По следам Петра I: групповой детский квест в Новой Голландии

Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Все знают, что хорошие путешествия меняют жизнь. А если путешествует царь, пожалуй, это может изменить жизнь целой страны.

Я учитель истории и мама трех мальчишек, и я приглашаю ребят в увлекательное мини-приключение по следам Петра Великого.

Гуляя по острову, мы разузнаем, куда отправиться царю, чтобы научиться строить корабли, какой заморский продукт изменил рацион всего государства и что нужно, чтобы создать собственный город.
По следам Петра I: групповой детский квест в Новой Голландии
По следам Петра I: групповой детский квест в Новой Голландии
По следам Петра I: групповой детский квест в Новой Голландии
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 17:00

Описание квеста

По следам Петра

Давайте отправимся в собственное мини-приключение по Новой Голландии? Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята узнают о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе. А заодно и об истории основания нашего любимого города — Петербурга.

Заморские новинки

Следуя по стопам царя, дети познакомятся со странами, в которых успел побывать Петр. Узнают, кем он работал во время поездки, с кем успел подружиться и какие заморские науки привез в Россию. И не только науки — даже новые растения и продукты питания. Некоторые из них увидим прямо во время прогулки. Дети откроют, как устроены разные морские профессии, с помощью самого первого навигационного инструмента измерят глубину водоема, построят корабль и разгадают секрет исчезнувшего канала.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на детей от 6 до 11 лет.

в четверг в 14:00, в субботу в 11:00

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Новой Голландии
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

По следам Петра I: индивидуальный детский квест в Новой Голландии
Пешая
49 отзывов
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
По следам Петра I: детский квест
Путешествие по Новой Голландии в поисках тайн Петра Великого. Узнайте о его приключениях и открытиях в увлекательной форме! (148 symbols)
Начало: В Новой Голландии
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
5 350 за всё до 5 чел.
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Пешая
49 отзывов
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
Расписание: в субботу в 11:00 и 13:00
2 ноя в 11:00
4 ноя в 11:00
1 800 за человека
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Пешая
112 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
Завтра в 10:45
1 ноя в 13:30
от 5 300 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам