсию. Интересно провели экскурсию в Кронштадте с отличным гидом Михаилом. Спасибо ему огромное.
  • В
    Венера
    14 апреля 2025
    Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне
    Добрый вечер. Отличная экскурсия. Нам очень повезло с погодой. Без дождя и снега. Елена, наш гид, превосходно владеет информацией.
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2025
    Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катере
    Посмотрели новый красивый парк с аллеей славы, несколько кораблей стоявших у причала. Увидели синий мостик под которым находится ноль кронштадсткого фудштока для измерения высот и глубин. Ну, и конечно, Морской Никольский собор. Все было отлично и хорошо организовано. Спасибо!
  • Е
    Елена
    10 апреля 2025
    Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне
    Спасибо большое за интересную экскурсию. Времени маловато. А так все отлично
  • А
    Алексей
    6 апреля 2025
    Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне
    Очень интересная экскурсия, жалко мало времени
  • А
    Анжелика
    26 июня 2024
    Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катере
    Замечательная экскурсия в Кронштадт была вместе с гидом Натальей! Комфортно на автомобиле, получили много положительных эмоций, много интересных фактов узнали
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    о городе и его достопримечательностях. Наталья очень легкий в общении человек, много знающий и любящий свою работу гид! Рекомендую на 100%.

  • К
    Кузьмина
    26 сентября 2023
    Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие
    Замечательная экскурсия. Благодарим Алексея за высокий уровень профессионализма
  • 7
    79patrin
    12 июня 2023
    Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие
    Очень понравилась экскурсия. Гид Алексей настоящий профессионал. Часы пролетели как один миг, нас было 5 человек, мы путешествовали на комфортном микроавтобусе. Очень рекомендую эту экскурсию!
  • А
    Алексей
    9 июня 2023
    Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие
    Прекрасное мини-путешествие! От начала до конца. Алексей очень вежлив, пунктуален и внимателен к гостям. Поездка не перегружена информацией, пешие и автомобильные части экскурсии отлично сбалансированы. В каждом месте Алексей обращает внимание на необычные факты и детали. Мы отлично провели время!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Индивидуальные экскурсии в Кронштадт»

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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
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