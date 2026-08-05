Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве» — это судьбы на грани силы и слабости, величия и забвения.
Что делает женщину великой — власть или способность вдохновлять? Увидим, как менялся идеал красоты, поговорим о любви, таланте и предназначении. Мы научим вас «читать» живопись и откроем неожиданные факты о героинях полотен.
Что делает женщину великой — власть или способность вдохновлять? Увидим, как менялся идеал красоты, поговорим о любви, таланте и предназначении. Мы научим вас «читать» живопись и откроем неожиданные факты о героинях полотен.
Описание билета
На выставке «Великая» мы отправимся в путешествие по 18–20 векам, где каждый портрет хранит судьбу, а каждый образ рассказывает историю.
В экспозиции — более 300 произведений из собрания Русского и других музеев. Каждый зал посвятили отдельной теме, а живопись дополнили декоративно-прикладным искусством, костюмами, украшениями и прочими экспонатами из прошлых эпох.
Среди художников — Илья Репин, Карл Брюллов, Валентин Серов, Иван Крамской, Дмитрий Левицкий, Борис Кустодиев, Константин Маковский, Николай Ге, Алексей Венецианов.
Мы увидим женщин: они олицетворяли подчас противоречивые идеалы, но оставили след в истории. На нас с полотен взглянут императрицы, княгини, музы, балерины, художницы, поэтессы, актрисы, крестьянки, купчихи и матери.
Вы узнаете
- Как художники разных эпох передавали характер и внутренний мир своих героинь
- Через какие трагедии и любовные сюжеты проходил «слабый пол»
- Как менялось отношение к женщине, её свободе, образованию, семье и месту в мире
- Как через женские образы художники писали историю России
- Какие архетипы влияют на нас и сегодня
- Как видеть скрытые смыслы картин и понимать их язык
Организационные детали
- Выставка проходит с 6 июня 2026 до 11 января 2027
- Входные билеты оплачиваются отдельно
- Возраст — от 14 лет
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 376 туристов
Мы с командой будем рады стать вашими гидами в Санкт-Петербурге. В увлекательной форме познакомим вас с историей нашего города, покажем архитектурные изыски, поделимся легендами и мифами. Вместе увидим панораму города, многочисленные мосты и острова, посетим известные музеи, соборы, дворцы и парковые ансамбли города на Неве.
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