Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга

Авторская пешеходная экскурсия ⛳ о «прекрасной стороне» Петербурга – его великих и удивительных женщинах, живших здесь в 19 и 20 веках.



Некоторые из них стали легендами во плоти и прославили город 🏙️ на Неве на весь мир.



О ком-то вы, возможно, услышите впервые.



Поучительные и вдохновляющие истории 📖 их жизней помогут вам понять, какие они – женщины Северной столицы ⭐️ и что же их объединяет.



Вы прогуляетесь 👣 по центру города с персональным гидом и по-новому взглянете на привычные достопримечательности 🏛️.