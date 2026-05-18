В петербургское метро ежедневно спускается около двух миллионов человек — но мало кто успевает заметить красоту станций.
А ведь эти залы — настоящая шкатулка с сюрпризами! Вы рассмотрите мозаики, познакомитесь с инженерными новшествами и поймёте, как дизайн метро отражает дух времени.
А ведь эти залы — настоящая шкатулка с сюрпризами! Вы рассмотрите мозаики, познакомитесь с инженерными новшествами и поймёте, как дизайн метро отражает дух времени.
Описание квеста
Вы увидите:
- 11 станций петербургской подземки, в том числе станции первой очереди строительства
- детали оформления станций и их исторические предпосылки
- инженерные новшества петербургского метро
- мозаики в духе своего времени
На маршруте:
- вы прикоснётесь к юрскому периоду
- узнаете, что связывает петербургское метро с Илоном Маском
- найдёте брата-близнеца Михаила Боярского
- побываете на на –30-м этаже подземного дома
- познакомитесь с японскими духами-ками
- прокатитесь в горизонтальном лифте
- отыщете станцию-призрак
- увидите лица рек и островов
- найдёте кусочек Индии в Петербурге
- и многое другое
Организационные детали
- В стоимость не входит проезд в метро: жетон или банковская карта — 95 ₽ за чел., оплата картой ЕКП или «Подорожник» — 65 ₽ за чел
- После бронирования на сайте я пришлю вам номер счёта для оплаты. В точке старта вы получите книгу формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём. Квест вы проходите самостоятельно, но я буду на связи и буду давать подсказки, если они вам потребуются
- Вы можете разбить прохождение квеста на несколько дней
- Дети могут принять участие в квесте только в сопровождении взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 107 туристов
Я профессиональный гид по Петербургу. Бесконечно люблю этот город и его историю, архитектуру, те переплетения судеб, которые в нём происходили за три столетия. Однажды я осознала, что эта любовь слишком сильна и необъятна, чтобы ею не поделиться. И стала создавать квесты! Разгадывая задание за заданием, перелистывая страницу за страницей, вы откроете самые потайные места Петербурга. Будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Подземелье Петербурга выбилось в лидеры в моём личном экскурсионном рейтинге. Раньше никогда в формате квеста не путешествовали, решили попробовать что-то новое. Думали, что это больше история для детей и подростков,
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П
Познавательный и интересный квест!
Много необычного узнали об истории метро Петербурга, архитекторах и инженерах того времени. И преподнесено всё так, что интересно было и мне, взрослому, и ребенку (10 лет). Обратили
Много необычного узнали об истории метро Петербурга, архитекторах и инженерах того времени. И преподнесено всё так, что интересно было и мне, взрослому, и ребенку (10 лет). Обратили
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Остались под большим впечатлением от квеста!
Узнали очень много о Петербургском метро, даже о тех станциях, где периодически бываем. Но ведь обычно бежишь, погруженный в своих мысли, не замечая ничего. А тут как будто глаза открылись – столько красоты вокруг нас!
Это уже наш второй квест от Ольги, оба отличные. Ждём с нетерпением новые!))
Узнали очень много о Петербургском метро, даже о тех станциях, где периодически бываем. Но ведь обычно бежишь, погруженный в своих мысли, не замечая ничего. А тут как будто глаза открылись – столько красоты вокруг нас!
Это уже наш второй квест от Ольги, оба отличные. Ждём с нетерпением новые!))
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А
Живу в Петербурге давно, о городе знаю достаточно, но вот с метрополитен всегда воспринимался как должное. Решил закрыть пробел и взять этот квест. В итоге, это оказалось отличной идеей. За разгадыванием интересных головоломок, поиском необычных деталей, время пролетело незаметно и остались самые приятные впечатления!
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В
Прошли этот квест после другого квеста по Петроградскому острову от этого же автора. Увлеклись не на шутку! На 100% оказался наш формат: изучаешь всё в своём темпе, никуда не спешишь, взаимодействуешь с окружающей средой. Спасибо за прекрасные впечатления и воспоминания!
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С
Квест очень понравился: и деталями на станциях, и интересными фактами, и заданиями, и реквизитом. За 3 часа усталости не почувствовали! Маршрут динамичный, много взаимодействия с декором и архитектурными особенностями станций. Это второй наш квест от Ольги, всегда и всем их рекомендуем и с нетерпением ждём новых!
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