Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Мы подготовили занимательное путешествие в самое сердце Петербурга, Петропавловку, для ребят от 5 до 12 лет. В весёлом формате с заданиями, наклейками и картой куда легче усвоить факты из истории.
Каким был император Пётр I и чем он увлекался, почему остров называется Заячим, а бастионы построены «звездой»? Ответы будем искать в стенах главной крепости города!
Каким был император Пётр I и чем он увлекался, почему остров называется Заячим, а бастионы построены «звездой»? Ответы будем искать в стенах главной крепости города!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Формат, который развивает
На этой экскурсии детям предстоит решить задания на логику и запоминание. Мы поощряем самостоятельный поиск, умение задавать вопросы. При этом реквизитом послужит не просто ч/б распечатка А4, а специально разработанная вместе с художницей карта, на которую ребята будут клеить наклейки, чтобы фиксировать пройденные этапы.
Что мы будем делать?
- Познакомимся с местными жителями Петропавловки и поймём, почему остров называется Заячий.
- Узнаем, почему именно на маленьком острове зародился новый город и при чём тут орел и кикимора.
- Поговорим про Петра Великого и его увлечения, посмеемся около его памятника и узнаем самые яркие факты об императоре.
- Как настоящие фортификаторы изучим бастионы и откроем, почему они построены «звёздочкой».
- Не испугаемся полуденному выстрелу из пушки, ведь мы узнаем, зачем он вообще нужен!
- Услышим историю про Петропавловский собор и его ангела.
- Найдём ботик Петра и сделаем фотографии у самого живописного вида Петербурга!
P.S. Каждый участник получит маленький сувенир от нашей команды ✨
Организационные детали
Обратите внимание перед бронированием: экскурсия проходит отдельно для детей 5-7 лет в 11:00 (продолжительность — 70 мин.) и отдельно для детей 8-12 лет в 13:00 (продолжительность 1,5 часа).
Как проходит экскурсия
- Экскурсию проведу я или другой детский гид из моей команды
- В группе может быть до 10 детей, каждого ребёнка должен сопровождать взрослый
- Экскурсия проходит в любую погоду и даже для одного ребёнка
- Программа не предполагает захода в музеи
- Маршрут менее 1 км и адаптирован для ребят. Почти всё время мы будем находиться на огороженной территории крепости.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате от 4800 руб. за группу. Детали уточняйте, пожалуйста, в сообщениях. В таком формате мы можем зайти в музеи.
во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Горьковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 14214 экскурсий для 24362 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!Задать вопрос
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