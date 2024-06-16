В первую очередь эта экскурсия про Петербург, но с акцентом на места жизни и творчества Достоевского. Ваш ждёт уголок Санкт-Петербурга, практически незатронутый временем. Это ли не чудо само по себе? Мы пройдёмся по улочкам, дворам, набережным 18-19 веков. Будем говорить о писателе, его героях и домах. А завершим прогулку в храме, где любил молиться Фёдор Михайлович.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отыщем 4 дома, где в разное время снимал квартиры Фёдор Михайлович Достоевский. Поговорим о причудливой судьбе гения и о её преломлении в судьбах его героев.
- Пройдём 730 шагов Родиона Раскольникова, которые он преодолел однажды в начале июля, решившись на преступление.
- От дома старухи-процентщицы выйдем к Вознесенскому проспекту, где встретим самый необычный и неожиданный монумент в Петербурге — памятник носу майора Ковалёва. Заодно вспомним, почему этот памятник установлен именно здесь.
- В финале прогулки — экскурсия по Николо-Богоявленскому морскому собору. Вы побываете не только в нижнем храме, но и в роскошной верхней церкви. Со дня основания и по сей день собор является любимой святыней петербуржцев. Почему? На этот вопрос мы и будем искать ответ.
Организационные детали
- Для посещения верхней церкви Николо-Богоявленского храма необходимо внести в свечную лавку собора 100 руб. с человека (но минимум 500 руб., если группа меньше 5 человек).
- Девушкам нужно будет взять с собой платок, чтобы прикрыть плечи и голову.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 146 туристов
Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга. Я закончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А онЗадать вопрос
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