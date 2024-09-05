На Рождество – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «На Рождество» в Санкт-Петербурге, цены от 795 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Секретные места Васильевского острова
Пешая
скидка
20%
806 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия
Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры
Начало: Метро Василеостровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
993795 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Пешая
скидка
20%
2065 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
13501 080 за человека
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Пешая
скидка
20%
316 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
993795 за человека
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Пешая
скидка
15%
347 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
475 отзывов
2 часа
Билеты
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Посетите Эрмитаж за 2 часа в мини-группе с гидом-знатоком. Билеты включены, без очередей. Узнайте о шедеврах Рафаэля, Тициана, Рембрандта и других
Начало: У Эрмитажа
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 800 за билет
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
На автобусе
скидка
20%
246 отзывов
5 часов
Групповая
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу императорских времён, узнав историю Царскосельской дороги и насладившись красотой Екатерининского парка и Янтарной комнаты
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 12:30, в воскресенье в 12:00 и 14:15
Завтра в 12:00
9 сен в 10:00
33002 640 за человека
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
2441 отзыв
2.5 часа
Билеты
Экскурсия по Эрмитажу
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 850 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Секретные места Васильевского острова
  2. Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
  3. Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
  4. Парадный Петербург: прогулка с фотографом
  5. Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На Рождество" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 795 до 3 910 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6696 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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