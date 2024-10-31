По следам Петра I: групповой детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Все знают, что хорошие путешествия меняют жизнь. А если путешествует царь, пожалуй, это может изменить жизнь целой страны.
Я учитель истории и мама трех мальчишек, и я приглашаю ребят в увлекательное мини-приключение по следам Петра Великого.
Гуляя по острову, мы разузнаем, куда отправиться царю, чтобы научиться строить корабли, какой заморский продукт изменил рацион всего государства и что нужно, чтобы создать собственный город.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 17:00
Описание квеста
По следам Петра
Давайте отправимся в собственное мини-приключение по Новой Голландии? Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята узнают о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе. А заодно и об истории основания нашего любимого города — Петербурга.
Заморские новинки
Следуя по стопам царя, дети познакомятся со странами, в которых успел побывать Петр. Узнают, кем он работал во время поездки, с кем успел подружиться и какие заморские науки привез в Россию. И не только науки — даже новые растения и продукты питания. Некоторые из них увидим прямо во время прогулки. Дети откроют, как устроены разные морские профессии, с помощью самого первого навигационного инструмента измерят глубину водоема, построят корабль и разгадают секрет исчезнувшего канала.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Голландии
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 594 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время. С нетерпением жду встречи!