И другие исторические объекты По пути мы рассмотрим другие исторические объекты и вы прослушаете рассказ о домах знати и известных исторических фактах, о домах где проживали творческие личности. Продолжительность экскурсии 2 часа. Заканчивается экскурсия по адресу- канал Грибоедова, 104 Захватите с собой:

удобную обувь, • воду, • одежду по погоде, • хорошее настроение. Важная информация: Индивидуальная экскурсия, в которой каждый турист получит радиогид, будет слышно каждое слово экскурмовода.