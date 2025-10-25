Обзорная экскурсия и трансфер — идеальное сочетание для тех, кто хочет увидеть и узнать самое главное, но не располагает большим количеством времени. Я встречу вас в аэропорту или, наоборот, отвезу туда быстро и безопасно. По пути покажу ключевые достопримечательности Петербурга и поделюсь интересными фактами о городе.
Описание трансфер
Мы заранее договоримся о времени и месте — я встречу вас на комфортабельном автомобиле BMW 5 у аэропорта и отвезу по нужному адресу в Санкт-Петербурге. Или наоборот — повезу в аэропорт.
В зависимости от маршрута вы увидите Исаакиевскую площадь, Невский проспект, знаменитые каналы и другие легендарные локации. Я расскажу, как появился Петербург, почему он так похож на европейские города, какими были гастрономические пристрастия императоров и многое другое.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле BMW 5
- Трансфер осуществляется в пределах ЗСД. Если нужная вам точка находится за пределами ЗСД, уточняйте цену в переписке
Айтан — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 713 туристов
Меня зовут Айтан. Я лицензированный гид. Родилась в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. Занимаюсь любимой работой уже 23 года. История — она бесконечна. Не зря говорят: «Век живи, век учись». Я следую этому завету. Лекции, курсы, выставки помогают мне постоянно расширять знания о городе. Приглашаю вас на свои экскурсии! Будет интересно и занимательно — с байками, легендами и смешными историями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
О
Оксана
25 окт 2025
Айтан, прекрасный гид. Очень довольны, что воспользовались услугой трансфер из аэропорта. По дороге в гостиницу узнали много интересного и познавательного для себя. Айтан очень уверенный водитель и прекрасный человек. В конце поездки подарила нам небольшие сувениры, что было очень приятно. Заказывайте, бронируйте, не пожалеете. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым. 👍
С
Светлана
16 июл 2025
Первый раз приехали в Санкт-Петербург всей семьёй. И начали знакомство с городом вместе с Айтан. Прямо из аэропорта. Не теряя ни минутки.
Спасибо, Айтан! Нам несколько раз переносили рейс, а вы
М
Мария
26 мар 2025
Отличный гид!!! Учла все пожелания)) Спасибо большое!!!
