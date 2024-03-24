Как отличить террориста от революционера, если их цели и средства поразительно схожи? Кто симпатичнее: убийца или жертва? Давайте обсудим эти вопросы за чаем, а затем прогуляемся по местам политических убийств. Вы узнаете, чьё тщеславие породило волну террора, чем закончилась утренняя прогулка императора и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся в доме, где находится Музей политической истории. Место выбрано не случайно, ведь здесь была Петроградская ЧК. В этих самых стенах сидели Гумилёв и Блок. До революции сюда как-то зашла Засулич и выстрелила в Трепова. А ещё раньше здесь работал декабрист Рылеев. В уютном кафе напротив начнётся мой рассказ о самых громких политических убийствах и покушениях. Будет много фото и видеоматериала. А затем — если захотите и позволит погода — можно прогуляться по тем самым местам. На это уйдёт 15-20 минут.

Пешеходный маршрут

Улица Гороховая, дом 2 — место покушения на столичного градоначальника Трепова

Дворцовая площадь — место убийства главы Петроградской ЧК Урицкого

Певческий мост — одно из мест покушений на Александра II

Площадь Искусств — место убийства Мезенцева, главы знаменитого 3-го отделения

Михайловский замок — место убийства Павла I

Организационные детали

Лекция проходит в ресторане «Петров-Водкин». Чай включён в стоимость.