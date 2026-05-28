Петербург особенно красив с воды — именно так лучше всего ощущается его атмосфера, масштаб и архитектура.
На индивидуальном катере вы пройдёте по рекам и каналам, увидите знаменитые набережные, дворцы, мосты и соборы.
А главное — почувствуете особую атмосферу города, где вода всегда была частью его истории и характера.
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся в историческом центре, среди старинных мостов и набережных. Мы пройдём по живописным водным маршрутам и посмотрим на Петербург с необычного ракурса.
Вы увидите:
- Летний сад
- Петропавловскую крепость
- Казанский собор
- Спас на Крови
- крейсер «Аврора»
И многое другое!
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере с открытым носом и вместимостью до 8 человек
- Есть взрослые и детские спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Грибоедова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мечтаете о незабываемом отдыхе на воде? Откройте для себя мир роскоши и комфорта с нашими прекрасными катерами и и профессиональными капитанами! Возим на развод мостов, по рекам и каналам, к Финскому заливу — и не только.
