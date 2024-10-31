Все знают, что хорошие путешествия меняют жизнь. А если путешествует царь, пожалуй, это может изменить жизнь целой страны. Я учитель истории и мама трех мальчишек, и я приглашаю ребят в увлекательное мини-приключение по следам Петра Великого. Гуляя по острову, мы разузнаем, куда отправиться царю, чтобы научиться строить корабли, какой заморский продукт изменил рацион всего государства и что нужно, чтобы создать собственный город.

Описание квеста

По следам Петра

Давайте отправимся в собственное мини-приключение по Новой Голландии? Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята узнают о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе. А заодно и об истории основания нашего любимого города — Петербурга.

Заморские новинки

Следуя по стопам царя, дети познакомятся со странами, в которых успел побывать Петр. Узнают, кем он работал во время поездки, с кем успел подружиться и какие заморские науки привез в Россию. И не только науки — даже новые растения и продукты питания. Некоторые из них увидим прямо во время прогулки. Дети откроют, как устроены разные морские профессии, с помощью самого первого навигационного инструмента измерят глубину водоема, построят корабль и разгадают секрет исчезнувшего канала.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на детей от 6 до 11 лет.