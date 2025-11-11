Погрузитесь в увлекательный 19-ый век времен романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
Пройдете путем Родиона Раскольникова от Сенной площади до дома старухи процентщицы и прочувствуете состояние его души и противоречие чувств. Я покажу Вам дома, где проживали герои романа и сам писатель. Это и много другое, на нашей индивидуальной экскурсии!
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание водной прогулки
И другие исторические объекты По пути мы рассмотрим другие исторические объекты и вы прослушаете рассказ о домах знати и известных исторических фактах, о домах где проживали творческие личности. Продолжительность экскурсии 2 часа. Заканчивается экскурсия по адресу- канал Грибоедова, 104 Захватите с собой:
удобную обувь, • воду, • одежду по погоде, • хорошее настроение. Важная информация: Индивидуальная экскурсия, в которой каждый турист получит радиогид, будет слышно каждое слово экскурмовода.
В любое удобное время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сенная площадь, откуда Раскольников начал свой путь
- Мост, где писатель встретил свою первую любовь
- Улица М. Мещанская, где жил сам писатель
- Дом, где жил Родион Раскольников
- Дом, где жила Сонечка Мармеладова
- Дом, где произошло убийство старухи процентщицы
- И многое другое
- Заканчивается экскурсия на канале Грибоедова, 104
Что включено
- У каждого туриста будет радиогид и слышно будет каждое слово экскурсовода
Что не входит в цену
- Проезд до станции метро Сенная пл., Садовая, Спасская
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский пр-т, д. 1 (у фонтана)
Завершение: Двор старухи процентщицы Алены Ивановны, канал Грибоедова, 104
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Важная информация
- Индивидуальная экскурсия
- В которой каждый турист получит радиогид
- Будет слышно каждое слово экскурмовода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
