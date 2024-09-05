Л Людмила Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены) Татьяна Аристарховна, спасибо большое за замечательное времяпровождение! Два часа пролетели на одном дыхании! Экскурсия удалась и очень понравилась - Эрмитаж прекрасен, а в сопровождении Профессионала - вдвойне.

Н Надежда Секретные места Васильевского острова Экскурсовод Дмитрий - просто огонь рассказчик! Два часа пролетели на одном дыхании!

А Анна Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены) Экскурсия прошла прекрасно. В меру насыщенная, не утомляет. Гид Валентина подробно и увлекательно отвечала на все интересующие вопросы

Л Лариса Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга Экскурсия очень понравилась.

Л Людмила Секретные места Васильевского острова читать дальше духов, задумывались о том «а видел ли архитектор настоящего льва», рассуждали на тему реставрации и жили ли те кто заказывал дом в построенном… Рекомендую прогуляться. Мне понравилось. На экскурсии «Секретные места Васильевского острова» мы знакомились с красивыми доходными домами, разбирали особенности строения световых дворов на примере двора

М Мила Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга Отличный гид Малыгина Ольга. Много интересной информации, было очень полезно 👍

К Ксения Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри Экскурсия восхитительная. Кто сомневается, рекомендую, не пожалеете. После экскурсии, совершенно другими глазами смотрю на Питер. Однозначно советую всем тем, кто устал от красивых фасадов, и хочет узнать, что скрывается за ними.

Ю Юлия Секретные места Васильевского острова Моя дочь 13 лет счастлива! Хотя не любитель классических экскурсий. А эта ей отлично зашла

О Ольга Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию. Чувствуется что Дмитрий погружен в тему, любит свой город и хочет донести до нас как можно больше информации. Спасибо большое!!!