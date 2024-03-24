Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Побывать в местах громких политических убийств и покушений

Как отличить террориста от революционера, если их цели и средства поразительно схожи? Кто симпатичнее: убийца или жертва? Давайте обсудим эти вопросы за чаем, а затем прогуляемся по местам политических убийств.

Вы узнаете, чьё тщеславие породило волну террора, чем закончилась утренняя прогулка императора и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
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Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся в доме, где находится Музей политической истории. Место выбрано не случайно, ведь здесь была Петроградская ЧК. В этих самых стенах сидели Гумилёв и Блок. До революции сюда как-то зашла Засулич и выстрелила в Трепова. А ещё раньше здесь работал декабрист Рылеев. В уютном кафе напротив начнётся мой рассказ о самых громких политических убийствах и покушениях. Будет много фото и видеоматериала. А затем — если захотите и позволит погода — можно прогуляться по тем самым местам. На это уйдёт 15-20 минут.

Пешеходный маршрут

  • Улица Гороховая, дом 2 — место покушения на столичного градоначальника Трепова
  • Дворцовая площадь — место убийства главы Петроградской ЧК Урицкого
  • Певческий мост — одно из мест покушений на Александра II
  • Площадь Искусств — место убийства Мезенцева, главы знаменитого 3-го отделения
  • Михайловский замок — место убийства Павла I

Организационные детали

Лекция проходит в ресторане «Петров-Водкин». Чай включён в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Гороховая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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