читать дальше длинными мостами и Нева.

Для ребёнка есть спасжилет, и катер достаточно большой, чтобы посадить ребёнка на наиболее безопасное место, то есть можно смело брать с собой детей и поменьше возрастом. Впечатления и эмоции им будут обеспечены!

Ещё один отзыв от моего сына (13 лет), который был со мной в поездке. Ему было интересно и ему понравилось! (родители подростков меня поймут😁) Особенно его впечатлили проходы под низкими