скидка
20%
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия
Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры
Начало: Метро Василеостровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
993795₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
13501 080₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
993795₽ за человека
скидка
15%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Билеты
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Посетите Эрмитаж за 2 часа в мини-группе с гидом-знатоком. Билеты включены, без очередей. Узнайте о шедеврах Рафаэля, Тициана, Рембрандта и других
Начало: У Эрмитажа
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 800₽ за билет
скидка
20%
5 часов
Групповая
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу императорских времён, узнав историю Царскосельской дороги и насладившись красотой Екатерининского парка и Янтарной комнаты
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 12:30, в воскресенье в 12:00 и 14:15
Завтра в 12:00
9 сен в 10:00
33002 640₽ за человека
2.5 часа
Билеты
Экскурсия по Эрмитажу
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 850₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 сентября 2024Татьяна Аристарховна, спасибо большое за замечательное времяпровождение! Два часа пролетели на одном дыхании! Экскурсия удалась и очень понравилась - Эрмитаж прекрасен, а в сопровождении Профессионала - вдвойне.
- ННадежда5 сентября 2024Экскурсовод Дмитрий - просто огонь рассказчик! Два часа пролетели на одном дыхании!
- ААнна5 сентября 2024Экскурсия прошла прекрасно. В меру насыщенная, не утомляет. Гид Валентина подробно и увлекательно отвечала на все интересующие вопросы
- ЛЛариса5 сентября 2024Экскурсия очень понравилась.
- ЛЛюдмила5 сентября 2024На экскурсии «Секретные места Васильевского острова» мы знакомились с красивыми доходными домами, разбирали особенности строения световых дворов на примере двора
- ММила5 сентября 2024Отличный гид Малыгина Ольга. Много интересной информации, было очень полезно 👍
- ККсения4 сентября 2024Экскурсия восхитительная. Кто сомневается, рекомендую, не пожалеете. После экскурсии, совершенно другими глазами смотрю на Питер. Однозначно советую всем тем, кто устал от красивых фасадов, и хочет узнать, что скрывается за ними.
- ЮЮлия4 сентября 2024Моя дочь 13 лет счастлива! Хотя не любитель классических экскурсий. А эта ей отлично зашла
- ООльга4 сентября 2024Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию. Чувствуется что Дмитрий погружен в тему, любит свой город и хочет донести до нас как можно больше информации. Спасибо большое!!!
- ООлеся4 сентября 2024Очень интересная и впечатляющая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На Рождество»
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