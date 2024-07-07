Мы пройдем по местам известных политических убийств и покушений и попытаемся ответить на вопросы: как отличить террориста от революционера, если их цели и средства поразительно схожи? Кто симпатичнее: убийца или жертва? Какие политические убийства обернулись катастрофой, а какие способствовали развитию?

Описание экскурсии

Революционеры или террористы? Во время экскурсии мы будем искать ответы на вопросы, связанные с революционно-террористическим движением Петербурга. А также попытаемся узнать: чьё тщеславие породило первую волну революционного террора, чем закончилась утренняя прогулка императора, как символ стал реальным орудием убийства и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.