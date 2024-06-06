Смотровые площадки Санкт-Петербурга

Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас

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«Заказник «Западный Котлин»: пройдем по экотропам, выйдем к пляжу, а со смотровой площадки впечатлимся видами залива и острова»