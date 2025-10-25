Это не просто водная прогулка — вас ждёт множество впечатлений. Вы прокатитесь по Неве и каналам на комфортабельном катере премиум-класса, отдохнёте и вдоволь насладитесь панорамами города. А они вам точно понравятся! Ведь вы увидите самые знаковые достопримечательности и оцените парадный Петербург с лучшего ракурса — с воды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На катере, водные по каналу грибоедова

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Легендарное Семимостье, где сходятся сразу семь мостов. Старинные арки отражаются в воде, над каналом возвышаются купола и барочные фасады.

Крюков канал. Вы рассмотрите изящный Никольский морской собор с золотыми главами, а чуть дальше — знаменитый Мариинский театр.

Мойка. Пройдём по извилистому руслу реки мимо Юсуповского дворца. Над крышами домов вы увидите купол величественного Исаакиевского собора.

Зимний дворец. С воды вам откроется Эрмитаж, знакомый каждому по открыткам и живописным полотнам.

Зимняя канавка и выход в Неву (рейсы на 1 час проходят без выхода в Неву). Именно здесь царит камерная атмосфера старого Петербурга.

Канал Грибоедова. Вы оцените виды на Спас на Крови с его мозаичными куполами, Дом Зингера, Казанский собор. А ещё мосты — Банковский, Львиный и другие.

Финский залив (рейсы от 3-х часов). Вы увидите Газпром Арену, северные острова дельты Невы, небоскрёб Лахта-центр, самый высокий вантовый мост.

