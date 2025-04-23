Мы хотим показать вам, что истинная душа Петербурга — не только в музеях и дворцах. Но и в его живых пространствах, где пересекаются эпохи и судьбы.
Описание экскурсии
- Улица Ломоносова. Поговорим о Владимирском округе, его истории и особенностях.
- Проходные дворы и чёрные лестницы. Вы узнаете, что значили эти места в жизни петербуржцев.
- Жилая коммуналка в центре города. Гид расскажет об отличиях ленинградских коммуналок от аналогичных в других городах. Поделится историями о жильцах и их быте.
- Знаменитые дворы-колодцы и загадочные локации. Вы найдёте дворы с силуэтами питерских кошек. Заглянете туда, где с конца 19 века горожане загадывали желания. Говорят, все сбывались!
- Дом купцов Елисеевых — парадная «Ромашка». Вы услышите об истории и архитектуре доходных домов Елисеевых. Заглянете в знаменитую парадную с её уникальными интерьерами.
- Смотровая площадка бывшего хлебозавода. Вы увидите сверху Владимирский и Исаакиевский соборы, Александро-Невскую лавру и «Лахта-центр». Сделаете фото в оборудованной фотозоне, отдохнёте на мягких пуфах, перекусите или посетите выставки, расположенные на площадке.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В программу входит прогулка по дворам и парадным, посещение коммунальной квартиры (2 часа) и крыши (1 час).
- По запросу можем провести экскурсию в индивидуальном формате — 5000 ₽ за чел. Минимальная стоимость экскурсии — 10000 ₽.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ломоносова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2746 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кирилл
23 апр 2025
Маршрут понравился, сначала посмотрели дворы, парадные, зашли в желтую парадную, попали в забавную коммуналку, и поднялись на крышу, откуда виден весь город!
Кстати, разное слышали про крыши в СПб, но тут все прекрасно и безопасно, жаль не было заката)
Придем на другие туры, спасибо гиду Дарье!
Ю
Юлия
9 мар 2025
Наш экскурсовод тактичный и отзывчивый Егор достаточно интересно провёл экскурсию по дворам и подъездам в центре СПб, чётко, понятно, всё по делу. Спасибо, рекомендую.
