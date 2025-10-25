Легендарное Семимостье, где сходятся сразу семь мостов. Старинные арки отражаются в воде, над каналом возвышаются купола и барочные фасады.
Крюков канал. Вы рассмотрите изящный Никольский морской собор с золотыми главами, а чуть дальше — знаменитый Мариинский театр.
Мойка. Пройдём по извилистому руслу реки мимо Юсуповского дворца. Над крышами домов вы увидите купол величественного Исаакиевского собора.
Зимний дворец. С воды вам откроется Эрмитаж, знакомый каждому по открыткам и живописным полотнам.
Зимняя канавка и выход в Неву (рейсы на 1 час проходят без выхода в Неву). Именно здесь царит камерная атмосфера старого Петербурга.
Канал Грибоедова. Вы оцените виды на Спас на Крови с его мозаичными куполами, Дом Зингера, Казанский собор. А ещё мосты — Банковский, Львиный и другие.
Финский залив (рейсы от 3-х часов). Вы увидите Газпром Арену, северные острова дельты Невы, небоскрёб Лахта-центр, самый высокий вантовый мост.
Организационные детали
Катер — Crownline 195 SS Ferrari. С вами будет квалифицированный капитан-гид, на борту есть все необходимые базовые спасательные средства
На борту есть возможность включить музыку, мы предоставим бокалы и тёплые пледы
При бронировании, пожалуйста, укажите желаемое время: дневное или вечернее — на разводные мосты
Вы можете взять с собой еду и напитки (включая алкоголь)
За доплату мы можем организовать кейтеринг, услуги фотографа или видеографа, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 121 туриста
Мы — команда профи, и мы создаём прогулки на катерах и кабриолете по Санкт-Петербургу.
Наши преимущества начинаются с людей! Менеджеры, капитаны, гиды отлично знают город и районы плавания, а ещё наши капитаны — аттестованые гиды с историческим образованием и лицензиями.
Наша миссия — передать дух Петербурга и организовать для вас идеальную прогулку!
Отзывы и рейтинг
Полина
Благодарим ребят за нашу восхитительную прогулку на классном катере,в особенности нашего капитана Игоря! Всё прошло чудесно,выбрали маршрут по каналам где детально можно все рассмотреть,но невозможно успеть налюбоваться!
Владимир
Добрый вечер. Посетили Санкт-Петербург на майских праздниках. Нашли объявление Сергея на индивидуальную прогулку на катере и очень быстро договорились о деталях. Хотим порекомендовать всем, кто еще сомневается! Мы в восторге, нам очень понравилось! Красивые места, общение, фотографии. Еще раз большое спасибо, жму руку! 🤝
Юлия
все очень очень понравилось 😊
Сергей
Искали индивидуальную прогулку на катере для двоих! Все было замечательно, капитан судна был предельно вежлив и тактичен. Катер небольшой, но очень комфортный! Благодарим за поездку, обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо!
Даниил
Прекрасная 2х часовая прогулка🔥 Было прекрасно всё 👍
Екатерина
замечательная прогулка! Получили огромное удовольствие
