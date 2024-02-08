Увидеть район - «кладовку» парадного Петербурга - с твёрдой закалкой и скверным характером
Пески — это Петербург 19-20 веков, который ещё можно показать прямо на улицах. Здесь чувствуется купеческий след. Со звериным, разумеется, лицом. Пески были и судьбой, и образом жизни. Тут процветали трактиры, притоны и номерные бани. Вы увидите «недворцовый» Питер и узнаете о его прошлом. А ещё посетите квартиру Аллилуевых и проникнетесь духом предреволюционного города.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
|Дети до 16 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите доходные дома эконом-класса.
- Узнаете, почему район Пески имеет такое название, как здесь жили, где работали и сколько что стоило.
- Познакомитесь с «царством» хлебного магната по прозвищу СТО — Степана Трофимовича Овсянникова, имя которого опасались произносить вслух.
- Посетите квартиру «простого рабочего» — профессионального революционера и тестя Сталина Сергея Аллилуева. Музей тут работает с 1938 года, поэтому атмосфера парадной и чёрной лестниц дома, а также самих комнат дошла до нас без переделок и коммунальных уплотнений.
- Почувствуете дух предреволюционного Петербурга и проведёте прямые параллели между домами на улицах и настоящей жилой квартирой в одном из них.
- По вашему желанию могу рассказать, как о бытовых деталях в квартире, так и о семье Аллилуевых и их отношениях с Лениным и Сталиным.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и билеты в музей-квартиру.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иветта — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я лицензированный гид. Люблю Петербург и люблю делиться знаниями о нём. Люблю переноситься в другую эпоху, в уже не существующий Петербург. Обращаю внимание на детали, характеры исторических личностей, рассказываю малоизвестные подробности, стремлюсь, когда это возможно, добавить аутентичности, чтобы вы, подключив воображение, могли также перенестись в другую эпоху. ьМоя «специализация» — Петербург 18 века, но охотно делюсь знаниями и о 19–20 веках.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
8 фев 2024
Познавательно, интересно. Отличное доходчивое изложение содержания!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга»: путешествие в историю
Вас ждет погружение в мир уникальной архитектуры Петербурга, где каждый дворик хранит свои тайны и истории
недалеко от станции метро Владимирская
Завтра
18 фев
19 фев
20 фев
16001 120₽ за человека
Групповая
2 часа
Самые необычные квартиры Петербурга
СТ.М. «Звенигородская»
Завтра
18 фев
19 фев
20 фев
1 240₽ за человека
Групповая
2 часа
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные и квартира в доме Бака
Литейный проспект, 17-19
22 фев
23 фев
28 фев
от 890₽ за человека