4.8
6 отзывов
Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
Метро 🚇 - это очень интересное городское пространство, которое, помимо своей основной функции, еще и является отражением городской культуры, истории 📖, политики, достижений целой страны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚇Метро
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 950 ₽ за экскурсию

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Петербург на метро
Петербург на метро

Что вы увидите

  • Петербургский метрополитен

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Что входит
    • услуги гида + 1 жетон
    Что не входит
    • дополнительные жетоны
    • в случае выхода из метро для осмотра дополнительных достопримечательностей
    Начало
    🚩 ст. метро "Маяковская"
    Место завершения
    🏁 ст. метро "Адмиралтейская"
    Петербург на метро
    Петербург на метро
    Петербург на метро
    Петербург на метро

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Lily A.
    Lily A.
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    6 отзывов оставили туристы

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