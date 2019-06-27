17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия очень понравилась. Хорошо составлен план передвижения, отлично представлен исторический материал, это и сам рассказ об усадьбах и их обывателях, и дополнительные фотографии, и прекрасный задел на будущее. Хочется ещё неоднократно побывать в этих местах, например, летом, погулять по паркам, прочувствовать грандиозность бывших жемчужин архитектуры, ощутить дух эпохи. Конечно, при виде современного состояния зданий душу охватывает тихая печаль. Жаль, что и говорить, когда разрушается действительно стоящее и красивое. Георгию спасибо огромное, и за организацию, и за изложение истории, и вообще за открытие такого направления.