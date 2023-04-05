Мы подготовили занимательное путешествие в самое сердце Петербурга, Петропавловку, для ребят от 5 до 12 лет. В весёлом формате с заданиями, наклейками и картой куда легче усвоить факты из истории. Каким был император Пётр I и чем он увлекался, почему остров называется Заячим, а бастионы построены «звездой»? Ответы будем искать в стенах главной крепости города!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Формат, который развивает

На этой экскурсии детям предстоит решить задания на логику и запоминание. Мы поощряем самостоятельный поиск, умение задавать вопросы. При этом реквизитом послужит не просто ч/б распечатка А4, а специально разработанная вместе с художницей карта, на которую ребята будут клеить наклейки, чтобы фиксировать пройденные этапы.

Что мы будем делать?

Познакомимся с местными жителями Петропавловки и поймём, почему остров называется Заячий.

Узнаем, почему именно на маленьком острове зародился новый город и при чём тут орел и кикимора.

Поговорим про Петра Великого и его увлечения, посмеемся около его памятника и узнаем самые яркие факты об императоре.

Как настоящие фортификаторы изучим бастионы и откроем, почему они построены «звёздочкой».

Не испугаемся полуденному выстрелу из пушки, ведь мы узнаем, зачем он вообще нужен!

Услышим историю про Петропавловский собор и его ангела.

Найдём ботик Петра и сделаем фотографии у самого живописного вида Петербурга!

P.S. Каждый участник получит маленький сувенир от нашей команды ✨

Организационные детали

Обратите внимание перед бронированием: экскурсия проходит отдельно для детей 5-7 лет в 11:00 (продолжительность — 70 мин.) и отдельно для детей 8-12 лет в 13:00 (продолжительность 1,5 часа).

Как проходит экскурсия