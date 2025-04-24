Е Евгения В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом Большое спасибо за экскурсию. Интересно провели экскурсию в Кронштадте с отличным гидом Михаилом. Спасибо ему огромное.

В Венера Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне Добрый вечер. Отличная экскурсия. Нам очень повезло с погодой. Без дождя и снега. Елена, наш гид, превосходно владеет информацией.

Н Наталья Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катере Посмотрели новый красивый парк с аллеей славы, несколько кораблей стоявших у причала. Увидели синий мостик под которым находится ноль кронштадсткого фудштока для измерения высот и глубин. Ну, и конечно, Морской Никольский собор. Все было отлично и хорошо организовано. Спасибо!

Е Елена Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне Спасибо большое за интересную экскурсию. Времени маловато. А так все отлично

А Алексей Частная экскурсия в Кронштадт на минивэне Очень интересная экскурсия, жалко мало времени

А Анжелика Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катере читать дальше о городе и его достопримечательностях. Наталья очень легкий в общении человек, много знающий и любящий свою работу гид! Рекомендую на 100%. Замечательная экскурсия в Кронштадт была вместе с гидом Натальей! Комфортно на автомобиле, получили много положительных эмоций, много интересных фактов узнали

К Кузьмина Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие Замечательная экскурсия. Благодарим Алексея за высокий уровень профессионализма

7 79patrin Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие Очень понравилась экскурсия. Гид Алексей настоящий профессионал. Часы пролетели как один миг, нас было 5 человек, мы путешествовали на комфортном микроавтобусе. Очень рекомендую эту экскурсию!