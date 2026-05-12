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Не влюбиться в нее просто невозможно!!! НЕ умолкала и когда возвращались с экскурсии. Правильная речь, слушается легко. . Просто нам сильно повезло (я была с сестрой) на этой новой экскурсии, нас всего было 5 человек - и у нас был минивен (отд спасибо водителю Наталье). Кто знает неплохо историю семьи Романовых и первых людей империи и города, то переходите на новый уровень на экскурсию ДВОРЦЫ СП--много нового узнаете!! Зимний дворей Петра Великого. . сколько было и остается Эрмитажей в питере … Записывайтесь к Александре --рекомендую!!!!