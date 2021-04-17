Вы узнаете, где в начале XVIII века находилась Татарская и Русская слободы, прогуляетесь по первой главной площади города, увидите «красные хоромы» царя Петра, и, наконец, окажетесь за крепостными стенами на Заячьем острове.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Троицкая площадь, спуск напротив Домика Петра I, Иоанновский мост, Соборная площадь.
Петропавловская крепость предстанет перед Вами в разных ролях: и как «город в городе», и как усыпальница русских императоров, и как место нахождения Монетного двора. Вас ждут тайны и загадки «русской Бастилии» и Нарышкин бастион, откуда каждый день производят знаменитый полуденный выстрел.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ст. метро «Горьковская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: Петропавловская крепость
Что входит
услуги экскурсовода
экскурсия по территории Петропавловской крепости
входные билеты с экскурсией в Петропавловском соборе и Трубецком бастионе.
Что не входит
личные расходы
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: По понедельникам в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда