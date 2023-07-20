По следам Родиона Раскольникова из романа Достоевского

Пройдите по следам Родиона Раскольникова на экскурсии по Санкт-Петербургу

4.8
20 отзывов
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На нашей пешеходной экскурсии вы погрузитесь в 19 век и в роман Достоевского «Преступление и наказание» и не только.

Пройдете путем Родиона Раскольникова от Сенной площади до дома старухи процентщицы и прочувствуете состояние его души и противоречие чувств. Я покажу Вам дома, где проживали герои романа и сам писатель.
По следам Родиона Раскольникова из романа Достоевского
По следам Родиона Раскольникова из романа Достоевского
По следам Родиона Раскольникова из романа Достоевского
По следам Родиона Раскольникова из романа Достоевского
По следам Родиона Раскольникова из романа Достоевского
Ближайшие даты:
31
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Что вас ожидает:

  • Сенная площадь, откуда Раскольников начал свой путь.
  • Доходные дома.
  • Дом где жил сам писатель.
  • Дом, где жил Родион Раскольников.
  • Дом, где жила Сонечка Мармеладова.
  • Дом, где произошло убийство старухи процентщицы.
  • И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

И другие исторические объекты

По пути мы рассмотрим другие исторические объекты и вы прослушаете рассказ о домах знати и известных исторических фактах, о домах где проживали творческие личности.
На Пикаловом мосту я Вам покажу сразу 7 мостов, где можно здесь загадывать желание, говорят исполняется. Рядом с ним Никольский собор с колокольней и старинной чудотворной иконой святого Николая Чудотворца. За Никольским мостом — район Коломна.

Захватите с собой:

  • удобную обувь,
  • воду,
  • одежду по погоде.
  • хорошее настроение.

Каждый день в 11:00

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Её забронировали уже 24 раза на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Комиссионные Спутнику и работа экскурсовода.
  • Дети до 12 лет бесплатно
Что не входит
  • Проезд до станции метро Сенная пл или Садовая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана
Завершение: Пикалов мост
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Уважанмые гости, рада буду с Вами познакомиться и провести свою экскурсию.
  • Если у Вас изменятся планы, пжл, снимите свою бронь на сайте.
  • До встречи. Ульяна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
20 июля 2023
В
20 июля 2023
S
18 июля 2023
Было очень интересно и познавательно! 🔥🔥🔥
А
17 июля 2023
Л
17 июля 2023
Большое спасибо за интересное повествование Ульяне! Узнали много интересных фактов!
M
16 июля 2023
М
15 июля 2023
А
15 июля 2023
Замечательная экскурсия, отличный экскурсовод, прекрасный город.
А
13 июля 2023
Н
12 июля 2023
Экскурсия замечательная, экскурсовод всё очень понятно объясняла, отвечала на любые вопросы, было весело.
Д
6 июля 2023
О
5 июля 2023
Экскурсия безумно понравилась! Было временно человек - очень камерная и приятная обстановка, можно задать вопрос и поговорить с экскурсоводом лично!
После экскурсии захотелось где раз перечитать роман, настолько все было чувственно)
h
4 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Ульяна все доступно и интересно рассказывала. И даже отвечала на все интересующие нас вопросы не по теме экскурсии. Узнали много фактов о Санкт-Петербурге.
Г
29 июня 2023
Экскурсия была познавательной. Замечательный экскурсовод. Так сложилось, что экскурсия получилась индивидуальной. Очень понравилось. Рекомендую!
Е
28 июня 2023
Ещё 5 отзывов

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