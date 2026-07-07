Муза, императрица, актриса, художница, вдохновительница — выставка «Великая» раскрывает образ женщины в истории русского искусства во всём его многообразии. Вы увидите шедевры живописи, исторические платья и аксессуары.
Узнаете, какая дама готовила бифштекс из клюквы, как зарабатывала княгиня Ольга Александровна и кто она — загадочная «Неизвестная» Крамского.
Узнаете, какая дама готовила бифштекс из клюквы, как зарабатывала княгиня Ольга Александровна и кто она — загадочная «Неизвестная» Крамского.
Описание экскурсии
От залов, где представлены загадочные дамы кистей Крамского, Нестерова и Серова, перейдём к комнатам, в которых познакомимся с княгиней Еленой Павловной и другими представительницами царской династии.
Дальше — светские львицы, хозяйки салонов, законодательницы мод. Надменные и утончённые, они вступят в своеобразный диалог с актрисами Идой Рубинштейн, Верой Комиссаржевской и Марией Савиной.
Бриллиант выставки — зал графики с работами княгини Ольги Александровны, которые подарили музею незадолго до открытия экспозиции.
После — портреты муз и жён художников: избранницы Репина, изысканная Юлия Кустодиева, любящая Ольга Серова.
Финальный аккорд — три знаковые работы, что расскажут о женщине как о матери, вдохновительнице и создательнице.
Вы узнаете:
- что хотела сделать Зинаида Юсупова со своим портретом
- кто кормил мужа и его гостей супом из сена и бифштексом из клюквы
- кого даже желчный Николай I называл умнейшей женщиной дома Романовых
- утонула ли княжна Тараканова — или это миф
- как Кустодиев нашёл свой живописный идеал красоты
Организационные детали
- Выставка работает до 11 января 2027 года
- Билеты в Михайловский дворец нужно купить заранее, в том числе и для гида: стандартный — 1000 ₽ за чел., льготный — 600 ₽ за чел.
- Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 4. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Михайловском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3504 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По выставке «Великая» в Русском музее»
Билеты
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
Завтра в 12:00
9 июл в 13:15
3750 ₽ за билет
Билеты
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
9 июл в 10:00
10 июл в 10:00
от 6500 ₽ за билет
Индивидуальная
«Наш авангард» в Русском музее
Погрузиться в мир ярчайшего явления искусства 20 века - русского авангарда
Начало: У корпуса Бенуа
Завтра в 10:30
9 июл в 10:30
от 8451 ₽ за человека
Индивидуальная
Экскурсия по маршруту «Великий Карл» в Русском музее
Рассмотреть картины Брюллова и поговорить об академической живописи первой половины 19 века
Начало: На площади Искусств
10 июл в 10:00
12 июл в 10:30
от 7200 ₽ за человека
от 8029 ₽ за экскурсию