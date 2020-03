17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Super tour from start to finish. The places were wonderful, and were brought to life by Georgi, who was very prepared, and knew detail upon detail. He also speaks English, which was a bonus we hadn't expected.



Замечательная экскурсия от начала и до конца. Места, по которым нас проводил Георгий, просто оживали. Георгий рассказал много интересных фактов, сопроводил рассказ уникальными старыми фотографиями, отвечал на любые вопросы. При этом говорил по-английски, что было бонусом, который мы не ожидали. Большое спасибо!