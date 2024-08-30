На катере по рекам и каналам Петербурга

Прокатиться на современном частном катере и полюбоваться Северной столицей с воды
Приглашаю на часовую прогулку по Крюкову каналу, Мойке и Фонтанке.

Приготовьтесь к великолепным видам на старинные дворцы, храмы и мосты! Прогулка проходит на частной яхте с комфортными посадочными местами, столиком для фуршета, посудой, каютой, тёплыми пледами, туалетом и аудиосистемой, к которой вы сможете подключить ваши гаджеты.
5
5 отзывов
На катере по рекам и каналам Петербурга
На катере по рекам и каналам Петербурга
На катере по рекам и каналам Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 06:00

Описание водной прогулки

Вы увидите с воды:

  • Семимостье
  • Никольский собор
  • Мариинский театр
  • Остров Новая Голландия
  • Исаакиевский собор
  • Марсово поле
  • Михайловский и Летний замки

И многое другое!

Организационные детали

На борт можно брать еду и напитки кроме красного вина, красящих фруктов и ягод.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро "Технологический институт" и "Сенная площадь"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Л
30 авг 2024
Отличная прогулка! Покатались на всех реках и каналах. Поехали вечером и было очень красиво
Денис провез нас даже дольше, чем заявлено. Очень хорошая прогулка, рекомендую!
C
29 авг 2024
Ещё один отзыв от моего сына (13 лет), который был со мной в поездке. Ему было интересно и ему понравилось! (родители подростков меня поймут😁) Особенно его впечатлили проходы под низкими
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длинными мостами и Нева.
Для ребёнка есть спасжилет, и катер достаточно большой, чтобы посадить ребёнка на наиболее безопасное место, то есть можно смело брать с собой детей и поменьше возрастом. Впечатления и эмоции им будут обеспечены!

C
29 авг 2024
Отличный отдых на воде, очень приятный капитан-гид, катер в прекрасном состоянии, шампанское во время прогулки для удовольствия гостей в подарок. Ночной Питер завораживает. Рекомендую без сомнений
О
28 авг 2024
Прогулка прошла весело и комфортно: катер красивый и удобный, капитан доброжелательный и ориентирован на удовлетворение потребностей гостей. Виды с катера были прекрасные: мосты, дворцы – удалось насладиться прекрасным гордом и отдохнуть. Очень понравилось, что капитан поддерживал дружественную атмосферу и заботился всю поездку.
Прогулка прошла весело и комфортно: катер красивый и удобный, капитан доброжелательный и ориентирован на удовлетворение потребностейПрогулка прошла весело и комфортно: катер красивый и удобный, капитан доброжелательный и ориентирован на удовлетворение потребностейПрогулка прошла весело и комфортно: катер красивый и удобный, капитан доброжелательный и ориентирован на удовлетворение потребностейПрогулка прошла весело и комфортно: катер красивый и удобный, капитан доброжелательный и ориентирован на удовлетворение потребностей
Наталья
28 авг 2024
Спасибо нашему классному капитану Денису за уютную вечернюю прогулку.

Прогулка на катере в Петербурге — всегда отличная идея, особенно в хорошей компании и на новом белом катере. Отличная организация, чистый катер, теплые пледы, спокойный темп катания. Просто супер 🥰
Спасибо нашему классному капитану Денису за уютную вечернюю прогулку.Спасибо нашему классному капитану Денису за уютную вечернюю прогулку.

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