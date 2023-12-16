На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Познакомиться с историей, архитектурой и бытом района в дореволюционные и советские времена

Петроградская сторона — интереснейший район, остров с контрастным обликом и прошлым, место, где соседствовали зажиточные и бедные горожане.

На прогулке по улицам и дворикам-колодцам вы сравните здания разных эпох и разберётесь в их архитектурных стилях. Узнаете, как здесь жили при Романовых и в ленинградский период. И поймёте, почему Петроградка такая особенная.
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
Ближайшие даты:
16
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Ленинградская эпоха

  • В первой части экскурсии вы посмотрите, как менялся район в 20 веке.
  • Сравните дореволюционные постройки с конструктивизмом, а также конструктивизм для бедных и богатых.
  • Найдёте отличие между сталинским ампиром и ленинградским модернизмом.
  • Вспомним о советском быте и времяпрепровождении.
  • Мы покажем, где катались на роликах на Петроградской стороне.
  • Расскажем о самом злачном пабе и о том, чем он так привлекал молодежь.
  • Затронем тему моды 1917-1990 гг.
  • А также разберёмся в приоритетах советского человека.

Петроградская сторона до Революции

  • Во второй части программы вы полюбуетесь застройкой царской эпохи.
  • Отыщете дворец настоящего эмира.
  • Пройдёте по удивительному перекрестку пяти углов.
  • Рассмотрите каждую деталь знаменитого Дома с башнями.
  • Раскроете личности владельцев роскошных доходных домов.
  • И попетляете по мистическим дворикам-колодцам самого большого дома Петроградки, где снимались такие фильмы как «Брат», «Бандитский Петербург» и «Сёстры».
  • А ещё мы расскажем, как получали образование девочки в эпоху Романовых, какая связь династии Бенуа с конструктивизмом, как использовались крыши петербургских домов и разъясним идеологию утилитаризма.

Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга.

Кому подойдёт экскурсия

И для тех, кто впервые в Петербурге, и для тех, кто уже не раз бывал в нашем в городе. Прогулка будет интересна взрослым и подросткам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Это полностью пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 7500 руб. для группы до 4 человек

ежедневно в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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