Познакомиться с историей, архитектурой и бытом района в дореволюционные и советские времена
Петроградская сторона — интереснейший район, остров с контрастным обликом и прошлым, место, где соседствовали зажиточные и бедные горожане.
На прогулке по улицам и дворикам-колодцам вы сравните здания разных эпох и разберётесь в их архитектурных стилях. Узнаете, как здесь жили при Романовых и в ленинградский период. И поймёте, почему Петроградка такая особенная.
На прогулке по улицам и дворикам-колодцам вы сравните здания разных эпох и разберётесь в их архитектурных стилях. Узнаете, как здесь жили при Романовых и в ленинградский период. И поймёте, почему Петроградка такая особенная.
Ближайшие даты:
16
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Ленинградская эпоха
- В первой части экскурсии вы посмотрите, как менялся район в 20 веке.
- Сравните дореволюционные постройки с конструктивизмом, а также конструктивизм для бедных и богатых.
- Найдёте отличие между сталинским ампиром и ленинградским модернизмом.
- Вспомним о советском быте и времяпрепровождении.
- Мы покажем, где катались на роликах на Петроградской стороне.
- Расскажем о самом злачном пабе и о том, чем он так привлекал молодежь.
- Затронем тему моды 1917-1990 гг.
- А также разберёмся в приоритетах советского человека.
Петроградская сторона до Революции
- Во второй части программы вы полюбуетесь застройкой царской эпохи.
- Отыщете дворец настоящего эмира.
- Пройдёте по удивительному перекрестку пяти углов.
- Рассмотрите каждую деталь знаменитого Дома с башнями.
- Раскроете личности владельцев роскошных доходных домов.
- И попетляете по мистическим дворикам-колодцам самого большого дома Петроградки, где снимались такие фильмы как «Брат», «Бандитский Петербург» и «Сёстры».
- А ещё мы расскажем, как получали образование девочки в эпоху Романовых, какая связь династии Бенуа с конструктивизмом, как использовались крыши петербургских домов и разъясним идеологию утилитаризма.
Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга.
Кому подойдёт экскурсия
И для тех, кто впервые в Петербурге, и для тех, кто уже не раз бывал в нашем в городе. Прогулка будет интересна взрослым и подросткам.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Это полностью пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 7500 руб. для группы до 4 человек
ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Петроградская
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 14:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4930 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съёмкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё не раз!
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