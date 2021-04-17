Петропавловская крепость — первая бастионная крепость России.



Вы пройдёте по территории фортеции, побываете в Петропавловском соборе и Великокняжеской усыпальнице, где похоронены почти все русские императоры и императрицы от Петра l до Николая II.



В бывшей тюрьме Трубецкого бастиона Вы узнаете об условиях содержания узников и имена тех, кто побывал в «русской Бастилии».