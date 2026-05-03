5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы исследуете первые станции питерского метро, изучите самые яркие проекты и планы и услышите необычайные истории, сопровождавшие строительство подземной дороги. Я погружу вас в колорит предыдущих столетий и расскажу о возникновении метро не только в Петербурге, но и в мире.

Описание экскурсии

Рождение метро

Метрополитен в Петербурге мог появиться в начале XIX века! Вы узнаете, как причастен к этому Бонапарт, кого назначили инженером и почему проекту не дано было воплотиться в жизнь. Услышите о строительстве и тяготах, сопровождавших процесс. В ходе экскурсии я научу вас самостоятельно определять тип каждой станции метро. Наглядные материалы и фотографии расскажут о реализованных и нереализованных планах и довоенных проектах.

Подземные шедевры

Метро — это уникальное место, где чувствуется настроение разных эпох и отражаются мечты и победы наших предков. Мы поговорим о темах художественного оформления интерьеров и обсудим, чем обусловлено то или иное декоративное решение. Вы посетите 10 станций петербургской подземки, среди которых будет и та, что входит в топ красивейших станций мира. Проедете по историческому участку первой линии ленинградского метро и запомните множество интересных фактов о самых длинных эскалаторах, «горизонтальных лифтах», подземных перегонах, скорости движения поездов и рекордном пассажиропотоке.