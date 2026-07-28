Эта выставка — ода многогранности женской души.
Среди портретов разных эпох поговорим о судьбах героинь и почувствуем их величие, которое иногда не требует короны, чтобы быть признанным.
Императрицы, великие княгини, актрисы, балерины и музы художников предстанут не музейными персонажами, а живыми людьми — со своими мечтами, победами и испытаниями.
Среди портретов разных эпох поговорим о судьбах героинь и почувствуем их величие, которое иногда не требует короны, чтобы быть признанным.
Императрицы, великие княгини, актрисы, балерины и музы художников предстанут не музейными персонажами, а живыми людьми — со своими мечтами, победами и испытаниями.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- портреты российских императриц и представительниц дома Романовых.
- образ великой княгини Елены Павловны — хозяйки Михайловского дворца и одной из самых просвещённых женщин своего времени.
- блистательных аристократок — Зинаиду Юсупову, Ольгу Орлову, Урсулу Мнишек, Александру Россет и других.
- знаменитых актрис и балерин — Иду Рубинштейн, Тамару Карсавину, Екатерину Телешеву, Веру Комиссаржевскую, Марию Савину.
- муз великих художников — Наталью Нордман-Северову, Юлию Кустодиеву, Ольгу Серову, Надежду Забелу и Любовь Гриценко-Бакст.
И узнаете:
- что роднит образы «Незнакомки» Блока и «Неизвестной» Крамского.
- насколько Пушкин доверял княгине Елене Павловне.
- кто из великих княгинь позволял себе противоречить самому Николаю I и как её сын отплатил ей той же монетой.
- почему Серов не смог и не захотел изобразить княгиню Орлову без шляпы.
- как деньги мешали браку Любови Гриценко-Бакст (дочь знаменитого Павла Тртьякова).
Организационные детали
- Выставка работает до 11 января 2027 года.
- Билеты в Михайловский дворец нужно купить заранее: стандартный — 1000 ₽ за чел., льготный — 600 ₽ за чел.
- Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 444 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Росла и менялась, и мой город менялся вместе со мной… Да, он родной и «знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз». Моя
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