Петербург: шах и мат

Погулять по историческому центру и раскрыть особую связь Северной столицы с шахматами

5
1 отзыв
Я гид и тренер по шахматам.

Это сочетание неслучайно! Я родом из настоящей шахматной династии, при этом всегда любила путешествия, людей и прогулки. На моей авторской экскурсии вы пройдете путь «от юной пешки в ферзи». Погуляете по шахматным местам города и услышите связанные с ними нескучные истории. Всё это — в легком игровом формате.
Петербург: шах и мат
Петербург: шах и мат
Петербург: шах и мат
Петербург: шах и мат
Петербург: шах и мат
Петербург: шах и мат
Петербург: шах и мат
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Шахматный Петербург

Мы погуляем по центральной части города и сделаем три остановки в легендарных местах, связанных с шахматами. Вы увидите Аничков дворец и услышите о нем малоизвестные факты. Посетите Екатерининский сквер и узнаете, как он стал культовым среди ленинградских шахматистов. А также раскроете удивительную историю одного старинного здания на Большой Конюшенной.

Занимательные истории

Каково это — заниматься шахматами во дворце? Вернется ли шахматная корона в Россию? Какие еще игры любят шахматисты? Кто из королей увлекался шахматами и как стать чемпионом мира в этом непростом деле? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии. Кроме того, я поделюсь семейными шахматными историями, подарю вам необычные сувениры и угощу в одном очень петербуржском месте.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям от семи лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Е
12 сен 2022
Очень понравилось. Наталье спасибо. Интересно взрослым и детям. В конце экскурсии нам были подарены индивидуальные подарки на память. Рекомендую! Узнали много нового для себя.

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