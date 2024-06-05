1 чел.
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Квест
1 час
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463₽ за всё до 32 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Начало: В Новой Голландии
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
Начало: В Русском музее (Михайловский дворец)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 16501 485₽ за всё до 32 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
5 часов
Разгадай Кронштадт: семейный квест из Петербурга
Откройте Кронштадт заново, собирая карту из подсказок и решая увлекательные задачи в компании близких
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1 час
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900₽ за человека
Квест
1.5 часа
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Дворцы и хижины Петроградки
В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне
Начало: в районе метро «Петроградская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Квест
1 час
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
Начало: В фойе Шереметевского дворца
Завтра в 16:30
10 июня в 11:00
от 4 000₽ за всё до 14 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате
Начало: Дворцовая площадь
13 июня в 12:00
17 июня в 16:00
8 940₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Начало: В Петропавловской крепости
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
948₽ за человека
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы
Начало: У Шереметевского дворца
13 июня в 12:00
19 июня в 14:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
Семейная игровая прогулка по главному музею Петербурга без сопровождения гида
Начало: в Эрмитаже
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
5 часов
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Начало: по договорённости
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
- ВВероника3 июня 2024Замечательная экскурсия. Были с дочерью 13 лет. Она просто в восторге. Интересный рассказ экскурсовода о котах в Эрмитаже, котах на картинах художников. Экскурсия с элементами квеста. Экскурсию рекомендую.
- ННадежда3 июня 2024Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
- ААнна3 июня 2024Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
- ИИрина3 июня 2024Были на квест-экскурсии "Сбежать из Эрмитажа" с сыном 11 лет. Прекрасная организация. Не составило никакого труда подключиться к квесту. Интересный
- ННаталья3 июня 2024У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю
- ССвтелана2 июня 2024Гульфия - прекрасный рассказчик и нашла подход к весьма непоседливым детям. На мои вопросы не по теме она не смогла ответить сразу, но ответила потом. Это прекрасное качество для экскурсовода - не оставлять вопросы без ответа.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Замечательный квест, очень увлекательно и познавательно! Ребенку очень было интересно получать задания и находить по ним предметы. Для первого посещения и впечатления об Эрмитаже отличный и информативный маршрут. Спасибо огромное за экскурсию!!!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для детей»
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