5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Метрополитен в Петербурге мог появиться в начале XIX века! Вы узнаете, как причастен к этому Бонапарт, кого назначили инженером и почему проекту не дано было воплотиться в жизнь. Услышите о строительстве и тяготах, сопровождавших процесс. В ходе экскурсии я научу вас самостоятельно определять тип каждой станции метро. Наглядные материалы и фотографии расскажут о реализованных и нереализованных планах и довоенных проектах.
Подземные шедевры
Метро — это уникальное место, где чувствуется настроение разных эпох и отражаются мечты и победы наших предков. Мы поговорим о темах художественного оформления интерьеров и обсудим, чем обусловлено то или иное декоративное решение. Вы посетите 10 станций петербургской подземки, среди которых будет и та, что входит в топ красивейших станций мира. Проедете по историческому участку первой линии ленинградского метро и запомните множество интересных фактов о самых длинных эскалаторах, «горизонтальных лифтах», подземных перегонах, скорости движения поездов и рекордном пассажиропотоке.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
1600 ₽
Пенсионеры
1500 ₽
Студенты
1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Автово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2347 туристов
Приветствую вас, уважаемые друзья, с вами я — Иван Петрович. Так я начинаю каждую встречу с экскурсантами. Уже более 20 лет живу в прекрасном городе-музее под открытым небом. В 2007 читать дальшеуменьшить
году окончил Санкт-Петербургский ГИПТ, факультет управления предприятием. Более шести лет работаю гидом-экскурсоводом. Мне легко удается находить общий язык как со взрослыми, так и с детьми, удерживать внимание, быть полезным, интересным собеседником и рассказывать просто о сложном. Вчитываясь в множество положительных отзывов моих экскурсантов, можно для себя составить портрет моей личности без прикрас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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3
–
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–
Дарья
Огромное спасибо Ивану за яркую и интересную экскурсии по ленинградскому метро. Экскурсовод очень подробно и качественно описывает каждую станцию на которой мы были, а слушать его одно удовольствие: структурированный и читать дальшеуменьшить
содержательный рассказ с хорошей дикцией и очень приятной речью. Экскурсовод позаботился о том чтобы его было хорошо слышно в условиях метро и использовал специальную аудиоаппаратуру. У меня вызывает восхищение сколько этот человек нам смог рассказать за такой небольшой промежуток времени и то насколько захватывающим было каждое его слово. Эта экскурсия однозначно останется самой лучшей в этой поездке, я очень рада что выбрала именно ее.
+3
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Ю
Юлия
Интересная и динамичная экскурсия по Питерскому метро с Иваном! Много интересных и увлекательных фактов, а еще Иван развеял нам миф про станции закрытого типа, спасибо) однозначно рекомендую, если вам хочется креатива!
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Татьяна
Экскурсия прошла в целом хорошо, гид увлеченно рассказал об истории метрополитена. Оценка 4, так как было очень плохо слышно в наушниках - стоит использовать более качественную аппаратуру с шумоподавлением, половину экскурсии я просто не слышала из-за шума в подземке
Иван
Ответ организатора:
Татьяна, здравствуйте!
Благодарю вас за выбор моей экскурсии и за обратную связь. Мне очень приятно, что в целом погружение в историю читать дальшеуменьшить
метро вам понравилось.
И отдельное спасибо за честный комментарий про наушники — это действительно важный технический нюанс для экскурсий в метро. Шум состава и толкучка порой создают серьезные помехи. Приношу извинения за доставленный дискомфорт.
Вы совершенно правы, качество звука — критически важная вещь. В будущем перейду на использование нового оборудования с улучшенным шумоподавлением, специально для экскурсий в метро. Надеюсь, в следующих поездках звук будет идеальным.
Буду рад видеть вас на других моих прогулках по городу!
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Г
Галина
Отличная индивидуальная экскурсия по метро с Иваном. Гид раскрыл подземку как уникальный архитектурный объект. Плюсы: профессиональная организация, наличие аудиооборудования (шум поездов не мешает слушать рассказ). Программа очень насыщенная: путь от истории создания читать дальшеуменьшить
метро в мире до всех нюансов и сложностей петербургской подземки. Если хотите узнать о затопленных тоннелях, самых глубоких станциях и городских легендах — обязательно идите к Ивану, вас ждет незабываемое путешествие в недра Петербурга! Иван объясняет всё настолько доступно, что вопросы о количестве станций отпадают сами собой — начинаешь понимать масштаб инженерных трудностей. Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть Петербург с необычного ракурса.
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С
Сергей
Отличная экскурсия. Очень понравилось. Это не экскурсовод, а библиотека на ногах. Бешеная энергия.
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Н
Наталья
Отличная экскурсия! Грамотная подача и разнообразный материал: история, технология строительства, оформление станций.
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