Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Петропавловской крепости
Начало: Иоанновский мост (у шлагбаума)
Расписание: все дни кроме среды в 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2400 ₽ за человека
Билеты
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
8 июн в 00:00
1740 ₽ за билет
Квест
до 1 чел.
«Сердце Северной столицы»: Петропавловская крепость и детский квест
Начало: Метро Горьковская
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГольцова5 мая 2025Всё понравилось! Спасибо!
- ДДмитрий12 апреля 2025Прекрасная экскурсия. Гид Юлия если и не участвовала в истории города лично, то однозначно наблюдала со стороны. Непринужденный рассказ, обилие
- ННаталья25 августа 2024«Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепостиПрекрасная экскурсия, несмотря на дождливую и ветреную погоду. Спасибо большое гиду Ульяне за новые впечатления и содержательную экскурсию!
- ААнна7 июля 2024«Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепостиМы остались под большим впечатлением от экскурсии, гид Максим очень интересно рассказывал о династии семьи Романовых, историю создания Петропавловской крепости и много других интересных фактов, экскурсия продлилась более двух часов и пролетела за мгновение) Однозначно рекомендуем экскурсию именно с Максимом)
- ААлександра30 апреля 2024Квест-экскурсия по Петропавловской крепостиХочу выразить большую благодарность гиду Ирине, которая интересно и поучительно провела детский квест с подарками на территории Петропавловской крепости. Умение
- ЕЕлена12 июля 2023Петербург. НачалоОчень интересная, живая подача материала. Все и структурно, и красочно одновременно. Гид Наталья смогла заинтересовать не только взрослых, но и
- ППутимцева11 июня 2023Петропавловская крепость с аккредитованным экскурсоводомОгромное спасибо гиду Максиму Крылову за экскурсию. Влюбил в историю, с таким интересом рассказывал о городе на Неве. Начитанность гида, его эрудиция и профессионализм оставили в наших сердцах неизгладимое впечатление. Рекомендуем всем!
- ООльга12 июля 2022Петропавловская крепость - сердце ПетербургаС огромным удовольствием посетили Петропавловскую крепость и музеи в ней. Лилия, профессионал своего дела, время с ней пролетело очень быстро, узнали много нового и интересного. Благодарим и советуем всем!
- ААлександр22 июня 2022Петропавловская крепость - сердце ПетербургаВсе прекрасно, познавательно и очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Нарышкин бастион»
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