Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве» — это судьбы на грани силы и слабости, величия и забвения. Что делает женщину великой — власть или способность вдохновлять? Увидим, как менялся идеал красоты, поговорим о любви, таланте и предназначении. Мы научим вас «читать» живопись и откроем неожиданные факты о героинях полотен.

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На выставке «Великая» мы отправимся в путешествие по 18–20 векам, где каждый портрет хранит судьбу, а каждый образ рассказывает историю.

В экспозиции — более 300 произведений из собрания Русского и других музеев. Каждый зал посвятили отдельной теме, а живопись дополнили декоративно-прикладным искусством, костюмами, украшениями и прочими экспонатами из прошлых эпох.

Среди художников — Илья Репин, Карл Брюллов, Валентин Серов, Иван Крамской, Дмитрий Левицкий, Борис Кустодиев, Константин Маковский, Николай Ге, Алексей Венецианов.

Мы увидим женщин: они олицетворяли подчас противоречивые идеалы, но оставили след в истории. На нас с полотен взглянут императрицы, княгини, музы, балерины, художницы, поэтессы, актрисы, крестьянки, купчихи и матери.

Вы узнаете

Как художники разных эпох передавали характер и внутренний мир своих героинь

Через какие трагедии и любовные сюжеты проходил «слабый пол»

Как менялось отношение к женщине, её свободе, образованию, семье и месту в мире

Как через женские образы художники писали историю России

Какие архетипы влияют на нас и сегодня

Как видеть скрытые смыслы картин и понимать их язык

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