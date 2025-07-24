Смотровая площадка Смольного собора считается одной из самых высоких в историческом центре — 50 метров. Для сравнения, смотровая площадка Исаакия находится на высоте 43 метра.
Приглашаем вас преодолеть 278 ступенек, подняться на одну из четырёх колоколен и полюбоваться чудесными видами города.
Описание экскурсии
- По 278 ступенькам вы подниметесь на высоту 50 метров — а по пути рассмотрите историческую кирпичную кладку и деревянные перекрытия 18 века
- Со смотровой площадки в соборной звоннице вы увидите основные доминанты города — Исаакиевский и Петропавловский соборы, шпиль «Лахта-центра» и многое другое
- Чтобы в деталях разглядеть достопримечательности, можно воспользоваться бесплатным биноклем
- А ещё через динамики звучит запись экскурсии — вы узнаете много интересного об открывающихся видах
Организационные детали
Обратите внимание: все сектора обзора для безопасности закрыты металлическими прутьями, но фотографиям они не мешают.
ежедневно в 08:00 и 19:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|300 ₽
|Пенсионеры
|150 ₽
|Школьники
|150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Растрелли
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 19:30
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смольный собор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 223 туристов
Экскурсионно-паломническая служба Смольного собора приглашает вас присоединиться к нашим экскурсиям — как по самому собору, так и по другим храмам и святым местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Бадмаева
24 июл 2025
Виды красивые, особенно на Неву, Большеохтинский мост. На площадке есть смотровой бинокль, можно рассмотреть купола Исаакиевского, Спаса на крови и многое другое.
А
Александра
2 апр 2025
Хорошие виды с высоты, рассказ в виде аудио, людей почти нет. Подниматься действительно высоко, но оно того стоит
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
