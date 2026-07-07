Муза, императрица, актриса, художница, вдохновительница — выставка «Великая» раскрывает образ женщины в истории русского искусства во всём его многообразии. Вы увидите шедевры живописи, исторические платья и аксессуары. Узнаете, какая дама готовила бифштекс из клюквы, как зарабатывала княгиня Ольга Александровна и кто она — загадочная «Неизвестная» Крамского.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8029 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

От залов, где представлены загадочные дамы кистей Крамского, Нестерова и Серова, перейдём к комнатам, в которых познакомимся с княгиней Еленой Павловной и другими представительницами царской династии.

Дальше — светские львицы, хозяйки салонов, законодательницы мод. Надменные и утончённые, они вступят в своеобразный диалог с актрисами Идой Рубинштейн, Верой Комиссаржевской и Марией Савиной.

Бриллиант выставки — зал графики с работами княгини Ольги Александровны, которые подарили музею незадолго до открытия экспозиции.

После — портреты муз и жён художников: избранницы Репина, изысканная Юлия Кустодиева, любящая Ольга Серова.

Финальный аккорд — три знаковые работы, что расскажут о женщине как о матери, вдохновительнице и создательнице.

Вы узнаете:

что хотела сделать Зинаида Юсупова со своим портретом

кто кормил мужа и его гостей супом из сена и бифштексом из клюквы

кого даже желчный Николай I называл умнейшей женщиной дома Романовых

утонула ли княжна Тараканова — или это миф

как Кустодиев нашёл свой живописный идеал красоты

Организационные детали