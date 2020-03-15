5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Легенды ленинградского метрополитена

Узнать, как устроено самое северное метро страны, и прокатиться по историческому маршруту

Иван
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Иван – ваш гид
Вы исследуете первые станции питерского метро, изучите самые яркие проекты и планы и услышите необычайные истории, сопровождавшие строительство подземной дороги.

Я погружу вас в колорит предыдущих столетий и расскажу о возникновении метро не только в Петербурге, но и в мире.
3200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Автово
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена

Что вас ожидает

Рождение метро
Метрополитен в Петербурге мог появиться в начале XIX века! Вы узнаете, как причастен к этому Бонапарт, кого назначили инженером и почему проекту не дано было воплотиться в жизнь. Услышите о строительстве и тяготах, сопровождавших процесс. В ходе экскурсии я научу вас самостоятельно определять тип каждой станции метро. Наглядные материалы и фотографии расскажут о реализованных и нереализованных планах и довоенных проектах.

Подземные шедевры
Метро — это уникальное место, где чувствуется настроение разных эпох и отражаются мечты и победы наших предков. Мы поговорим о темах художественного оформления интерьеров и обсудим, чем обусловлено то или иное декоративное решение. Вы посетите 10 станций Петербургской подземки, среди которых будет и та, что входит в топ красивейших станций мира. Проедете по историческому участку первой линии ленинградского метро и запомните множество интересных фактов о самых длинных эскалаторах, «горизонтальных лифтах», подземных перегонах, скорости движения поездов и рекордном пассажиропотоке.

Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена
Легенды ленинградского метрополитена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Автово.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иван
Иван
Добрый день! Меня зовут Иван, мне 39, последние 20 лет живу в прекрасном городе на Неве. Являюсь действующим гидом известного экскурсионного бюро, занимаюсь разработкой, организацией и проведением индивидуальных тематических экскурсий, провожу квест игры для детей и взрослых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья
15 марта 2020
Отличная экскурсия, узнали много интересного об инженерной составляющей метро, его истории, особенностях отдельных станций. Иван - увлекательный рассказчик, умело передающий не только даты, цифры и факты, но и погружающий в особенный мир метро.
6 января 2020
Отличная экскурсия, очень хороший гид. Экскурсия не зависит от погоды, что важно, учитывая местный климат.) Нам пообещали, что к концу мы поумнеем.) Действительно, голова заполнилась множеством интересных исторических фактов.) Мы обратили внимание на детали оформления станций (то, мимо чего просто проходишь мимо), узнали подробности строительства метро. Мы были на знакомых нам с детства станциях метро, но было ощущение, что видим их впервые. Мы как бы выпали из времени и два с половиной часа пролетели очень быстро. Иван Петрович обладает энциклопедическими знаниями и видно, насколько ему самому интересна эта тема. Он заражает своим энтузиазмом. Спасибо большое за такую замечательную экскурсию.
27 декабря 2019
Иван Петрович, очень знающий, увлеченный человек, хороший рассказчик, может рассказать о каждом сантиметре питерского метро! Спасибо за то, что это была яркая страничка среди других экскурсий в нашей поездке!
4 декабря 2019
29.11.2019 мы были на экскурсии «Легенды ленинградского метрополитена», которую проводил Иван.
И нам очень-очень понравилось!
Во-первых, он максимально быстро связался с нами, сориентировал по месту и времени и ответил на все возникшие вопросы.
Во-вторых, нас было всего двое, но экскурсия всё равно состоялась. То есть мы получили индивидуальное общение вместо ожидаемого группового.
В-третьих, Иван предусмотрел и техническую сторону вопроса. Так, он выдал нам оборудование (что-то вроде рации и наушников к ней), благодаря которому всё было прекрасно слышно несмотря на шум поездов. Он даже позаботился о такой детали, как чистота, и рассказал, что обязательно каждый раз протирает необходимый инвентарь антибактериальными салфетками. Также были различные распечатанные иллюстрации, схемы и другие штуки, помогающие ещё лучше понять описываемое в данный момент.
В-четвёртых, содержание экскурсии просто безупречно! Очень интересно и информативно. Каждая минута, включая перегоны между станциями, заполнена занимательными и полезными фактами. Иван превосходно владеет темой. Вплоть до того, сколько раз в год протирают металлические пластиночки на стенах станции Невский проспект. Не говоря уже о глубине залегания, длине лестниц, типе вестибюля, ходе строительства и многом-многом другом.
Первые минут 15 очень непривычно проходить экскурсию в таком формате — вокруг много людей, они удивлённо на вас смотрят и пытаются тоже подойти и рассмотреть, что за изображения вам тут показывают. Потом привыкаешь и перестаёшь обращать внимание, так что будьте готовы к этому и не смущайтесь, пожалуйста.
Ещё я немножко переживала за то, что это вечер пятницы, и в метро будет толпа. Народу действительно было очень много, но в тот момент я этого даже не заметила, осознание пришло после.
Из пожеланий — было бы здорово добавить какой-нибудь мистики или слухов про, допустим, метро-2. Но наверняка Иван и так смог бы это рассказать, если бы хватило времени! Хотя экскурсия и так длилась 2,5 часа вместо обещанных двух (и при этом он заботливо интересовался, точно ли ничего страшного, если мы немного задержимся).
В общем, мы в восторге. Горячо рекомендую! Особенно если вы хотите посмотреть на Санкт-Петербург с совсем иного ракурса.
Планирую теперь привести ребёнка на другую экскурсию про город, которую Иван проводит для детей )
13 ноября 2019
Большое спасибо Ивану Петровичу за экскурсию! Познавательно, увлекательно!

Иван проводит ещё 1 экскурсию

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