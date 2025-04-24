Показать всёИндивидуальные экскурсии в КронштадтНа автобусеПо рекам и каналамДворцы, замки и особняки
Индивидуальная
до 1 чел.
Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
13 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
Завтра в 09:00
10 мая в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 мая в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения24 апреля 2025Большое спасибо за экскурсию. Интересно провели экскурсию в Кронштадте с отличным гидом Михаилом. Спасибо ему огромное.
- ВВенера14 апреля 2025Добрый вечер. Отличная экскурсия. Нам очень повезло с погодой. Без дождя и снега. Елена, наш гид, превосходно владеет информацией.
- ННаталья14 апреля 2025Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катереПосмотрели новый красивый парк с аллеей славы, несколько кораблей стоявших у причала. Увидели синий мостик под которым находится ноль кронштадсткого фудштока для измерения высот и глубин. Ну, и конечно, Морской Никольский собор. Все было отлично и хорошо организовано. Спасибо!
- ЕЕлена10 апреля 2025Спасибо большое за интересную экскурсию. Времени маловато. А так все отлично
- ААлексей6 апреля 2025Очень интересная экскурсия, жалко мало времени
- ААнжелика26 июня 2024Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катереЗамечательная экскурсия в Кронштадт была вместе с гидом Натальей! Комфортно на автомобиле, получили много положительных эмоций, много интересных фактов узнали
- ККузьмина26 сентября 2023Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествиеЗамечательная экскурсия. Благодарим Алексея за высокий уровень профессионализма
- 779patrin12 июня 2023Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествиеОчень понравилась экскурсия. Гид Алексей настоящий профессионал. Часы пролетели как один миг, нас было 5 человек, мы путешествовали на комфортном микроавтобусе. Очень рекомендую эту экскурсию!
- ААлексей9 июня 2023Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествиеПрекрасное мини-путешествие! От начала до конца. Алексей очень вежлив, пунктуален и внимателен к гостям. Поездка не перегружена информацией, пешие и автомобильные части экскурсии отлично сбалансированы. В каждом месте Алексей обращает внимание на необычные факты и детали. Мы отлично провели время!)))
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Индивидуальные экскурсии в Кронштадт»
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