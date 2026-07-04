Мы подготовили занимательное путешествие в самое сердце Петербурга, Петропавловку, для ребят от 5 до 12 лет. В весёлом формате с заданиями, наклейками и картой куда легче усвоить факты из истории.
Каким был император Пётр I и чем он увлекался, почему остров называется Заячьим, а бастионы построены «звездой»? Ответы будем искать в стенах главной крепости города!
Каким был император Пётр I и чем он увлекался, почему остров называется Заячьим, а бастионы построены «звездой»? Ответы будем искать в стенах главной крепости города!
Описание фото-прогулки
Формат, который развивает
На этой экскурсии детям предстоит решить задания на логику и запоминание. Мы поощряем самостоятельный поиск, умение задавать вопросы. При этом реквизитом послужит не просто ч/б распечатка А4, а специально разработанная вместе с художницей карта, на которую ребята будут клеить наклейки, чтобы фиксировать пройденные этапы.
Что мы будем делать?
- Познакомимся с местными жителями Петропавловки и поймём, почему остров называется Заячий.
- Узнаем, почему именно на маленьком острове зародился новый город и при чём тут орёл и кикимора.
- Поговорим о Петре Великом и его увлечениях, посмеёмся около его памятника и услышим самые яркие факты об императоре.
- Как настоящие фортификаторы изучим бастионы и откроем, почему они построены «звёздочкой».
- Не испугаемся полуденного выстрела из пушки, ведь мы узнаем, зачем он вообще нужен!
- Услышим историю о Петропавловском соборе и его ангеле.
- Найдём ботик Петра и сделаем фотографии у самого живописного вида Петербурга!
P.S. Каждый участник получит маленький сувенир от нашей команды ✨
Организационные детали
Обратите внимание перед бронированием
- Экскурсия проходит по понедельникам для детей 8–12 лет в 11:00 (1,5 ч) и отдельно для детей 5–7 лет в 13:00 (70 мин)
- По субботам — для детей 8–12 лет в 11:00 (1,5 ч) и отдельно для детей 5–7 лет в 13:00 (70 мин)
Как проходит экскурсия
- Экскурсию проведу я или другой детский гид из моей команды
- В группе может быть до 10 детей, каждого ребёнка должен сопровождать взрослый
- Экскурсия проводится в любую погоду и даже для одного ребёнка
- Программа не предполагает захода в музеи
- Маршрут менее 1 км и адаптирован для ребят. Почти всё время мы будем находиться на огороженной территории крепости
Что ещё важно знать
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате от 8000 ₽ за группу. Детали уточняйте, пожалуйста, в сообщениях. В таком формате мы можем зайти в музеи.
- Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
во вторник, четверг и субботу в 11:00 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Детский билет 8-12 лет только в 11.00/16:30
|1800 ₽
|Детский билет 5-7 лет только в 13.00/18:30
|1800 ₽
|Взрослый сопровождающий
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 45836 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Светлана волшебный эскурсовод! приятная, веселая, интересно подает инфо для детей и на одной волне с ними) наклейки огонь!
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Л
очень понравилась экскурсия. Детям было интересно, да и взрослым тоже. Спасибо большое за интересные факты
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М
С нами ходила прекрасная девушка Юлия. Все отлично рассказала. Было интересно и мне,и сыну. Однозначно порекомендую друзьям и знакомым!
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Всё понравилось, ребенку было интересно. Ещё и подарочки дали в конце))
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В
Экскурсия для детей 9 лет - замечательная! Понравилось не только детям, но и взрослым!) Юлия держала внимание мальчиков, материал был адаптирован под возраст. Рекомендую!
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Н
Спасибо. И мне, и дочери очень понравилось.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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