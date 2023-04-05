Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста

Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе

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Мы подготовили занимательное путешествие в самое сердце Петербурга, Петропавловку, для ребят от 5 до 12 лет. В весёлом формате с заданиями, наклейками и картой куда легче усвоить факты из истории.

Каким был император Пётр I и чем он увлекался, почему остров называется Заячим, а бастионы построены «звездой»? Ответы будем искать в стенах главной крепости города!
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Формат, который развивает

На этой экскурсии детям предстоит решить задания на логику и запоминание. Мы поощряем самостоятельный поиск, умение задавать вопросы. При этом реквизитом послужит не просто ч/б распечатка А4, а специально разработанная вместе с художницей карта, на которую ребята будут клеить наклейки, чтобы фиксировать пройденные этапы.

Что мы будем делать?

  • Познакомимся с местными жителями Петропавловки и поймём, почему остров называется Заячий.
  • Узнаем, почему именно на маленьком острове зародился новый город и при чём тут орел и кикимора.
  • Поговорим про Петра Великого и его увлечения, посмеемся около его памятника и узнаем самые яркие факты об императоре.
  • Как настоящие фортификаторы изучим бастионы и откроем, почему они построены «звёздочкой».
  • Не испугаемся полуденному выстрелу из пушки, ведь мы узнаем, зачем он вообще нужен!
  • Услышим историю про Петропавловский собор и его ангела.
  • Найдём ботик Петра и сделаем фотографии у самого живописного вида Петербурга!

P.S. Каждый участник получит маленький сувенир от нашей команды ✨

Организационные детали

Обратите внимание перед бронированием: экскурсия проходит отдельно для детей 5-7 лет в 11:00 (продолжительность — 70 мин.) и отдельно для детей 8-12 лет в 13:00 (продолжительность 1,5 часа).

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведу я или другой детский гид из моей команды
  • В группе может быть до 10 детей, каждого ребёнка должен сопровождать взрослый
  • Экскурсия проходит в любую погоду и даже для одного ребёнка
  • Программа не предполагает захода в музеи
  • Маршрут менее 1 км и адаптирован для ребят. Почти всё время мы будем находиться на огороженной территории крепости.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате от 4800 руб. за группу. Детали уточняйте, пожалуйста, в сообщениях. В таком формате мы можем зайти в музеи.

во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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