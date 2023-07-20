Пройдите по следам Родиона Раскольникова на экскурсии по Санкт-Петербургу
На нашей пешеходной экскурсии вы погрузитесь в 19 век и в роман Достоевского «Преступление и наказание» и не только.
Пройдете путем Родиона Раскольникова от Сенной площади до дома старухи процентщицы и прочувствуете состояние его души и противоречие чувств. Я покажу Вам дома, где проживали герои романа и сам писатель.
Пройдете путем Родиона Раскольникова от Сенной площади до дома старухи процентщицы и прочувствуете состояние его души и противоречие чувств. Я покажу Вам дома, где проживали герои романа и сам писатель.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сенная площадь, откуда Раскольников начал свой путь.
- Доходные дома.
- Дом где жил сам писатель.
- Дом, где жил Родион Раскольников.
- Дом, где жила Сонечка Мармеладова.
- Дом, где произошло убийство старухи процентщицы.
- И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
И другие исторические объекты
По пути мы рассмотрим другие исторические объекты и вы прослушаете рассказ о домах знати и известных исторических фактах, о домах где проживали творческие личности.
На Пикаловом мосту я Вам покажу сразу 7 мостов, где можно здесь загадывать желание, говорят исполняется. Рядом с ним Никольский собор с колокольней и старинной чудотворной иконой святого Николая Чудотворца. За Никольским мостом — район Коломна.
Захватите с собой:
- удобную обувь,
- воду,
- одежду по погоде.
- хорошее настроение.
Каждый день в 11:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комиссионные Спутнику и работа экскурсовода.
- Дети до 12 лет бесплатно
- Что не входит
- Проезд до станции метро Сенная пл или Садовая
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Московский пр, дом 1, около фонтанаЗавершение: Пикалов мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Уважанмые гости, рада буду с Вами познакомиться и провести свою экскурсию.
- Если у Вас изменятся планы, пжл, снимите свою бронь на сайте.
- До встречи. Ульяна
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 июля 2023
В
Виктория
20 июля 2023
S
Semenova
18 июля 2023
Было очень интересно и познавательно! 🔥🔥🔥
А
Алексей
17 июля 2023
Л
Людмила
17 июля 2023
Большое спасибо за интересное повествование Ульяне! Узнали много интересных фактов!
M
Medik200
16 июля 2023
М
Межаков
15 июля 2023
А
Александр
15 июля 2023
Замечательная экскурсия, отличный экскурсовод, прекрасный город.
А
Анастасия
13 июля 2023
Н
Нигматуллина
12 июля 2023
Экскурсия замечательная, экскурсовод всё очень понятно объясняла, отвечала на любые вопросы, было весело.
Д
Дмитрий
6 июля 2023
О
Олеся
5 июля 2023
Экскурсия безумно понравилась! Было временно человек - очень камерная и приятная обстановка, можно задать вопрос и поговорить с экскурсоводом лично!
После экскурсии захотелось где раз перечитать роман, настолько все было чувственно)
После экскурсии захотелось где раз перечитать роман, настолько все было чувственно)
h
hi+79205
4 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Ульяна все доступно и интересно рассказывала. И даже отвечала на все интересующие нас вопросы не по теме экскурсии. Узнали много фактов о Санкт-Петербурге.
Г
Галина
29 июня 2023
Экскурсия была познавательной. Замечательный экскурсовод. Так сложилось, что экскурсия получилась индивидуальной. Очень понравилось. Рекомендую!
Е
Екатерина
28 июня 2023
Ещё 5 отзывов
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