Смотровые площадки Санкт-Петербурга

Найдено 15 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Санкт-Петербурге, цены от 1 470 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Для абсолютной безопасности и легальности фотосессии, чтобы участвовать могли даже маленькие дети, мы снимаем на смотровой площадке на крыше ресторана по личной договоренности с заведением»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
«🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
«Со смотровой площадки вам откроется отличный вид на окрестные церкви и часовню»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Неизвестный Петергоф
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Автово»
«Полюбуемся видами города со смотровой площадки собора Петра и Павла»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
15 000 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
165 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«Заказник «Западный Котлин»: пройдем по экотропам, выйдем к пляжу, а со смотровой площадки впечатлимся видами залива и острова»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670 за всё до 4 чел.
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
«🏍 Заедем на смотровую площадку под вантовый мост, где вы сделаете фото с необычных ракурсов»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000 за человека
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
«При желании поднимемся на главную смотровую площадку Санкт-Петербурга — колоннаду Исаакиевского собора, преодолев более 200 ступеней»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
«Прямо над Ретроскладом работает кафе Solaris Lab, со смотровой площадки которого открываются потрясающие виды на город»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599 за человека
Пять панорамных крыш Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Пять панорамных крыш Петербурга
Осмотреть весь город с оборудованных площадок на крышах бывшего хлебозавода
Начало: У СТ.М. Лиговский проспект
«Затем вам предстоит комфортная и захватывающая прогулка по целой веренице крыш хлебозавода, которая перетекает в огромную смотровую площадку»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
от 5 970 за всё до 10 чел.
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
Рассмотреть храмы трех конфессий как перекрёстки судеб и системы смыслов
Начало: У СТ.М. Гостиный двор
«С высоты обзорной площадки взглянем на зал богослужений, а затем поднимемся по ярусам колокольной башни, при этом каждый ярус восхождения будет посвящён отдельной теме»
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
12 000 за всё до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
7 отзывов
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
«Отдельно приобретаются билеты на смотровую площадку (300-500 руб»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 650 за всё до 3 чел.
Непарадная классика Петербурга + Лофт Проект Этажи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Лофт Проект Этажи: секреты петербургской молодёжи
Откройте для себя уникальный мир петербургских лофтов и дворов, полный истории и современного искусства
Начало: Возле метро Владимирская
«Крыша Этажей — оборудованная смотровая площадка, с которой открывается грандиозный вид на исторический центр и архитектурные доминанты»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
5 500 за всё до 3 чел.
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
с ностальгией о прошлом в окружении антикварных и винтажных сокровищ
Начало: на Курляндской улице
«В конце предлагаем вам заглянуть в кафе Solaris Lab с безопасной смотровой площадкой на крыше здания: виды здесь парадно-индустриальные»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500 за человека
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Историческая прогулка для тех, кто уже нагулялся по Невскому
Начало: На Невском проспекте
«Вход на смотровую площадку оплачивается отдельно — 200 руб»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
78007 020 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
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    заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.

    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
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    Мне посоветовали обратиться к нему. Сергей любезно согласился и сопроводил меня в бомбической поездке в Кронштадт. Доехать из точки А в точку В вы можете по навигатору. Но навигатор не подскажет вам всех тонкостей мини-мото-путешествия. Для этого и существуют такие люди, которые собраны в этом дружном коллективе. Спасибо огромное за поездку! Однозначно всем рекомендую!

    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатораЯ не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!
  • А
    Аня
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Были на экскурсии с подругами 24 мая 2024, экскурсовод Евгения-милая, очаровательная девушка, интересный рассказчик и прекрасный фотограф. Час экскурсии провели
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    легко и с удовольствием! В заявленные сроки получили ссылку на фото, которые снова окунули в неповторимую атмосферу Петербурга! Благодарю и рекомендую тем туристам, кто хочет получить красивые фотокарточки на память о своём путешествии.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Сходили вчера на экскурсию парадные+дворики+крыши Петербурга. Из того, что не очень понравилось- затянувшийся старт, организаторам стоит продумать момент с опозданием
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    одного посетителя и когда его ждут 10+ человек. А дальше всё было прекрасно- гид Наталья провела насыщенную экскурсию, показала интересные парадные, дворики, и все это сопровождалось рассказом, наполненным юмором, историческими данными, взаимодействием с нами, посетителями. Завершили посещением крыши, она открыта для всех, там находятся кафе и тп, но наше посещение Наталья сопроводила интересным рассказом о всех достопримечательностях, которые были видны, я узнала несколько фактов и историй, которые не слышала на экскурсиях раньше. Бонусом у меня осталось несколько классных фото из двориков, тк наша гид советовала и показывала, как сделать самые удачные кадры, и наши с мужем фото с крыши- после окончания экскурсии она фотографировала всех желающих из нашей группы. В целом я даже не ожидала, что получу столько полезной информации и классных позитивных эмоций. Спасибо организаторам за идею, и гиду за проведение, вы молодцы 💝

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Очень понравилась прогулка с фотосессией, интересный формат, узнали много нового Евгения подсказала как позировать, в общем все супер🥰
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Очень интересный, не тривиальный маршрут «По местам Александра Невского». Непарадный Санкт-Петербург во всей своей красе. Вы встречали православный храм в
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    жилой многоэтажке? На этой экскурсии встретите – домовой храм Святого благоверного великого князя Александра Невского. Получите массу положительных эмоций и много интересных фотографий.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Смотровые площадки»

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  1. Фотосессия на питерских улочках и крыше
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  3. Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
  4. К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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