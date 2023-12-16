Петроградская сторона — интереснейший район, остров с контрастным обликом и прошлым, место, где соседствовали зажиточные и бедные горожане. На прогулке по улицам и дворикам-колодцам вы сравните здания разных эпох и разберётесь в их архитектурных стилях. Узнаете, как здесь жили при Романовых и в ленинградский период. И поймёте, почему Петроградка такая особенная.

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Описание

Что вас ожидает

Ленинградская эпоха

В первой части экскурсии вы посмотрите, как менялся район в 20 веке.

Сравните дореволюционные постройки с конструктивизмом, а также конструктивизм для бедных и богатых.

Найдёте отличие между сталинским ампиром и ленинградским модернизмом.

Вспомним о советском быте и времяпрепровождении.

Мы покажем, где катались на роликах на Петроградской стороне.

Расскажем о самом злачном пабе и о том, чем он так привлекал молодежь.

Затронем тему моды 1917-1990 гг.

А также разберёмся в приоритетах советского человека.

Петроградская сторона до Революции

Во второй части программы вы полюбуетесь застройкой царской эпохи.

Отыщете дворец настоящего эмира.

Пройдёте по удивительному перекрестку пяти углов.

Рассмотрите каждую деталь знаменитого Дома с башнями.

Раскроете личности владельцев роскошных доходных домов.

И попетляете по мистическим дворикам-колодцам самого большого дома Петроградки, где снимались такие фильмы как «Брат», «Бандитский Петербург» и «Сёстры».

А ещё мы расскажем, как получали образование девочки в эпоху Романовых, какая связь династии Бенуа с конструктивизмом, как использовались крыши петербургских домов и разъясним идеологию утилитаризма.

Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга.

Кому подойдёт экскурсия

И для тех, кто впервые в Петербурге, и для тех, кто уже не раз бывал в нашем в городе. Прогулка будет интересна взрослым и подросткам.

Организационные детали