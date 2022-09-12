Мы погуляем по центральной части города и сделаем три остановки в легендарных местах, связанных с шахматами. Вы увидите Аничков дворец и услышите о нем малоизвестные факты. Посетите Екатерининский сквер и узнаете, как он стал культовым среди ленинградских шахматистов. А также раскроете удивительную историю одного старинного здания на Большой Конюшенной.
Каково это — заниматься шахматами во дворце? Вернется ли шахматная корона в Россию? Какие еще игры любят шахматисты? Кто из королей увлекался шахматами и как стать чемпионом мира в этом непростом деле? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии. Кроме того, я поделюсь семейными шахматными историями, подарю вам необычные сувениры и угощу в одном очень петербуржском месте.
Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям от семи лет.