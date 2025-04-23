Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Мы хотим показать вам, что истинная душа Петербурга — не только в музеях и дворцах. Но и в его живых пространствах, где пересекаются эпохи и судьбы.



Дворы-колодцы и чёрные лестницы, роскошь доходных домов и аскетичность советского мира, жизнь горожан 19–20 веков и быт современной коммуналки. На экскурсии будет всё, что может предложить непарадный Петербург.