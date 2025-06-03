Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 15-ти остановок указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
Начало: У правого выхода станции метро Горьковская
Расписание: Ежедневно по договоренности: с 8:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловка: первая страница истории Петербурга
Начало: Петровская набережная, д. 8
Расписание: Экскурсия доступна каждый день, в любое удобное для Вас время (по предварительной договоренности)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июня 2025Очень интересный маршрут. Экскурсовод Анна не банально, ярко и образно знакомила нас с историей и архитектурой Петроградской стороны.
Вернемся на новые маршруты!
- ООльга7 мая 2025Очень интересная экскурсия, много новых ракурсов, подробностей и очень качественная подача информации! Однозначно рекомендую.
- ААнастасия19 января 2024Экскурсия понравилась, места и история очень интересные для первого раза! В метель и холод экскурсовод Анна провела нас по всему маршруту, отвечала на интересующие нас вопросы, была с нами больше запланированного времени.
- ССвидзинский15 сентября 2023Экскурсия очень понравилась, гид Катерина стойко рассказывала нам про Питерские достопримечательности,невзирая на продивной дождь!
Без её подсказок мы бы не обратили внимания на множество мелких деталей,которые не всегда можно увидеть.
День прошел великолепно!
Особенная благодарность Катерине!
- ООльга9 мая 2023Для тех кто хочет посмотреть на достопримечательности отдельных районов Питера, очень интересно
