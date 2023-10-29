В мягкой повязке на глазах вы пройдёте по маршруту, который мы для вас подберём индивидуально. Всё время рядом с вами будет чуткий ведущий, который позаботится о безопасности и предложит задания на взаимодействие с пространством города и друг другом. Прогулка может быть не только романтической, но и дружеской. Также вы можете прийти в одиночестве — и это будет невероятный опыт погружения в себя.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Суть прогулки — быть в моменте, довериться, включить чувства вместо визуальной оценки, обратить внимание на детали, которые мы привыкли упускать из виду в повседневной суете. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие от возможности расслабиться и отпустить контроль.

Мы попросим вас заполнить специальную анкету, после чего договоримся о месте встрече. Прогулка будет проходить в основном на улице, но мы можем зайти в кафе, чтобы попробовать что-то вкусное с закрытыми глазами. Это тоже интересный опыт!

Ориентировочные места маршрутов: остров Новая Голландия, метро Пушкинская и Звенигородская.

Организационные детали