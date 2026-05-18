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Д Диана читать дальше уменьшить но ошиблись! Оказалось, что и нашей мини-группе взрослых было очень интересно. Так гораздо лучше усваивается информация, даже сложные технические моменты преподнесены так живо и ярко, что совершенно не устаёшь. С горящими глазами искали в оформлении подсказки к заданиям, рассматривали мозаичные панно, барельефы и, представьте себе, скульптуры!

Обязательно будем ещё бронировать и рекомендовать такие квесты Подземелье Петербурга выбилось в лидеры в моём личном экскурсионном рейтинге. Раньше никогда в формате квеста не путешествовали, решили попробовать что-то новое. Думали, что это больше история для детей и подростков, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Петрова

Много необычного узнали об истории метро Петербурга, архитекторах и инженерах того времени. И преподнесено всё так, что интересно было и мне, взрослому, и ребенку (10 лет). Обратили читать дальше уменьшить внимание на множество необычных и символичных деталей на станциях, которые сами бы мы просто не заметили! Теперь, когда оказываемся в метро, невольно рассматриваем на станциях их декор, а ребенок сам стал находить артефакты и рассказывать об их происхождении! Познавательный и интересный квест!Много необычного узнали об истории метро Петербурга, архитекторах и инженерах того времени. И преподнесено всё так, что интересно было и мне, взрослому, и ребенку (10 лет). Обратили Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дария Остались под большим впечатлением от квеста!

Узнали очень много о Петербургском метро, даже о тех станциях, где периодически бываем. Но ведь обычно бежишь, погруженный в своих мысли, не замечая ничего. А тут как будто глаза открылись – столько красоты вокруг нас!



Это уже наш второй квест от Ольги, оба отличные. Ждём с нетерпением новые!)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Артем Живу в Петербурге давно, о городе знаю достаточно, но вот с метрополитен всегда воспринимался как должное. Решил закрыть пробел и взять этот квест. В итоге, это оказалось отличной идеей. За разгадыванием интересных головоломок, поиском необычных деталей, время пролетело незаметно и остались самые приятные впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вячеслав Прошли этот квест после другого квеста по Петроградскому острову от этого же автора. Увлеклись не на шутку! На 100% оказался наш формат: изучаешь всё в своём темпе, никуда не спешишь, взаимодействуешь с окружающей средой. Спасибо за прекрасные впечатления и воспоминания! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет