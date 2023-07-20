И другие исторические объекты

По пути мы рассмотрим другие исторические объекты и вы прослушаете рассказ о домах знати и известных исторических фактах, о домах где проживали творческие личности.

На Пикаловом мосту я Вам покажу сразу 7 мостов, где можно здесь загадывать желание, говорят исполняется. Рядом с ним Никольский собор с колокольней и старинной чудотворной иконой святого Николая Чудотворца. За Никольским мостом — район Коломна.

Захватите с собой: