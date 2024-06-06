Смотровые площадки Санкт-Петербурга

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скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Для абсолютной безопасности и легальности фотосессии, чтобы участвовать могли даже маленькие дети, мы снимаем на смотровой площадке на крыше ресторана по личной договоренности с заведением»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
«🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
«Со смотровой площадки вам откроется отличный вид на окрестные церкви и часовню»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Автово»
«Полюбуемся видами города со смотровой площадки собора Петра и Павла»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«Заказник «Западный Котлин»: пройдем по экотропам, выйдем к пляжу, а со смотровой площадки впечатлимся видами залива и острова»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
«🏍 Заедем на смотровую площадку под вантовый мост, где вы сделаете фото с необычных ракурсов»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
«При желании поднимемся на главную смотровую площадку Санкт-Петербурга — колоннаду Исаакиевского собора, преодолев более 200 ступеней»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
«Прямо над Ретроскладом работает кафе Solaris Lab, со смотровой площадки которого открываются потрясающие виды на город»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Пять панорамных крыш Петербурга
Осмотреть весь город с оборудованных площадок на крышах бывшего хлебозавода
Начало: У СТ.М. Лиговский проспект
«Затем вам предстоит комфортная и захватывающая прогулка по целой веренице крыш хлебозавода, которая перетекает в огромную смотровую площадку»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
от 5 970₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
Рассмотреть храмы трех конфессий как перекрёстки судеб и системы смыслов
Начало: У СТ.М. Гостиный двор
«С высоты обзорной площадки взглянем на зал богослужений, а затем поднимемся по ярусам колокольной башни, при этом каждый ярус восхождения будет посвящён отдельной теме»
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
«Отдельно приобретаются билеты на смотровую площадку (300-500 руб»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лофт Проект Этажи: секреты петербургской молодёжи
Откройте для себя уникальный мир петербургских лофтов и дворов, полный истории и современного искусства
Начало: Возле метро Владимирская
«Крыша Этажей — оборудованная смотровая площадка, с которой открывается грандиозный вид на исторический центр и архитектурные доминанты»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
с ностальгией о прошлом в окружении антикварных и винтажных сокровищ
Начало: на Курляндской улице
«В конце предлагаем вам заглянуть в кафе Solaris Lab с безопасной смотровой площадкой на крыше здания: виды здесь парадно-индустриальные»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Историческая прогулка для тех, кто уже нагулялся по Невскому
Начало: На Невском проспекте
«Вход на смотровую площадку оплачивается отдельно — 200 руб»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
78007 020₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
- ЕЕлизавета5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
- ТТатьяна5 июня 2024Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
- ИИрина5 июня 2024Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
- ННаталья5 июня 2024Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!
- ААня5 июня 2024Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
- ТТатьяна5 июня 2024Были на экскурсии с подругами 24 мая 2024, экскурсовод Евгения-милая, очаровательная девушка, интересный рассказчик и прекрасный фотограф. Час экскурсии провели
- ССветлана5 июня 2024Сходили вчера на экскурсию парадные+дворики+крыши Петербурга. Из того, что не очень понравилось- затянувшийся старт, организаторам стоит продумать момент с опозданием
- ООксана4 июня 2024Очень понравилась прогулка с фотосессией, интересный формат, узнали много нового Евгения подсказала как позировать, в общем все супер🥰
- ТТатьяна3 июня 2024Очень интересный, не тривиальный маршрут «По местам Александра Невского». Непарадный Санкт-Петербург во всей своей красе. Вы встречали православный храм в
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Смотровые площадки»
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