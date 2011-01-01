Петербург в любую погоду. Must see & must eat.

Виталия С.
Виталия С. – Гид из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург - один красивейших городов мира! На то, чтобы узнать его хорошо, может уйти долгое время, но ведь нужно с чего-то начинать.

За три часа Вы увидите главные улицы и достопримечательности 🏛️ города, познакомитесь как с его парадной частью, так и с маленькими уютными переулками в исторической части города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌇Подходит для вечера
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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Петербург в любую погоду. Must see & must eat.
Петербург в любую погоду. Must see & must eat.

Что вы увидите

  • Наш маршрут начинается там, где началась история Санкт-Петербурга - с Троицкой площади (рядом с Петропавловской крепостью).
  • Далее мы увидим 4 главных острова города - Петроградский, Заячий, Адмиралтейский и Васильевский.
  • Проедем по Невскому проспекту, мимо Эрмитажа
  • Спаса на Крови
  • Исаакиевского собора
  • Медного Всадника и других символов Петербурга.
  • По желанию - возможна остановка с небольшой прогулкой и возможностью сделать фото.
Нам не страшна переменчивая погода, так как экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 (бизнес или люкс - на Ваш выбор). Маршрут составляется индивидуально, с учетом Ваших пожеланий, этот вариант отлично подойдет, если Вы впервые в Санкт-Петербурге или в прошлые визиты Вам не удавалось познакомиться с ним близко.
Данная экскурсия ⛳ является преимущественно автомобильной - так мы за небольшое время сможем увидеть главные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга. Автомобили на выбор: Jaguar XF \ Bentley Flying Spur. Мне важно, чтобы мои туристы получили максимально удовольствие от экскурсии 🧭. По ходу наших перемещений я рассказываю интересную информацию о городе, даю краткую историческую справку, обязательно обращаю внимание на те достопримечательности 🏛️, мимо которых мы проезжаем и с отвечаю на любые вопросы, которые возникают по ходу экскурсии 🧭. По желанию (лучше обговорить это заранее) мы можем выбрать несколько мест для остановки. По окончании экскурсии 🧭 Вы получите электронный или печатный файл с авторскими подборками и рекомендациями, а также вариантами самостоятельных маршрутов по Санкт-Петербургу.
Что входит
  • Экскурсия проходит на автомобиле бизнес\люкс класса: Jaguar XF \ Bentley Flying Spur.
  • В стоимость экскурсии включен топливный сбор, индивидуальная бутылочка воды и небольшой перекус на каждого, в автомобиле имеется аптечка. Гайд, составленный специально для этой программы (в него входят самые главные достопримечательности города с описанием, подборка ресторанов и кафе на любой случай, несколько маршрутов для самостоятельного изучения и пара полезных советов).
Что не входит
  • Дополнительные платные услуги не предусмотрены
  • также в этой экскурсии не предусмотрено посещение отдельных музеев.
Начало и место завершения
🚩 Троицкая площадь 1
Петербург в любую погоду. Must see & must eat.
Петербург в любую погоду. Must see & must eat.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталия С.
Виталия С.
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