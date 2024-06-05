1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
«Вы услышите легенды Аничкового дворца и рассмотрите помпезный фасад дворца Белосельских-Белозерских»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
«Аничков дворец — Дворец пионеров»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
«В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
Узнать о личной жизни представителей династии, правящей в России 304 года
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
«Осмотрим Воронцовский и Аничков дворцы, связанные с важными событиями в императорской семье»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
50004 000₽ за всё до 15 чел.
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Аничков дворец и одноименный мост со знаменитыми конями Клодта»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
«Полюбуетесь скульптурами у Аничкова дворца и памятником у строгого Мраморного»
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Романтика Фонтанки
Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи
Начало: У входа в Летний сад
«В завершение вы найдете запечатленное в камне лицо обидчика скульптора Клодта, рассмотрите Аничков дворец и узнаете, кому он был подарен на свадьбу»
Расписание: ежедневно в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Групповая
9 часов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Петербург - город любви и романтики
Погулять по историческому центру и окунуться в водоворот любовных сюжетов разных эпох
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
от 30002 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург: шах и мат
Погулять по историческому центру и раскрыть особую связь Северной столицы с шахматами
Начало: на Невском проспекте
«Вы увидите Аничков дворец и услышите о нем малоизвестные факты»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Павла I до наших дней: частная жизнь Романовых
Узнать о частной жизни особ императорской фамилии: что было скрыто за фасадами дворцов и особняков
Сегодня в 22:30
Завтра в 20:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Любовные истории и драмы Петербурга 18-20 столетий (мини-группа)
Погрузиться в перипетии семейной жизни Елисеевых, Абрикосовых и Романовых
Начало: в районе метро «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Аудиогид
1 час
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
Начало: Невский проспект, д. 30, Центральный район
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ЕЕвгения4 июня 2024Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
- ММарина4 июня 2024Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
- ЕЕлена3 июня 2024Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно
- ГГалина3 июня 2024Ольга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонко чувствует собеседника. За время
- ООльга1 июня 2024Прогулка была интересна. Проспект многолюдный и шумный, не всегда было удобно слушать гида
- ЕЕкатерина31 мая 2024Были на экскурсии 31/05 шикарная экскурсия. Все четко и по времени. Гид Екатерина провела увлекательную экскурсию по дворцам. Все очень интересно,живо и увлекательно. Дети 15 и 10 лет были в восторге!
- ААнастасия26 мая 2024Сегодня посетили данную экскурсию. Ольга замечательно продумала маршрут, интересно и увлекательно подавала информацию, которую слушали и запоминали с удовольствием, увидели
- ООксана19 мая 2024Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
- ННаталья18 мая 2024Изумительная экскурсия, которая не просто позволяет увидеть красоту любимого города, но и почувствовать его душу, влюбиться в него. Дмитрий идеален
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аничков дворец»
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