Квесты для детей – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 30 экскурсий в категории «Квесты для детей» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
36 отзывов
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Начало: В Новой Голландии
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 350 за всё до 5 чел.
Сколько зайцев в Петербурге?
🚶 Пешая
Квест
1 час
54 отзыва
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 3 чел.
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000 за человека
Квест по Елагину острову
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
12 отзывов
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
скидка
10%
Квест
1.5 часа
37 отзывов
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
Начало: В Русском музее (Михайловский дворец)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 16501 485 за всё до 32 чел.
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
6 отзывов
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580 за всё до 10 чел.
Квест по Новой Голландии в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400 за человека
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000 за всё до 7 чел.
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 5 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест из Петербурга для детей и взрослых
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Квест
5 часов
15 отзывов
Разгадай Кронштадт: семейный квест из Петербурга
Откройте Кронштадт заново, собирая карту из подсказок и решая увлекательные задачи в компании близких
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
1 час
5 отзывов
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900 за человека
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
12 отзывов
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800 за всё до 10 чел.
Дворцы и хижины Петроградки
🚶 Пешая
Квест
2 часа
5 отзывов
Дворцы и хижины Петроградки
В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне
Начало: в районе метро «Петроградская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Квест
1 час
1 отзыв
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
Начало: В фойе Шереметевского дворца
Завтра в 16:30
10 июня в 11:00
от 4 000 за всё до 14 чел.
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
🚗 На машине
Квест
2 часа
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате
Начало: Дворцовая площадь
13 июня в 12:00
17 июня в 16:00
8 940 за всё до 6 чел.
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Начало: В Петропавловской крепости
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
948 за человека
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы
Начало: У Шереметевского дворца
13 июня в 12:00
19 июня в 14:00
4 670 за всё до 5 чел.
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
Семейная игровая прогулка по главному музею Петербурга без сопровождения гида
Начало: в Эрмитаже
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за всё до 5 чел.
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
🚌 На автобусе
Квест
5 часов
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Начало: по договорённости
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
    Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
  • В
    Вероника
    3 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
    Замечательная экскурсия. Были с дочерью 13 лет. Она просто в восторге. Интересный рассказ экскурсовода о котах в Эрмитаже, котах на картинах художников. Экскурсия с элементами квеста. Экскурсию рекомендую.
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
    Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
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    вовлечены в процесс, как дети 6-8 лет, так и 10-12 лет, да и взрослые вместе с ними. Экскурсия разделена на множество коротеньких этапов, каждый из которых закрепляется заданиями, поэтому хорошо откладывается информация. Спасибо большое Ирине за прекрасно проведенное время.

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Сколько зайцев в Петербурге?
    Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Были на квест-экскурсии "Сбежать из Эрмитажа" с сыном 11 лет. Прекрасная организация. Не составило никакого труда подключиться к квесту. Интересный
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    продуманный маршрут. Есть одно пожелание сделать возрастную градацию более четкой. Для ребенка 11 лет этот квест был слишком простым, он прекрасно подойдет для дошкольников и 1-2 класс. а следующий на 14 и старше думаю был бы сложноват. Спасибо организатору

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю
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    Санкт - Петербург. И часто бываю в нем. И в Петропавловской крепости была не раз. И с экскурсиями и без. Но сегодня я с большим интересом прошла с внучкой квест и теперь знаю какой ширины и высоты стены, кто был учителем Петра I, какой был рост у него и размер ноги, кто был зодчим, кто архитектором, узнала все названия бастионов, узнала зачем есть уши у бастиона, как зовут зайца и ещё много много интересного. А когда мы Увидели и Услышали выстрел из пушки в 12 часов дня были просто счастливы. Замечательный экскурсовод Татьяна провела квест легко, интересно и активно. Дети были вовлечены в игру с первой минуты. С большим интересом разгадывали задания, считали колонны, шаги, искали ответы, получили призы. Возраст группы был от 7до 11 лет. Мы только осенью пойдём в школу, но справились с заданиями. Родители тоже не скучали. Очень рекомендую данную экскурсию, а главное - экскурсовода Татьяну. Спасибо ещё раз.

  • С
    Свтелана
    2 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
    Гульфия - прекрасный рассказчик и нашла подход к весьма непоседливым детям. На мои вопросы не по теме она не смогла ответить сразу, но ответила потом. Это прекрасное качество для экскурсовода - не оставлять вопросы без ответа.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Замечательный квест, очень увлекательно и познавательно! Ребенку очень было интересно получать задания и находить по ним предметы. Для первого посещения и впечатления об Эрмитаже отличный и информативный маршрут. Спасибо огромное за экскурсию!!!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для детей»

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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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