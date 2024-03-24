Побывать в местах громких политических убийств и покушений
Как отличить террориста от революционера, если их цели и средства поразительно схожи? Кто симпатичнее: убийца или жертва? Давайте обсудим эти вопросы за чаем, а затем прогуляемся по местам политических убийств.
Вы узнаете, чьё тщеславие породило волну террора, чем закончилась утренняя прогулка императора и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.
Вы узнаете, чьё тщеславие породило волну террора, чем закончилась утренняя прогулка императора и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.
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Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся в доме, где находится Музей политической истории. Место выбрано не случайно, ведь здесь была Петроградская ЧК. В этих самых стенах сидели Гумилёв и Блок. До революции сюда как-то зашла Засулич и выстрелила в Трепова. А ещё раньше здесь работал декабрист Рылеев. В уютном кафе напротив начнётся мой рассказ о самых громких политических убийствах и покушениях. Будет много фото и видеоматериала. А затем — если захотите и позволит погода — можно прогуляться по тем самым местам. На это уйдёт 15-20 минут.
Пешеходный маршрут
- Улица Гороховая, дом 2 — место покушения на столичного градоначальника Трепова
- Дворцовая площадь — место убийства главы Петроградской ЧК Урицкого
- Певческий мост — одно из мест покушений на Александра II
- Площадь Искусств — место убийства Мезенцева, главы знаменитого 3-го отделения
- Михайловский замок — место убийства Павла I
Организационные детали
Лекция проходит в ресторане «Петров-Водкин». Чай включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Гороховая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 49 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. В Петербурге всё к этому располагает, ведь на его улицах, площадях и набережных писалась не только история России, но и мировая история. Мне интересно показывать людям эти знаковые места, погружать в события, детально описывая то, что там происходило, и вместе размышлять над их причинами и последствиями.
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