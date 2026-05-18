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Подземные сокровища Петербурга: квест без гида по метрополитену

Отыскать станцию-призрак и помериться ростом с Петром I
В петербургское метро ежедневно спускается около двух миллионов человек — но мало кто успевает заметить красоту станций.

А ведь эти залы — настоящая шкатулка с сюрпризами! Вы рассмотрите мозаики, познакомитесь с инженерными новшествами и поймёте, как дизайн метро отражает дух времени.
5
18 отзывов
Подземные сокровища Петербурга: квест без гида по метрополитену
Подземные сокровища Петербурга: квест без гида по метрополитену
Подземные сокровища Петербурга: квест без гида по метрополитену

Описание квеста

Вы увидите:

  • 11 станций петербургской подземки, в том числе станции первой очереди строительства
  • детали оформления станций и их исторические предпосылки
  • инженерные новшества петербургского метро
  • мозаики в духе своего времени

На маршруте:

  • вы прикоснётесь к юрскому периоду
  • узнаете, что связывает петербургское метро с Илоном Маском
  • найдёте брата-близнеца Михаила Боярского
  • побываете на на –30-м этаже подземного дома
  • познакомитесь с японскими духами-ками
  • прокатитесь в горизонтальном лифте
  • отыщете станцию-призрак
  • увидите лица рек и островов
  • найдёте кусочек Индии в Петербурге
  • и многое другое

Организационные детали

  • В стоимость не входит проезд в метро: жетон или банковская карта — 95 ₽ за чел., оплата картой ЕКП или «Подорожник» — 65 ₽ за чел
  • После бронирования на сайте я пришлю вам номер счёта для оплаты. В точке старта вы получите книгу формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём. Квест вы проходите самостоятельно, но я буду на связи и буду давать подсказки, если они вам потребуются
  • Вы можете разбить прохождение квеста на несколько дней
  • Дети могут принять участие в квесте только в сопровождении взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 107 туристов
Я профессиональный гид по Петербургу. Бесконечно люблю этот город и его историю, архитектуру, те переплетения судеб, которые в нём происходили за три столетия. Однажды я осознала, что эта любовь слишком сильна и необъятна, чтобы ею не поделиться. И стала создавать квесты! Разгадывая задание за заданием, перелистывая страницу за страницей, вы откроете самые потайные места Петербурга. Будет интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Д
Подземелье Петербурга выбилось в лидеры в моём личном экскурсионном рейтинге. Раньше никогда в формате квеста не путешествовали, решили попробовать что-то новое. Думали, что это больше история для детей и подростков,
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но ошиблись! Оказалось, что и нашей мини-группе взрослых было очень интересно. Так гораздо лучше усваивается информация, даже сложные технические моменты преподнесены так живо и ярко, что совершенно не устаёшь. С горящими глазами искали в оформлении подсказки к заданиям, рассматривали мозаичные панно, барельефы и, представьте себе, скульптуры!
Обязательно будем ещё бронировать и рекомендовать такие квесты

Подземелье Петербурга выбилось в лидеры в моём личном экскурсионном рейтинге. Раньше никогда в формате квеста не
Подземелье Петербурга выбилось в лидеры в моём личном экскурсионном рейтинге. Раньше никогда в формате квеста не
Подземелье Петербурга выбилось в лидеры в моём личном экскурсионном рейтинге. Раньше никогда в формате квеста не
Подземелье Петербурга выбилось в лидеры в моём личном экскурсионном рейтинге. Раньше никогда в формате квеста не
Подземелье Петербурга выбилось в лидеры в моём личном экскурсионном рейтинге. Раньше никогда в формате квеста не
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П
Познавательный и интересный квест!
Много необычного узнали об истории метро Петербурга, архитекторах и инженерах того времени. И преподнесено всё так, что интересно было и мне, взрослому, и ребенку (10 лет). Обратили
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внимание на множество необычных и символичных деталей на станциях, которые сами бы мы просто не заметили! Теперь, когда оказываемся в метро, невольно рассматриваем на станциях их декор, а ребенок сам стал находить артефакты и рассказывать об их происхождении!

Познавательный и интересный квест!
Познавательный и интересный квест!
Познавательный и интересный квест!
Познавательный и интересный квест!
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Дария
Остались под большим впечатлением от квеста!
Узнали очень много о Петербургском метро, даже о тех станциях, где периодически бываем. Но ведь обычно бежишь, погруженный в своих мысли, не замечая ничего. А тут как будто глаза открылись – столько красоты вокруг нас!

Это уже наш второй квест от Ольги, оба отличные. Ждём с нетерпением новые!))
Остались под большим впечатлением от квеста!
Остались под большим впечатлением от квеста!
Остались под большим впечатлением от квеста!
Остались под большим впечатлением от квеста!
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А
Живу в Петербурге давно, о городе знаю достаточно, но вот с метрополитен всегда воспринимался как должное. Решил закрыть пробел и взять этот квест. В итоге, это оказалось отличной идеей. За разгадыванием интересных головоломок, поиском необычных деталей, время пролетело незаметно и остались самые приятные впечатления!
Живу в Петербурге давно, о городе знаю достаточно, но вот с метрополитен всегда воспринимался как должное.
Живу в Петербурге давно, о городе знаю достаточно, но вот с метрополитен всегда воспринимался как должное.
Живу в Петербурге давно, о городе знаю достаточно, но вот с метрополитен всегда воспринимался как должное.
Живу в Петербурге давно, о городе знаю достаточно, но вот с метрополитен всегда воспринимался как должное.
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В
Прошли этот квест после другого квеста по Петроградскому острову от этого же автора. Увлеклись не на шутку! На 100% оказался наш формат: изучаешь всё в своём темпе, никуда не спешишь, взаимодействуешь с окружающей средой. Спасибо за прекрасные впечатления и воспоминания!
Прошли этот квест после другого квеста по Петроградскому острову от этого же автора. Увлеклись не на
Прошли этот квест после другого квеста по Петроградскому острову от этого же автора. Увлеклись не на
Прошли этот квест после другого квеста по Петроградскому острову от этого же автора. Увлеклись не на
Прошли этот квест после другого квеста по Петроградскому острову от этого же автора. Увлеклись не на
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С
Квест очень понравился: и деталями на станциях, и интересными фактами, и заданиями, и реквизитом. За 3 часа усталости не почувствовали! Маршрут динамичный, много взаимодействия с декором и архитектурными особенностями станций. Это второй наш квест от Ольги, всегда и всем их рекомендуем и с нетерпением ждём новых!
Квест очень понравился: и деталями на станциях, и интересными фактами, и заданиями, и реквизитом. За 3
Квест очень понравился: и деталями на станциях, и интересными фактами, и заданиями, и реквизитом. За 3
Квест очень понравился: и деталями на станциях, и интересными фактами, и заданиями, и реквизитом. За 3
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