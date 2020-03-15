5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29.11.2019 мы были на экскурсии «Легенды ленинградского метрополитена», которую проводил Иван.

И нам очень-очень понравилось!

Во-первых, он максимально быстро связался с нами, сориентировал по месту и времени и ответил на все возникшие вопросы.

Во-вторых, нас было всего двое, но экскурсия всё равно состоялась. То есть мы получили индивидуальное общение вместо ожидаемого группового.

В-третьих, Иван предусмотрел и техническую сторону вопроса. Так, он выдал нам оборудование (что-то вроде рации и наушников к ней), благодаря которому всё было прекрасно слышно несмотря на шум поездов. Он даже позаботился о такой детали, как чистота, и рассказал, что обязательно каждый раз протирает необходимый инвентарь антибактериальными салфетками. Также были различные распечатанные иллюстрации, схемы и другие штуки, помогающие ещё лучше понять описываемое в данный момент.

В-четвёртых, содержание экскурсии просто безупречно! Очень интересно и информативно. Каждая минута, включая перегоны между станциями, заполнена занимательными и полезными фактами. Иван превосходно владеет темой. Вплоть до того, сколько раз в год протирают металлические пластиночки на стенах станции Невский проспект. Не говоря уже о глубине залегания, длине лестниц, типе вестибюля, ходе строительства и многом-многом другом.

Первые минут 15 очень непривычно проходить экскурсию в таком формате — вокруг много людей, они удивлённо на вас смотрят и пытаются тоже подойти и рассмотреть, что за изображения вам тут показывают. Потом привыкаешь и перестаёшь обращать внимание, так что будьте готовы к этому и не смущайтесь, пожалуйста.

Ещё я немножко переживала за то, что это вечер пятницы, и в метро будет толпа. Народу действительно было очень много, но в тот момент я этого даже не заметила, осознание пришло после.

Из пожеланий — было бы здорово добавить какой-нибудь мистики или слухов про, допустим, метро-2. Но наверняка Иван и так смог бы это рассказать, если бы хватило времени! Хотя экскурсия и так длилась 2,5 часа вместо обещанных двух (и при этом он заботливо интересовался, точно ли ничего страшного, если мы немного задержимся).

В общем, мы в восторге. Горячо рекомендую! Особенно если вы хотите посмотреть на Санкт-Петербург с совсем иного ракурса.

Планирую теперь привести ребёнка на другую экскурсию про город, которую Иван проводит для детей )