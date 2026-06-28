Петроградская сторона - это место, где переплетаются эпохи и стили.



На экскурсии участники увидят контрасты дореволюционной и советской архитектуры, узнают о жизни горожан в разные периоды.



Прогулка включает посещение знаменитых зданий, таких как Дом с башнями и дворец эмира, а также мистические дворики-колодцы.



Участники получат уникальную возможность понять, почему Петроградка такая особенная, и в конце экскурсии - электронную карту лучших мест для гурманов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Петроградке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город полон жизни и энергии. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть прохладнее и менее предсказуемы в плане погоды. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать дождливость и холод, которые могут повлиять на впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.