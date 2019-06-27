17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам

Георгий
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Георгий – представитель гидов
На экскурсии по заброшенным усадьбам Ленинградской области вас ожидают захватывающие истории из жизни их необычных владельцев, дух былой роскоши, потрясающие виды для фотосъемки, а также возможность увидеть и запечатлеть то, что скоро исчезнет!
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Московская
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У этой экскурсии17 отзывов
4.65
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб

Программа

  • Вы посетите развалины усадьбы «Пятая Гора», принадлежавшей чернокнижнику и масону Якову Брюсу, который прославился тем, что, по легенде, мог в летнее время заморозить озеро и превратить любой металл в золото.
  • Вы узнаете о таинственных экспериментах с оружием, которые проводил Брюс, а также подробности жизни одной из самых жестоких помещиц в истории России Ольги Константиновны Брискорн, владевшей этой усадьбой впоследствии.
  • Затем увидите то, что осталось от дома одного из известнейших и благороднейших дворянских родов России — баронов Врангелей. Мы расскажем о жизни типичного «дворянского гнезда»: чем занимались в усадьбах крепостные, какой образ жизни вели помещики, как они любили развлекаться и проводить время. Рассказ будет основан на воспоминаниях барона Николая Николаевича Врангеля.
  • В середине пути предусмотрена остановка для посещения уборной и обеда в помещении Кирхи в Губаницах. Гостеприимный священник расскажет о судьбе здания и прихода.
  • В селении Гостилицы мы посетим усадьбу Алексея Разумовского. Вы узнаете о царских охотах и других развлечениях Елизаветы Петровны и ее фаворита Разумовского. Сама усадьба — очень большая и красивая.
  • В конце путешествия мы посетим великолепно сохранившуюся, но пустующую усадьбу горнозаводчиков Демидовых в Тайцах. Вы узнаете историю этого поместья, которое посещали такие известные русские деятели культуры, как Тургенев и Римский-Корсаков. В Тайцах нас будут ждать остатки великолепного парка: готические ворота, гранитные львы и «Горбатый» мостик, сохранившиеся со времен Демидовых.

Маршрут

  • Усадьба Тайцы
  • Усадьба баронов Врангелей в Торосово
  • Усадьбы Гостилицы
  • Кирха Иоанна Крестителя в Губаницах
  • Руины заброшенной Троицкой церкви в усадьбе Пятая Гора

Организационные детали

  • Эту экскурсию можно заказать индивидуально в удобное для вас время
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества участников. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • В ходе экскурсии предусмотрена остановка на чай с бутербродами в помещении кирхи в Губаницах.
  • Стоимость чая и бутербродов: 200 рублей. Вы можете также взять свою еду и есть за столиками.
  • Гостеприимный священник отец Павел любит рассказывать о храме. Мы заранее просим прощения у атеистов и тех, кто не любит посещать церкви. Мы предлагаем воспринимать посещение Кирхи, как часть экскурсионной программы, а также место для отдыха в долгой дороге. Тем более, что кафе и ресторанов на нашем пути не будет, мы повезем вас в настоящую глушь!:)
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Путешествие в мир заброшенных усадеб

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Московская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Работа гидом — моя основная профессия. Водить экскурсии мне помогает команда гидов, влюбленных в город так же, как я. Помимо авторских экскурсий, предлагаемых на сайте, имею лицензии от музеев для работы в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе, Павловске, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Спасе-на-крови и других музеях. Мне интересно делать новые экскурсии и открывать неожиданные факты о Петербурге вместе с вами.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья
27 июня 2019
Очень ждала эту экскурсию!За полгода до поездки уже знала,что обязательно посетим ее!Были вдвоем с мужем.Очень комфортно провели 8 часов.Георгий начитанный человек,ни один вопрос не поставил его в тупик,цитировал поэтов,рассказывал кроме фактов,еще и легенды,домыслы.Интересно,познавательно,спокойно и очень красиво!!!очень!Везде погуляли,обошли не только сами усадьбы,но и прилегающие парки.Георгий везде был с нами,водил секретными тропами,комментировал ..И в то же время был незаметен и ненавязчив,у нас было личное время для созерцания и фотографирования.Чудесная экскурсия,советую всем!
29 мая 2019
Недавно состоялась наша экскурсия по заброшенным усадьбам. И могу сказать, что мы точно не пожалели! Мы бы никогда не увидели это сами и не узнали, какие красоты есть или были у нас совсем недалеко от дома. Мы как современные люди так часто стремимся в другие страны и на другие континенты, но как часто мы не знаем и не ценим свою историю, свои родные места. Мы очень благодарны Георгию за наше просвещение. Очень понравилось, что он не только выполнил программу, но и вышел за ее границы, показывал и рассказывал о достопримечательностях, которые были по пути и не очень. Видно, что Георгий болеет за исчезающих героев своей экскурсии, делает свою работу с душой. Очень надеюсь, что таких неформальных экскурсий будет со временем как можно больше, что позволит нам и нашим детям узнать наш чудесный город гораздо глубже и это будет также нескучно)
24 мая 2019
Поехали на эту экскурсию, полагаясь на описание и отзывы, очень рассчитывали на увлекательное путешествие, но, как говорится, видимо не судьба. Экскурсия по нашей просьбе была сокращена до посещения двух объектов. 4 часа экскурсии по 20 мин на объект и три часа двадцать минут в дороге. Георгий, видно что человек знающий и интересующийся, рассказывать и водить параллельно не может, несколько раз мы чуть не попали в аварию. Поэтому по ходу движения мы его уже ни о чем не спрашивали. Пбсолютно краткое описание на месте. Мои иностранные гости назвали это худшим временем в Петербурге, а так хотелось показать им что то необычное. Идея интересная, но организация « по русски». Если нанять водителя, чтоб можно было рассказывать по ходу движения,и более комфортабельный автомобиль, вероятно впечатления будут более положительные.
16 апреля 2019
Super tour from start to finish. The places were wonderful, and were brought to life by Georgi, who was very prepared, and knew detail upon detail. He also speaks English, which was a bonus we hadn't expected.

Замечательная экскурсия от начала и до конца. Места, по которым нас проводил Георгий, просто оживали. Георгий рассказал много интересных фактов, сопроводил рассказ уникальными старыми фотографиями, отвечал на любые вопросы. При этом говорил по-английски, что было бонусом, который мы не ожидали. Большое спасибо!
4 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась. Хорошо составлен план передвижения, отлично представлен исторический материал, это и сам рассказ об усадьбах и их обывателях, и дополнительные фотографии, и прекрасный задел на будущее. Хочется ещё неоднократно побывать в этих местах, например, летом, погулять по паркам, прочувствовать грандиозность бывших жемчужин архитектуры, ощутить дух эпохи. Конечно, при виде современного состояния зданий душу охватывает тихая печаль. Жаль, что и говорить, когда разрушается действительно стоящее и красивое. Георгию спасибо огромное, и за организацию, и за изложение истории, и вообще за открытие такого направления.
20 ноября 2018
Георгий, спасибо Вам большое за замечательный день! Экскурсия по заброшенным усадьбам мне очень понравилась! Жаль только, что всё в таком состоянии. Но, может быть «Тайцы» восстановят
27 августа 2018
ысем рекомендую данную экскурсию! Спасибо огромное экскурсоводу Георгию за интересные повествования,, внимательное ко всем отношение. День просто пролетел))) жаль, что усадьбы никто не реставрирует, что они действительно заброшены и через каких-то несколько лет их не станет совсем((( Ещё хотелось бы отметить и сказать спасибо за обед в Кирхе у отца Павла, все было очень радушно и душевно. Обязательно побывайте на этой экскурсии- не пожалеете.
27 августа 2018
Большое спасибо за экскурсию! Заказывали в качестве подарка для любительницы заброшенных мест. Подарок удался, любительница в восторге! :) Атмосферные места, в которые хочется вернуться. Интересная программа. Теперь ждём "Путешествия в мир заброшенных усадеб-2"! :)
4 мая 2018
Нет остановок для туалета. То, что вы предупреждаете, не имеет значения, когда "ты хочешь в туалет". Очень мало описания организационных моментов. Гид достаточно хорошо знает историю. Но когда тебе по планшету водят пальцем с неснятыми швами, на гиде висят штаны, и вид у него, как будто пил до утра, это немного затирает впечатления в целом от экскурсии. Очень много причмокиваний, практически в конце каждого предложения.
В целом: от объектов посещения впечатления хорошие, жалко, что все так быстро разрушается, и никто не занимается восстановлением. Маршрут сохраните. Гида можно заменить. Спасибо.
1 мая 2018
Отличная экскусския! Время пролетело незаметно. Спасибо Георгию!
Ещё 7 отзывов

Георгий проводит ещё 10 экскурсий

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