Экскурсии в Аничков дворец в Санкт-Петербурге

Найдено 16 экскурсий в категории «Аничков дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
«Вы услышите легенды Аничкового дворца и рассмотрите помпезный фасад дворца Белосельских-Белозерских»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
99 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
«Аничков дворец — Дворец пионеров»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
«В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
Узнать о личной жизни представителей династии, правящей в России 304 года
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
«Осмотрим Воронцовский и Аничков дворцы, связанные с важными событиями в императорской семье»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
50004 000 за всё до 15 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Аничков дворец и одноименный мост со знаменитыми конями Клодта»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
«Полюбуетесь скульптурами у Аничкова дворца и памятником у строгого Мраморного»
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000 за человека
Романтика Фонтанки
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Романтика Фонтанки
Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи
Начало: У входа в Летний сад
«В завершение вы найдете запечатленное в камне лицо обидчика скульптора Клодта, рассмотрите Аничков дворец и узнаете, кому он был подарен на свадьбу»
Расписание: ежедневно в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
1 340 за человека
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950 за человека
Петербург - город любви и романтики
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Петербург - город любви и романтики
Погулять по историческому центру и окунуться в водоворот любовных сюжетов разных эпох
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
от 30002 700 за всё до 10 чел.
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Петербург: шах и мат
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Петербург: шах и мат
Погулять по историческому центру и раскрыть особую связь Северной столицы с шахматами
Начало: на Невском проспекте
«Вы увидите Аничков дворец и услышите о нем малоизвестные факты»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
От Павла I до наших дней: частная жизнь Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
От Павла I до наших дней: частная жизнь Романовых
Узнать о частной жизни особ императорской фамилии: что было скрыто за фасадами дворцов и особняков
Сегодня в 22:30
Завтра в 20:00
5 500 за всё до 3 чел.
Любовные истории и драмы Петербурга 18-20 столетий (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Любовные истории и драмы Петербурга 18-20 столетий (мини-группа)
Погрузиться в перипетии семейной жизни Елисеевых, Абрикосовых и Романовых
Начало: в районе метро «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000 за человека
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
Начало: Невский проспект, д. 30, Центральный район
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Невский проспект: история, культура, наследие
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно
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    не только мне, но и ребятам. Хочу подписаться под каждым нижеприведенным положительным отзывом. Увидели интереснейшие уголки города, услышали удивительные факты о городе и о жителях. Прекрасная «небанальная» экскурсия, замечательный человек, получили невероятное удовольствие! Огромная благодарность и от меня и от моих детей!

    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Прогулка по Невскому проспекту
    Ольга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонко чувствует собеседника. За время
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    экскурсии она показала и рассказала о многих достопримечательностях Невского,и это было сделано с огромной любовью,отдавая особое внимание нюансам,которых не найти просто так. Но это не была лекция,это был диалог с городом. Очень советую.

    Ольга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонкоОльга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонкоОльга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонко
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по Невскому проспекту
    Прогулка была интересна. Проспект многолюдный и шумный, не всегда было удобно слушать гида
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Были на экскурсии 31/05 шикарная экскурсия. Все четко и по времени. Гид Екатерина провела увлекательную экскурсию по дворцам. Все очень интересно,живо и увлекательно. Дети 15 и 10 лет были в восторге!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка по Невскому проспекту
    Сегодня посетили данную экскурсию. Ольга замечательно продумала маршрут, интересно и увлекательно подавала информацию, которую слушали и запоминали с удовольствием, увидели
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    Невский проспект во всей красе 👍На каждый наш вопрос у нее находился ответ. Проведение экскурсии с утра - большой плюс, улицы в это время немноголюдны, чувствуешь себя комфортно. Также хочется отметить, что организация экскурсии продумана надлежащим образом, особенно для гостей Санкт-Петербурга, Ольга накануне присылает подробное сообщение с фотографиями, чтобы верно сориентироваться и найти место начала экскурсии, поэтому невозможно заблудиться. Время, проведенное на экскурсии, пролетело незаметно, оставив после себя приятное послевкусие, яркие впечатления и тёплые воспоминания. Ольга, Новосибирск передает привет 😉

  • О
    Оксана
    19 мая 2024
    Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
    Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
    Изумительная экскурсия, которая не просто позволяет увидеть красоту любимого города, но и почувствовать его душу, влюбиться в него. Дмитрий идеален
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    в роли человека, который открывает вам Питер по-новому, изнутри. Будучи коренным петербуржцем, для которого каждое здание, каждый уголок, каждый внутренний дворик - это не просто интересный рассказ, это его жизнь. Я сотни раз бывала в этом замечательном городе, но с Дмитрием увидела его по-новому. Мы были с детьми: 10 и 15 лет. Прогулка с Дмитрием оставила след в каждом из нас: забавные байки и легенды, архитектурные шедевры с особыми фишками, на которые Дмитрий обращал наше внимание, атмосферные местечки… Однозначно рекомендую у взрослым, и семьям с детьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аничков дворец»

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  1. Прогулка по Невскому проспекту
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  3. С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
  4. Район двойников и другие тайны Петербурга
  5. Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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