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В первую очередь эта экскурсия про Петербург, но с акцентом на места жизни и творчества Достоевского. Ваш ждёт уголок Санкт-Петербурга, практически незатронутый временем. Это ли не чудо само по себе? Мы пройдёмся по улочкам, дворам, набережным 18-19 веков. Будем говорить о писателе, его героях и домах. А завершим прогулку в храме, где любил молиться Фёдор Михайлович.