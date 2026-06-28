Петроградская сторона - это место, где переплетаются эпохи и стили.
На экскурсии участники увидят контрасты дореволюционной и советской архитектуры, узнают о жизни горожан в разные периоды.
Прогулка включает посещение знаменитых зданий, таких как Дом с башнями и дворец эмира, а также мистические дворики-колодцы.
Участники получат уникальную возможность понять, почему Петроградка такая особенная, и в конце экскурсии - электронную карту лучших мест для гурманов
На экскурсии участники увидят контрасты дореволюционной и советской архитектуры, узнают о жизни горожан в разные периоды.
Прогулка включает посещение знаменитых зданий, таких как Дом с башнями и дворец эмира, а также мистические дворики-колодцы.
Участники получат уникальную возможность понять, почему Петроградка такая особенная, и в конце экскурсии - электронную карту лучших мест для гурманов
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Контрасты архитектуры
- 🕰️ История двух эпох
- 🏙️ Знаменитые здания
- 🎬 Места съёмок фильмов
- 📚 Интересные факты
- 🍽️ Карта лучших мест
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Петроградке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город полон жизни и энергии. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть прохладнее и менее предсказуемы в плане погоды. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать дождливость и холод, которые могут повлиять на впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом с башнями
- Дворец эмира
- Пятиугольный перекресток
- Дворики-колодцы
Описание экскурсии
Ленинградская эпоха
- В первой части экскурсии вы посмотрите, как менялся район в 20 веке.
- Сравните дореволюционные постройки с конструктивизмом, а также конструктивизм для бедных и богатых.
- Найдёте отличие между сталинским ампиром и ленинградским модернизмом.
- Вспомним о советском быте и времяпрепровождении.
- Мы покажем, где катались на роликах на Петроградской стороне.
- Расскажем о самом злачном пабе и о том, чем он так привлекал молодежь.
- Затронем тему моды 1917-1990 гг.
- А также разберёмся в приоритетах советского человека.
Петроградская сторона до Революции
- Во второй части программы вы полюбуетесь застройкой царской эпохи.
- Отыщете дворец настоящего эмира.
- Пройдёте по удивительному перекрестку пяти углов.
- Рассмотрите каждую деталь знаменитого Дома с башнями.
- Раскроете личности владельцев роскошных доходных домов.
- И попетляете по мистическим дворикам-колодцам самого большого дома Петроградки, где снимались такие фильмы как «Брат», «Бандитский Петербург» и «Сёстры».
- А ещё мы расскажем, как получали образование девочки в эпоху Романовых, какая связь династии Бенуа с конструктивизмом, как использовались крыши петербургских домов и разъясним идеологию утилитаризма.
Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга.
Кому подойдёт экскурсия
И для тех, кто впервые в Петербурге, и для тех, кто уже не раз бывал в нашем в городе. Прогулка будет интересна взрослым и подросткам.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Это полностью пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 7500 руб. для группы до 4 человек
ежедневно в 12:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 15779 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия прошла на отлично! Наталья грамотный экскурсовод. Познакомила нас с Петроградкой, рассказала об архитектуре района. После её экскурса посетили самостоятельно квартиру Кирова, а так же побывали в ботаническом саду. Выражаем огромное спасибо Наталье! Нам все понравилось.
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Т
Очень понравилось! Экскурсовод Елена просто золото, приятная, тактичная, много знает, на все вопросы отвечает. Спасибо!
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Е
Спасибо за экскурсию, прогулка была насыщенная, интересная, бонусом она получилась индивидуальная!
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Я
Очень интересная экскурсия, мне все понравилось. Экскурсовод Екатерина в легкой и интересной форме провела прогулку. Единственное, я бы обратила внимание туристов на то, что в экскурсии больший акцент делается на послереволюционной архитектуре. Я, наверное, ждала чуть больше дореволюционной, но и то, что получила, меня порадовало)), Было любопытно взглянуть на образцы петербургского конструктивизма, сталинского ампира и футуризма)
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Л
Побывала на экскурсии "На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини- группе". Гид Елена рассказала о зданиях разных эпох, архитектурных стилях. Показала самый большой дом Петроградки и дворец эмира. Отвечала на вопросы. Помогала сделать фотографии. Экскурсия понравилась
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Е
Записалась на экскурсию в мини-группу, а в итоге была одна, так что получилась индивидуальная по цене групповой. Большое спасибо, что провели экскурсию, учитывая, что не набралась группа 😊 Приятная девушка Елена рассказала и показала много интересного!
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