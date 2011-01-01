Нам не страшна переменчивая погода, так как экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 (бизнес или люкс - на Ваш выбор). Маршрут составляется индивидуально, с учетом Ваших пожеланий, этот вариант отлично подойдет, если Вы впервые в Санкт-Петербурге или в прошлые визиты Вам не удавалось познакомиться с ним близко.

Данная экскурсия ⛳ является преимущественно автомобильной - так мы за небольшое время сможем увидеть главные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга. Автомобили на выбор: Jaguar XF \ Bentley Flying Spur. Мне важно, чтобы мои туристы получили максимально удовольствие от экскурсии 🧭. По ходу наших перемещений я рассказываю интересную информацию о городе, даю краткую историческую справку, обязательно обращаю внимание на те достопримечательности 🏛️, мимо которых мы проезжаем и с отвечаю на любые вопросы, которые возникают по ходу экскурсии 🧭. По желанию (лучше обговорить это заранее) мы можем выбрать несколько мест для остановки. По окончании экскурсии 🧭 Вы получите электронный или печатный файл с авторскими подборками и рекомендациями, а также вариантами самостоятельных маршрутов по Санкт-Петербургу.