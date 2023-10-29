Довериться, отпустить контроль, переключиться на чувственное восприятие - и ощутить мир по-новому
В мягкой повязке на глазах вы пройдёте по маршруту, который мы для вас подберём индивидуально.
Всё время рядом с вами будет чуткий ведущий, который позаботится о безопасности и предложит задания на взаимодействие с пространством города и друг другом. Прогулка может быть не только романтической, но и дружеской. Также вы можете прийти в одиночестве — и это будет невероятный опыт погружения в себя.
Всё время рядом с вами будет чуткий ведущий, который позаботится о безопасности и предложит задания на взаимодействие с пространством города и друг другом. Прогулка может быть не только романтической, но и дружеской. Также вы можете прийти в одиночестве — и это будет невероятный опыт погружения в себя.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
4
ноя
ноя
5
ноя
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11
ноя
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12
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19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Суть прогулки — быть в моменте, довериться, включить чувства вместо визуальной оценки, обратить внимание на детали, которые мы привыкли упускать из виду в повседневной суете. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие от возможности расслабиться и отпустить контроль.
Мы попросим вас заполнить специальную анкету, после чего договоримся о месте встрече. Прогулка будет проходить в основном на улице, но мы можем зайти в кафе, чтобы попробовать что-то вкусное с закрытыми глазами. Это тоже интересный опыт!
Ориентировочные места маршрутов: остров Новая Голландия, метро Пушкинская и Звенигородская.
Организационные детали
- Выбирайте, пожалуйста, удобную обувь без каблука, одежду по погоде, зонт, если по прогнозу обещают дождь. Чтобы гулять комфортно, не берите больших сумок и рюкзаков. Если вы дарите такую прогулку в качестве сюрприза, предупредите, пожалуйста, своего любимого человека об этих деталях.
- Если вы хотите пообедать или поужинать — скажите нам об этом. Мы найдём подходящее место и подберём блюда из меню, ориентируясь на ваши пожелания и бюджет. Стоимость похода в кафе обсуждается отдельно
- Можно пригласить профессионального фотографа — 4000 руб. /час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yulia — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Юля, и я проводник в мир чувств! Больше 7 лет я показываю людям, что интересного произойдет, если на время закрыть глаза и отправиться в путешествие. За это время у меня появилась целая команда единомышленников. Каждый из нас — чуткий и душевный человек, с которым тепло и уютно. В обычной жизни мы профессиональные актеры, фотографы, психологи, ведущие разных мероприятий. Мы посвящаем себя другим людям. С радостью поделимся с вами своими открытиями, устроим по-настоящему необычное путешествие с закрытыми глазами, которое надолго запомнится приятными эмоциями.
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