Приглашаю на часовую прогулку по Крюкову каналу, Мойке и Фонтанке.
Приготовьтесь к великолепным видам на старинные дворцы, храмы и мосты! Прогулка проходит на частной яхте с комфортными посадочными местами, столиком для фуршета, посудой, каютой, тёплыми пледами, туалетом и аудиосистемой, к которой вы сможете подключить ваши гаджеты.
Приготовьтесь к великолепным видам на старинные дворцы, храмы и мосты! Прогулка проходит на частной яхте с комфортными посадочными местами, столиком для фуршета, посудой, каютой, тёплыми пледами, туалетом и аудиосистемой, к которой вы сможете подключить ваши гаджеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 06:00
Описание водной прогулки
Вы увидите с воды:
- Семимостье
- Никольский собор
- Мариинский театр
- Остров Новая Голландия
- Исаакиевский собор
- Марсово поле
- Михайловский и Летний замки
И многое другое!
Организационные детали
На борт можно брать еду и напитки кроме красного вина, красящих фруктов и ягод.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро "Технологический институт" и "Сенная площадь"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я профессиональный капитан частной яхты в Петербурге. У меня есть лицензия и вся необходимая документация для проведения водных прогулок. Все пассажиры на борту застрахованы. Провожу прогулки в дружеской душевной обстановке.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лина
30 авг 2024
Отличная прогулка! Покатались на всех реках и каналах. Поехали вечером и было очень красиво
Денис провез нас даже дольше, чем заявлено. Очень хорошая прогулка, рекомендую!
Денис провез нас даже дольше, чем заявлено. Очень хорошая прогулка, рекомендую!
C
Claudia
29 авг 2024
Ещё один отзыв от моего сына (13 лет), который был со мной в поездке. Ему было интересно и ему понравилось! (родители подростков меня поймут😁) Особенно его впечатлили проходы под низкими
C
Claudia
29 авг 2024
Отличный отдых на воде, очень приятный капитан-гид, катер в прекрасном состоянии, шампанское во время прогулки для удовольствия гостей в подарок. Ночной Питер завораживает. Рекомендую без сомнений
О
Ольга
28 авг 2024
Прогулка прошла весело и комфортно: катер красивый и удобный, капитан доброжелательный и ориентирован на удовлетворение потребностей гостей. Виды с катера были прекрасные: мосты, дворцы – удалось насладиться прекрасным гордом и отдохнуть. Очень понравилось, что капитан поддерживал дружественную атмосферу и заботился всю поездку.
Наталья
28 авг 2024
Спасибо нашему классному капитану Денису за уютную вечернюю прогулку.
Прогулка на катере в Петербурге — всегда отличная идея, особенно в хорошей компании и на новом белом катере. Отличная организация, чистый катер, теплые пледы, спокойный темп катания. Просто супер 🥰
Прогулка на катере в Петербурге — всегда отличная идея, особенно в хорошей компании и на новом белом катере. Отличная организация, чистый катер, теплые пледы, спокойный темп катания. Просто супер 🥰
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
1 час
Водная прогулка
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
11 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
1 час
Водная прогулка
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
74076 667₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.