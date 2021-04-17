"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости

Петропавловская крепость - первая бастионная крепость России

Петропавловская крепость — первая бастионная крепость России.

Вы пройдёте по территории фортеции, побываете в Петропавловском соборе и Великокняжеской усыпальнице, где похоронены почти все русские императоры и императрицы от Петра l до Николая II.

В бывшей тюрьме Трубецкого бастиона Вы узнаете об условиях содержания узников и имена тех, кто побывал в «русской Бастилии».
"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости

Что вы увидите 🤩

  • Александровский парк
  • Памятник «Стерегущему»
  • Мечеть
  • Храм-часовня Святой Троицы
  • Иоанновский мост
  • Петропавловский собор
  • Комендантский дом
  • Памятник Петру I
  • Нарышкин бастион
  • Монетный двор

Что вас ожидает:

  • Вы узнаете, где в начале XVIII века находилась Татарская и Русская слободы, прогуляетесь по первой главной площади города, увидите «красные хоромы» царя Петра, и, наконец, окажетесь за крепостными стенами на Заячьем острове.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Троицкая площадь, спуск напротив Домика Петра I, Иоанновский мост, Соборная площадь.
  • Петропавловская крепость предстанет перед Вами в разных ролях: и как «город в городе», и как усыпальница русских императоров, и как место нахождения Монетного двора. Вас ждут тайны и загадки «русской Бастилии» и Нарышкин бастион, откуда каждый день производят знаменитый полуденный выстрел.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ст. метро «Горьковская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: Петропавловская крепость
 Что входит
  • услуги экскурсовода
  • экскурсия по территории Петропавловской крепости
  • входные билеты с экскурсией в Петропавловском соборе и Трубецком бастионе.
 Что не входит
  • личные расходы
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: По понедельникам в 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГК Т.
ГК Т.
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