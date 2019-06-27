17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Недавно состоялась наша экскурсия по заброшенным усадьбам. И могу сказать, что мы точно не пожалели! Мы бы никогда не увидели это сами и не узнали, какие красоты есть или были у нас совсем недалеко от дома. Мы как современные люди так часто стремимся в другие страны и на другие континенты, но как часто мы не знаем и не ценим свою историю, свои родные места. Мы очень благодарны Георгию за наше просвещение. Очень понравилось, что он не только выполнил программу, но и вышел за ее границы, показывал и рассказывал о достопримечательностях, которые были по пути и не очень. Видно, что Георгий болеет за исчезающих героев своей экскурсии, делает свою работу с душой. Очень надеюсь, что таких неформальных экскурсий будет со временем как можно больше, что позволит нам и нашим детям узнать наш чудесный город гораздо глубже и это будет также нескучно)