Пройдите по следам Петра Великого: от Домика Петра I до Петропавловской крепости.
Узнайте, как зарождался Санкт-Петербург, увидите первые постройки города и услышите истории о его создателе.
Описание экскурсииОтправьтесь в увлекательное путешествие по истокам Северной столицы! На этой пешеходной экскурсии вы погрузитесь в историю основания Санкт-Петербурга, посетите место, где в 1703 году был заложен первый камень города, и увидите его самые ранние постройки. Вы узнаете, как Петр Великий воплощал свою грандиозную мечту о «окне в Европу» и как за несколько десятилетий на болотах вырос величественный имперский город. Ваш маршрут пройдет через ключевые исторические объекты:
- Домик Петра I — скромное деревянное жилище императора, с которого началась история города.
- Троицкая площадь — первое административное и торговое сердце Петербурга.
• Памятник зайцу у Иоанновского моста — забавный символ спасения от наводнений. Петропавловская крепость — старейший архитектурный ансамбль города, где вы увидите:
- Петровские ворота — триумфальный въезд в крепость.
- Петропавловский собор с его знаменитым шпилем и императорской усыпальницей.
- Тюрьму Трубецкого бастиона — мрачное свидетельство политических репрессий.
- Нарышкин бастион — место, откуда ежедневно раздается полуденный выстрел.
- Монетный двор, где чеканили рубли еще при Петре I.
- Ботный домик, хранящий копию ботика Петра — «дедушки русского флота».
- Памятник Петру I работы Михаила Шемякина — необычное и спорное воплощение образа императора. Экскурсия раскроет, как из небольшой крепости выросла одна из самых красивых столиц мира, и почему Петербург до сих пор называют «городом-музеем».
Экскурсия доступна каждый день, в любое удобное для Вас время (по предварительной договоренности)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в собор и тюрьму оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровская набережная, д. 8
Завершение: Станция метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия доступна каждый день, в любое удобное для Вас время (по предварительной договоренности)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
