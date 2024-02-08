Пески — это Петербург 19-20 веков, который ещё можно показать прямо на улицах. Здесь чувствуется купеческий след. Со звериным, разумеется, лицом. Пески были и судьбой, и образом жизни. Тут процветали трактиры, притоны и номерные бани. Вы увидите «недворцовый» Питер и узнаете о его прошлом. А ещё посетите квартиру Аллилуевых и проникнетесь духом предреволюционного города.