Мои заказы

Троицкая площадь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Троицкая площадь» в Санкт-Петербурге, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
1.5 часа
51 отзыв
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 15-ти остановок указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2200 ₽ за человека
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
Пешая
На автобусе
2 часа
35 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
Начало: У правого выхода станции метро Горьковская
Расписание: Ежедневно по договоренности: с 8:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1500 ₽ за человека
Петропавловка: первая страница истории Петербурга
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловка: первая страница истории Петербурга
Начало: Петровская набережная, д. 8
Расписание: Экскурсия доступна каждый день, в любое удобное для Вас время (по предварительной договоренности)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2025
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Очень интересный маршрут. Экскурсовод Анна не банально, ярко и образно знакомила нас с историей и архитектурой Петроградской стороны.
    Вернемся на новые маршруты!
  • О
    Ольга
    7 мая 2025
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Очень интересная экскурсия, много новых ракурсов, подробностей и очень качественная подача информации! Однозначно рекомендую.
  • А
    Анастасия
    19 января 2024
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Экскурсия понравилась, места и история очень интересные для первого раза! В метель и холод экскурсовод Анна провела нас по всему маршруту, отвечала на интересующие нас вопросы, была с нами больше запланированного времени.
  • С
    Свидзинский
    15 сентября 2023
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Экскурсия очень понравилась, гид Катерина стойко рассказывала нам про Питерские достопримечательности,невзирая на продивной дождь!
    Без её подсказок мы бы не обратили внимания на множество мелких деталей,которые не всегда можно увидеть.
    День прошел великолепно!
    Особенная благодарность Катерине!
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Для тех кто хочет посмотреть на достопримечательности отдельных районов Питера, очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Троицкая площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
  2. Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
  3. Петропавловка: первая страница истории Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Эрмитаж
  4. Невский проспект
  5. Дворцовая площадь
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Троицкая площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Троицкая площадь», 86 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь