Обзорная экскурсия и трансфер — идеальное сочетание для тех, кто хочет увидеть и узнать самое главное, но не располагает большим количеством времени. Я встречу вас в аэропорту или, наоборот, отвезу туда быстро и безопасно. По пути покажу ключевые достопримечательности Петербурга и поделюсь интересными фактами о городе.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Мы заранее договоримся о времени и месте — я встречу вас на комфортабельном автомобиле BMW 5 у аэропорта и отвезу по нужному адресу в Санкт-Петербурге. Или наоборот — повезу в аэропорт.

В зависимости от маршрута вы увидите Исаакиевскую площадь, Невский проспект, знаменитые каналы и другие легендарные локации. Я расскажу, как появился Петербург, почему он так похож на европейские города, какими были гастрономические пристрастия императоров и многое другое.

Организационные детали