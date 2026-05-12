Удобная экскурсия для первого знакомства с Петербургом.
Мы перенесёмся на несколько веков назад, в блистательную столицу Российской империи, чтобы поговорить о жизни двора, царских подарках, балах и приёмах.
Вы увидите легендарные архитектурные ансамбли и узнаете, какие тайны скрывают стены самых знаменитых дворцов Города на Неве.
Мы перенесёмся на несколько веков назад, в блистательную столицу Российской империи, чтобы поговорить о жизни двора, царских подарках, балах и приёмах.
Вы увидите легендарные архитектурные ансамбли и узнаете, какие тайны скрывают стены самых знаменитых дворцов Города на Неве.
Описание экскурсии
Берега Фонтанки и Невский проспект
- Вас встретят дворцы разных эпох: дворец Белосельских-Белозерских, Шереметевский дворец, Строгановский дворец и дворец Нарышкиных-Шуваловых.
- Вы оцените архитектуру главной магистрали города: Аничков мост и дворец, магазин купцов Елисеевых, Александринский театр, Казанский собор и знаменитый Дом Зингера.
- Сделаем остановку на площади Искусств у Михайловского дворца, поговорим о его владельцах и музее, который в нём разместился.
Дворцовая набережная и сердце города
- Маршрут пройдёт вдоль Невы, где один за другим сменяются шедевры: Зимний дворец, Эрмитажный театр, Мраморный и Владимирский дворцы.
- На Исаакиевской площади мы остановимся у Мариинского дворца и обсудим, кто получил его в подарок.
- Вы полюбуетесь Исаакиевским собором, дворцом Юсуповых на Мойке, Николаевским дворцом и Медным всадником.
Васильевский остров и панорамы
- На правом берегу Невы вас встретит первый каменный дворец города — Меншиковский.
- Вы увидите здание Двенадцати коллегий, Кунсткамеру и Стрелку Васильевского острова с её ростральными колоннами.
- Узнаете о традициях, которые формировались в Петербурге столетиями, и взглянете на город глазами его знатных обитателей.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса.
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- По запросу можем организовать индивидуальную экскурсию во дворцы для вашей компании — подробности в личной переписке.
- На маршруте предусмотрено 3–4 остановки для прогулок и фото, а также одна техническая остановка в сувенирном магазине.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в пятницу и субботу в 11:00, 13:30 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1463 ₽
|Дети до 5 лет
|618 ₽
|Пенсионеры
|1268 ₽
|Школьники
|1203 ₽
|Студенты
|1268 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 11:00, 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 905 туристов
Наша команда лицензированных гидов покажет вам Санкт-Петербург во всей его красе. Ваша экскурсия превратиться в увлекательное путешествие. Мы подарим яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию. Экскурсия проходила в мини-группе, и поэтому ощущение было, как будто в дружеской компании. А всё благодаря прекрасному водителю и собеседнику Юрию, ну и
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е
Понравилось очень! Александра просто супер! Много узнала! Обязательно буду рекомендовать и сама буду посещать Ваши экскурсии
Станислав
Ответ организатора:
Елена,благодарю! Рады что вам понравилась новая тематическая экскурсия от гида Александры! Ждем на других направлениях!
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Остановилась на новой нестандартной экскурсии — и это оказалось стопроцентным попаданием!
Александра — потрясающий экскурсовод: её рассказ о дворцах и их владельцах держал в напряжении от начала до конца. Порадовало, что информация была структурированной — никаких путаных деталей, всё чётко и понятно.
От души благодарим за незабываемое путешествие в прошлое!
Александра — потрясающий экскурсовод: её рассказ о дворцах и их владельцах держал в напряжении от начала до конца. Порадовало, что информация была структурированной — никаких путаных деталей, всё чётко и понятно.
От души благодарим за незабываемое путешествие в прошлое!
Станислав
Ответ организатора:
Алёна,благодарим за высокую оценку! Вы оказались первыми-это всегда приятно! Ждем в гости на другие экскурсии!
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Огромное спасибо нашему гиду Александре!!! Академически начитанный грамотный рассказчик. хочет дать так много информации, интересной, важной. . Готова делиться и делиться ей … Искрення. . притягивающая каким то магнетизмом. .
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А
Нам повезло, экскурсия оказалась практически индивидуальная, потому что новая тематика. Хотя места которые посмотрели очень интересные и экскурсовод много знает по истории и прекрасно ориентируется в городе. Поэтому советую - не пожалеете. Время пролетело не заметно, не затянуто и познавательно.
Станислав
Ответ организатора:
Алексей,благодарим за высокую оценку,очень рады, что вам понравилось. Ждем на других экскурсиях,к лету будет выбор больше!
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