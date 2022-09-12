Я гид и тренер по шахматам. Это сочетание неслучайно! Я родом из настоящей шахматной династии, при этом всегда любила путешествия, людей и прогулки. На моей авторской экскурсии вы пройдете путь «от юной пешки в ферзи». Погуляете по шахматным местам города и услышите связанные с ними нескучные истории. Всё это — в легком игровом формате.

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Описание

Что вас ожидает

Шахматный Петербург

Мы погуляем по центральной части города и сделаем три остановки в легендарных местах, связанных с шахматами. Вы увидите Аничков дворец и услышите о нем малоизвестные факты. Посетите Екатерининский сквер и узнаете, как он стал культовым среди ленинградских шахматистов. А также раскроете удивительную историю одного старинного здания на Большой Конюшенной.

Занимательные истории

Каково это — заниматься шахматами во дворце? Вернется ли шахматная корона в Россию? Какие еще игры любят шахматисты? Кто из королей увлекался шахматами и как стать чемпионом мира в этом непростом деле? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии. Кроме того, я поделюсь семейными шахматными историями, подарю вам необычные сувениры и угощу в одном очень петербуржском месте.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям от семи лет.