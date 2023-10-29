Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами

Довериться, отпустить контроль, переключиться на чувственное восприятие - и ощутить мир по-новому

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В мягкой повязке на глазах вы пройдёте по маршруту, который мы для вас подберём индивидуально.

Всё время рядом с вами будет чуткий ведущий, который позаботится о безопасности и предложит задания на взаимодействие с пространством города и друг другом. Прогулка может быть не только романтической, но и дружеской. Также вы можете прийти в одиночестве — и это будет невероятный опыт погружения в себя.
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Ближайшие даты:
29
окт
4
ноя
5
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11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Суть прогулки — быть в моменте, довериться, включить чувства вместо визуальной оценки, обратить внимание на детали, которые мы привыкли упускать из виду в повседневной суете. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие от возможности расслабиться и отпустить контроль.

Мы попросим вас заполнить специальную анкету, после чего договоримся о месте встрече. Прогулка будет проходить в основном на улице, но мы можем зайти в кафе, чтобы попробовать что-то вкусное с закрытыми глазами. Это тоже интересный опыт!

Ориентировочные места маршрутов: остров Новая Голландия, метро Пушкинская и Звенигородская.

Организационные детали

  • Выбирайте, пожалуйста, удобную обувь без каблука, одежду по погоде, зонт, если по прогнозу обещают дождь. Чтобы гулять комфортно, не берите больших сумок и рюкзаков. Если вы дарите такую прогулку в качестве сюрприза, предупредите, пожалуйста, своего любимого человека об этих деталях.
  • Если вы хотите пообедать или поужинать — скажите нам об этом. Мы найдём подходящее место и подберём блюда из меню, ориентируясь на ваши пожелания и бюджет. Стоимость похода в кафе обсуждается отдельно
  • Можно пригласить профессионального фотографа — 4000 руб. /час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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