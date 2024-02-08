Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Увидеть район - «кладовку» парадного Петербурга - с твёрдой закалкой и скверным характером

5
1 отзыв
Пески — это Петербург 19-20 веков, который ещё можно показать прямо на улицах. Здесь чувствуется купеческий след. Со звериным, разумеется, лицом. Пески были и судьбой, и образом жизни. Тут процветали трактиры, притоны и номерные бани. Вы увидите «недворцовый» Питер и узнаете о его прошлом. А ещё посетите квартиру Аллилуевых и проникнетесь духом предреволюционного города.
Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 400 ₽
Дети до 16 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите доходные дома эконом-класса.
  • Узнаете, почему район Пески имеет такое название, как здесь жили, где работали и сколько что стоило.
  • Познакомитесь с «царством» хлебного магната по прозвищу СТО — Степана Трофимовича Овсянникова, имя которого опасались произносить вслух.
  • Посетите квартиру «простого рабочего» — профессионального революционера и тестя Сталина Сергея Аллилуева. Музей тут работает с 1938 года, поэтому атмосфера парадной и чёрной лестниц дома, а также самих комнат дошла до нас без переделок и коммунальных уплотнений.
  • Почувствуете дух предреволюционного Петербурга и проведёте прямые параллели между домами на улицах и настоящей жилой квартирой в одном из них.
  • По вашему желанию могу рассказать, как о бытовых деталях в квартире, так и о семье Аллилуевых и их отношениях с Лениным и Сталиным.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и билеты в музей-квартиру.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
8 фев 2024
Познавательно, интересно. Отличное доходчивое изложение содержания!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеДля студентовМузеи

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Дворы, парадные, коммуналки - дух истинного Петербурга
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
205 отзывов
Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга»: путешествие в историю
Вас ждет погружение в мир уникальной архитектуры Петербурга, где каждый дворик хранит свои тайны и истории
недалеко от станции метро Владимирская
Завтра
18 фев
19 фев
20 фев
16001 120 за человека
Самые необычные квартиры Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1087 отзывов
Самые необычные квартиры Петербурга
СТ.М. «Звенигородская»
Завтра
18 фев
19 фев
20 фев
1 240 за человека
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
259 отзывов
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные и квартира в доме Бака
Литейный проспект, 17-19
22 фев
23 фев
28 фев
от 890 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM