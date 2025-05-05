Г Гольцова Экскурсия по Петропавловской крепости Всё понравилось! Спасибо!

Д Дмитрий Экскурсия по Петропавловской крепости читать дальше фамилий, дат и событий. Поставленная речь. Ни каких А….. Эээ….. Бе и ме. Да и просто приятная женщина. Любит свой город. Не жалеет время на вас. Не пожалеет ни кто. Экскурсия в группе рядом не стоит. Я в полном восторге. Бесконечно благодарен. Спасибо. Прекрасная экскурсия. Гид Юлия если и не участвовала в истории города лично, то однозначно наблюдала со стороны. Непринужденный рассказ, обилие

Н Наталья «Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепости Прекрасная экскурсия, несмотря на дождливую и ветреную погоду. Спасибо большое гиду Ульяне за новые впечатления и содержательную экскурсию!

А Анна «Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепости Мы остались под большим впечатлением от экскурсии, гид Максим очень интересно рассказывал о династии семьи Романовых, историю создания Петропавловской крепости и много других интересных фактов, экскурсия продлилась более двух часов и пролетела за мгновение) Однозначно рекомендуем экскурсию именно с Максимом)

А Александра Квест-экскурсия по Петропавловской крепости читать дальше найти "ключик" к каждому ребёнку, помогло всем нам познавательно провести время, 2 часа промчались незаметно! Обязательно, вернувшись в Санкт-Петербург, обратимся к Ирине и совместно продолжим посещать значимые и важные исторические места этого прекрасного города! Хочу выразить большую благодарность гиду Ирине, которая интересно и поучительно провела детский квест с подарками на территории Петропавловской крепости. Умение

Е Елена Петербург. Начало читать дальше подростков, в нашей группе все остались довольны! Также понравилась организация (до начала экскурсии): все быстро и легко найти, всех собрали, всех проводили, все четко и удобно. Спасибо за такую экскурсию! Очень интересная, живая подача материала. Все и структурно, и красочно одновременно. Гид Наталья смогла заинтересовать не только взрослых, но и

П Путимцева Петропавловская крепость с аккредитованным экскурсоводом Огромное спасибо гиду Максиму Крылову за экскурсию. Влюбил в историю, с таким интересом рассказывал о городе на Неве. Начитанность гида, его эрудиция и профессионализм оставили в наших сердцах неизгладимое впечатление. Рекомендуем всем!

О Ольга Петропавловская крепость - сердце Петербурга С огромным удовольствием посетили Петропавловскую крепость и музеи в ней. Лилия, профессионал своего дела, время с ней пролетело очень быстро, узнали много нового и интересного. Благодарим и советуем всем!