Нарышкин бастион – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Нарышкин бастион» в Санкт-Петербурге, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Экскурсия по Петропавловской крепости
Пешая
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Петропавловской крепости
Начало: Иоанновский мост (у шлагбаума)
Расписание: все дни кроме среды в 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2400 ₽ за человека
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
8 июн в 00:00
1740 ₽ за билет
«Сердце Северной столицы»: Петропавловская крепость и детский квест
Пешая
2 часа
11 отзывов
Квест
до 1 чел.
«Сердце Северной столицы»: Петропавловская крепость и детский квест
Начало: Метро Горьковская
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гольцова
    5 мая 2025
    Экскурсия по Петропавловской крепости
    Всё понравилось! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    12 апреля 2025
    Экскурсия по Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия. Гид Юлия если и не участвовала в истории города лично, то однозначно наблюдала со стороны. Непринужденный рассказ, обилие
    читать дальше

    фамилий, дат и событий. Поставленная речь. Ни каких А….. Эээ….. Бе и ме. Да и просто приятная женщина. Любит свой город. Не жалеет время на вас. Не пожалеет ни кто. Экскурсия в группе рядом не стоит. Я в полном восторге. Бесконечно благодарен. Спасибо.

  • Н
    Наталья
    25 августа 2024
    «Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия, несмотря на дождливую и ветреную погоду. Спасибо большое гиду Ульяне за новые впечатления и содержательную экскурсию!
  • А
    Анна
    7 июля 2024
    «Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепости
    Мы остались под большим впечатлением от экскурсии, гид Максим очень интересно рассказывал о династии семьи Романовых, историю создания Петропавловской крепости и много других интересных фактов, экскурсия продлилась более двух часов и пролетела за мгновение) Однозначно рекомендуем экскурсию именно с Максимом)
  • А
    Александра
    30 апреля 2024
    Квест-экскурсия по Петропавловской крепости
    Хочу выразить большую благодарность гиду Ирине, которая интересно и поучительно провела детский квест с подарками на территории Петропавловской крепости. Умение
    читать дальше

    найти "ключик" к каждому ребёнку, помогло всем нам познавательно провести время, 2 часа промчались незаметно! Обязательно, вернувшись в Санкт-Петербург, обратимся к Ирине и совместно продолжим посещать значимые и важные исторические места этого прекрасного города!

  • Е
    Елена
    12 июля 2023
    Петербург. Начало
    Очень интересная, живая подача материала. Все и структурно, и красочно одновременно. Гид Наталья смогла заинтересовать не только взрослых, но и
    читать дальше

    подростков, в нашей группе все остались довольны! Также понравилась организация (до начала экскурсии): все быстро и легко найти, всех собрали, всех проводили, все четко и удобно. Спасибо за такую экскурсию!

  • П
    Путимцева
    11 июня 2023
    Петропавловская крепость с аккредитованным экскурсоводом
    Огромное спасибо гиду Максиму Крылову за экскурсию. Влюбил в историю, с таким интересом рассказывал о городе на Неве. Начитанность гида, его эрудиция и профессионализм оставили в наших сердцах неизгладимое впечатление. Рекомендуем всем!
  • О
    Ольга
    12 июля 2022
    Петропавловская крепость - сердце Петербурга
    С огромным удовольствием посетили Петропавловскую крепость и музеи в ней. Лилия, профессионал своего дела, время с ней пролетело очень быстро, узнали много нового и интересного. Благодарим и советуем всем!
  • А
    Александр
    22 июня 2022
    Петропавловская крепость - сердце Петербурга
    Все прекрасно, познавательно и очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Нарышкин бастион»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Петропавловской крепости
  2. Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
  3. «Сердце Северной столицы»: Петропавловская крепость и детский квест
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Петергоф
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Нарышкин бастион" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 2400. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Нарышкин бастион», 21 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август