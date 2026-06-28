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На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе

Петроградская сторона: контрасты и история. Прогулка по улицам и дворикам-колодцам, сравнение архитектурных стилей и жизнь при Романовых
Петроградская сторона - это место, где переплетаются эпохи и стили.

На экскурсии участники увидят контрасты дореволюционной и советской архитектуры, узнают о жизни горожан в разные периоды.

Прогулка включает посещение знаменитых зданий, таких как Дом с башнями и дворец эмира, а также мистические дворики-колодцы.

Участники получат уникальную возможность понять, почему Петроградка такая особенная, и в конце экскурсии - электронную карту лучших мест для гурманов
4.8
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Контрасты архитектуры
  • 🕰️ История двух эпох
  • 🏙️ Знаменитые здания
  • 🎬 Места съёмок фильмов
  • 📚 Интересные факты
  • 🍽️ Карта лучших мест

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Петроградке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город полон жизни и энергии. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть прохладнее и менее предсказуемы в плане погоды. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать дождливость и холод, которые могут повлиять на впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе

Что можно увидеть

  • Дом с башнями
  • Дворец эмира
  • Пятиугольный перекресток
  • Дворики-колодцы

Описание экскурсии

Ленинградская эпоха

  • В первой части экскурсии вы посмотрите, как менялся район в 20 веке.
  • Сравните дореволюционные постройки с конструктивизмом, а также конструктивизм для бедных и богатых.
  • Найдёте отличие между сталинским ампиром и ленинградским модернизмом.
  • Вспомним о советском быте и времяпрепровождении.
  • Мы покажем, где катались на роликах на Петроградской стороне.
  • Расскажем о самом злачном пабе и о том, чем он так привлекал молодежь.
  • Затронем тему моды 1917-1990 гг.
  • А также разберёмся в приоритетах советского человека.

Петроградская сторона до Революции

  • Во второй части программы вы полюбуетесь застройкой царской эпохи.
  • Отыщете дворец настоящего эмира.
  • Пройдёте по удивительному перекрестку пяти углов.
  • Рассмотрите каждую деталь знаменитого Дома с башнями.
  • Раскроете личности владельцев роскошных доходных домов.
  • И попетляете по мистическим дворикам-колодцам самого большого дома Петроградки, где снимались такие фильмы как «Брат», «Бандитский Петербург» и «Сёстры».
  • А ещё мы расскажем, как получали образование девочки в эпоху Романовых, какая связь династии Бенуа с конструктивизмом, как использовались крыши петербургских домов и разъясним идеологию утилитаризма.

Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга.

Кому подойдёт экскурсия

И для тех, кто впервые в Петербурге, и для тех, кто уже не раз бывал в нашем в городе. Прогулка будет интересна взрослым и подросткам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Это полностью пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 7500 руб. для группы до 4 человек

ежедневно в 12:00 и 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 15779 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
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сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
1
2
1
И
Экскурсия прошла на отлично! Наталья грамотный экскурсовод. Познакомила нас с Петроградкой, рассказала об архитектуре района. После её экскурса посетили самостоятельно квартиру Кирова, а так же побывали в ботаническом саду. Выражаем огромное спасибо Наталье! Нам все понравилось.
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Т
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
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Е
Спасибо за экскурсию, прогулка была насыщенная, интересная, бонусом она получилась индивидуальная!
Спасибо за экскурсию, прогулка была насыщенная, интересная, бонусом она получилась индивидуальная!
Спасибо за экскурсию, прогулка была насыщенная, интересная, бонусом она получилась индивидуальная!
Спасибо за экскурсию, прогулка была насыщенная, интересная, бонусом она получилась индивидуальная!
Спасибо за экскурсию, прогулка была насыщенная, интересная, бонусом она получилась индивидуальная!
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Я
Очень интересная экскурсия, мне все понравилось. Экскурсовод Екатерина в легкой и интересной форме провела прогулку. Единственное, я бы обратила внимание туристов на то, что в экскурсии больший акцент делается на послереволюционной архитектуре. Я, наверное, ждала чуть больше дореволюционной, но и то, что получила, меня порадовало)), Было любопытно взглянуть на образцы петербургского конструктивизма, сталинского ампира и футуризма)
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Л
Побывала на экскурсии "На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини- группе". Гид Елена рассказала о зданиях разных эпох, архитектурных стилях. Показала самый большой дом Петроградки и дворец эмира. Отвечала на вопросы. Помогала сделать фотографии. Экскурсия понравилась
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Е
Записалась на экскурсию в мини-группу, а в итоге была одна, так что получилась индивидуальная по цене групповой. Большое спасибо, что провели экскурсию, учитывая, что не набралась группа 😊 Приятная девушка Елена рассказала и показала много интересного!
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