Смотровая площадка Смольного собора

Подняться на звонницу и насладиться Петербургом с высоты птичьего полёта
Смотровая площадка Смольного собора считается одной из самых высоких в историческом центре — 50 метров. Для сравнения, смотровая площадка Исаакия находится на высоте 43 метра.

Приглашаем вас преодолеть 278 ступенек, подняться на одну из четырёх колоколен и полюбоваться чудесными видами города.
5
2 отзыва
Время начала: 08:00, 19:30

Описание экскурсии

  • По 278 ступенькам вы подниметесь на высоту 50 метров — а по пути рассмотрите историческую кирпичную кладку и деревянные перекрытия 18 века
  • Со смотровой площадки в соборной звоннице вы увидите основные доминанты города — Исаакиевский и Петропавловский соборы, шпиль «Лахта-центра» и многое другое
  • Чтобы в деталях разглядеть достопримечательности, можно воспользоваться бесплатным биноклем
  • А ещё через динамики звучит запись экскурсии — вы узнаете много интересного об открывающихся видах

Организационные детали

Обратите внимание: все сектора обзора для безопасности закрыты металлическими прутьями, но фотографиям они не мешают.

ежедневно в 08:00 и 19:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный300 ₽
Пенсионеры150 ₽
Школьники150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Растрелли
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 19:30
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смольный собор
Смольный собор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 223 туристов
Экскурсионно-паломническая служба Смольного собора приглашает вас присоединиться к нашим экскурсиям — как по самому собору, так и по другим храмам и святым местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Б
Бадмаева
24 июл 2025
Виды красивые, особенно на Неву, Большеохтинский мост. На площадке есть смотровой бинокль, можно рассмотреть купола Исаакиевского, Спаса на крови и многое другое.
Виды красивые, особенно на Неву, Большеохтинский мост. На площадке есть смотровой бинокль, можно рассмотреть купола Исаакиевского, Спаса на крови и многое другое.
А
Александра
2 апр 2025
Хорошие виды с высоты, рассказ в виде аудио, людей почти нет. Подниматься действительно высоко, но оно того стоит

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

